ESS - Avec 7 victoires en 8 matches

L'Aigle noir, le parcours d'un champion

L'Entente de Sétif poursuit son ascension et se dresse comme un véritable danger pour le CR Belouizdad, l'actuel leader du championnat. Les Ententistes, qui avaient laborieusement débuté la saison, se sont métamorphosés depuis la dernière journée de la phase aller.

Les Noir et Blanc ont enchaîné les performances, allant jusqu'à enchaîner 8 matches sans la moindre défaite, mais le comble, c'est que les hommes de Nabil El-Kouki ont remporté sept sur les 8 rencontres jouées. 22 points sur 24 possibles, c'est tout simplement un record en matière de points récoltés cette saison. Jeudi dernier, pour le compte de la 21e journée, les Sétifiens étaient en danger sur papier avant le déplacement à Biskra. Tout le monde appréhendait cette sortie dans un stade où rares sont les équipes qui s'en sortent indemnes. D'ailleurs, le leader, le CR Belouizdad, en a payé les frais lorsqu'il s'est fait battre par l'US Biskra deux fois en dix jours. Mais l'impossible n'est pas sétifien puisque le club phare des Hauts Plateaux est allé imposer son hégémonie sur le piteux terrain d'ElAlia. C'était pour le compte de l'ouverture de la 21e journée. Amir Karaoui, dans le temps additionnel de la première période, avait trouvé la faille, avant que son coéquipier, Houssam-Eddine Ghacha, ne fasse le break à un quart d'heure de la fin. Grâce à ce succès, l'ES Sétif occupe la deuxième place avec 36 points, délogeant par la même occasion l'ancien dauphin, le MC Alger, largement battu à Bordj Bou Arréridj par le CABBA. Mieux encore. L'Entente se trouve à trois unités seulement du leader, le CR Belouizdad, qu'elle accueillera lors de la 24e journée. Sétif, qui avait pourtant débuté avec l'ambition de réaliser le maintien, se retrouve plus que jamais concurrent pour le sacre final. Un titre qui fuit l'équipe depuis 2017.

El-Kouki : "Nous sommes ambitieux"

L'entraîneur de l'ES Sétif, Nabil El-Kouki, n'a pas caché son enthousiasme à la fin de la rencontre qui avait vu son équipe l'emporter face à un redoutable adversaire, l'US Biskra. Le technicien tunisien, qui a métamorphosé le club sétifien depuis son arrivée, affirme que les résultats de l'Entente l'obligent à se montrer plus ambitieux pour la suite du championnat. "Nous avons joué contre une équipe qui restait sur deux victoires de suite, une face au leader, le CR Belouizdad, et une à l'extérieur, face à l'USM Bel Abbès. Au départ, j'avais dit à mes joueurs qu'il fallait prendre très au sérieux cette rencontre. Chose faite. Les joueurs étaient bien appliqués sur le terrain et j'ai énormément aimé l'état d'esprit du groupe. Nous avons été très sérieux du début jusqu'à la fin. Nous avons marqué au bon moment et nous avons ajouté le second but dans un moment crucial de la rencontre. Cela nous a mis à l'abri car nous savions que le dernier quart d'heure allait être très difficile pour nous si nous n'avions pas marqué ce deuxième but. Avec cette victoire, on pourrait être plus ambitieux. Ceci dit, nous ne devons pas faire la grosse tête. Nous devons rester humble et être autant appliqués lors de nos prochaines sorties. Maintenant, il faut oublier cette victoire, même si elle est très importante pour nous. Nous avons un match de coupe des plus compliqués face à une équipe du CABBA qui revient en force, en témoigne sa victoire face au MC Alger. La Coupe d'Algérie est également un challenge que nous allons tout faire pour le relever", a indiqué le coach ententiste.

9e passe décisive pour Djahnit

Le milieu de terrain de l'Entente de Sétif, Akram Djahnit, est en train de montrer toute l'étendue de son talent. Face à l'US Biskra, il a offert une balle de but à son coéquipier, Houssam-Eddine Ghacha. Il s'agit de sa 9e passe décisive en championnat, la 12e toutes compétitions confondues. Il a déjà offert 3 passes en Coupe d'Algérie, tout en ajoutant les 4 buts inscrits.

7e but pour Ghacha

L'attaquant international militaire, Houssam-Eddine Ghacha, a retrouvé le chemin des filets à l'occasion de la rencontre face à l'US Biskra. Il a attendu un mois, jour pour jour, pour enfin marquer de nouveau, en signant le second but de son équipe face aux Biskris. Ghacha est le meilleur buteur de l'équipe sétifienne. Avec 7 réalisations, il fait mieux que le Malien, Malick Touré, auteur de 6 buts (3 en championnat et 3 en Coupe d'Algérie). A signaler que Ghacha a marqué ces sept buts en championnat seulement. Il doit maintenant se montrer efficace en Coupe d'Algérie.

Bekakchi c'est du 100%

Le défenseur sétifien, Bekakchi, est le seul joueur de l'Entente à avoir disputé l'intégralité des matches depuis le début de la saison. Jamais blessé ou suspendu, le transfuge de la JS Saoura n'a raté aucune rencontre des 24 jouées par son équipe, aussi bien en championnat (21) qu'en Coupe d'Algérie. Mieux encore, il a disputé l'intégralité des confrontations, soit 90 minutes sur le terrain, à chacune des sorties de l'ESS. Certes, il n'a pas débuté la saison, à l'instar de toute l'équipe, mais il est récemment revenu fort et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs avec ses fortes interventions défensives ainsi que son grand soutien offensif où il a marqué le but de la victoire à Ras El Oued contre le NC Magra. Le joueur s'illustre également par un grand fair-play, puisqu'il n'a récolté que trois cartons jaunes depuis le début de la saison. Seul un autre carton jaune pourrait l'empêcher de participer au match suivant.

W. D.