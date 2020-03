NA Hussein Dey - CS Constantine

Le Nasria, aujourd'hui ou jamais

Face au CS Constantine, aujourd'hui à partir de 15h au stade 20-Août, le NA Hussein Dey aura pour tâche de se relancer dans le course au maintien.

Chose réalisable encore sur le plan comptable, même si tout le monde est unanime à dire que les chances sont minimes, au vu des prestations de l'équipe depuis l'entame de la saison, les évènements qui ne cessent de se succéder, mais aussi et surtout le calendrier qui l'attend par rapport aux autres concurrents. Dans notre dernière édition, nous rapportions que des supporters ont demandé aux joueurs de gagner juste le match d'aujourd'hui, qui aura lieu à huis clos, leur promettant d'envahir, lors de la prochaine sortie, la ville de Aïn M'lila, à l'occasion du match face à l'équipe locale. Certains supporters ont même promis aux joueurs une prime en cas de victoire aujourd'hui. Cette initiative des fans a motivé davantage les joueurs, lesquels sont décidés à gagner et à leur offrir une victoire. Depuis, l'ambiance au sein du groupe a changé et les joueurs sont décidés plus que jamais à répondre favorablement aux attentes. Cela a aussi aidé le staff technique, conduit par Nacer Zekri et Samir Alliche, dans l'accomplissement de leur mission et la mise en place du système de jeu adéquat pour faire face aux Constantinois. Ces derniers, qui voyagent bien depuis l'entame de la saison, ne se présenteront pas en victime expiatoire. Ils doivent réaliser un bon résultat aujourd'hui afin de rectifier le tir après le faux pas à domicile face au NC Magra (1-1) et rester en contact avec les équipes de tête. Dans cette partie, le Nasria se présentera amoindri, puisque Boutmene ne sera pas apte. Par contre, Boumaïza a purgé sa sanction et sera de retour, au même titre que Yaya, Boutmène et Cheraïtia, rétablis de leurs blessures. En attendant, les fans des Sang et Or croisent les doigts.

Faux pas interdit pour les Constantinois

Le CSC réalise de bons résultats ces derniers temps à l'extérieur, contrairement aux rencontres jouées à domicile où l'équipe n'y arrive plus depuis quelques matches. Pour les dirigeants, les points cédés à la maison doivent impérativement être récupérés, ce qui va mettre une certaine pression sur l'entraîneur et les joueurs. Ces derniers doivent renouer avec les victoires afin de rester en contact avec le peloton de tête et essayer de décrocher une place qualificative à la CAF. Les Vert et Noir ont encore des chances, mais pour les maintenir intactes, il faudrait bien négocier les prochaines rencontres, à commencer par celle de cet après-midi face au NAHD. Cependant, même si cette dernière occupe la place de lanterne rouge, cela ne sera pas une mince affaire d'aller gagner au 20-Août. La tâche ne sera pas de tout repos pour les gars de Cirta qui doivent mettre les bouchées doubles pour éviter de laisser le doute s'installer.

R. Bachir