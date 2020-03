MCA - La défaite de Bordj va laisser des séquelles

Le Doyen replonge dans la crise

Les plus pessimistes parmi les supporters du MCA ne s'attendaient guère à ce que leur équipe chute de cette manière sur le terrain du CABBA, face à un adversaire qui enchaînait les contre-performances, au point de se retrouver dans le bas du tableau.

Pourtant, avant le départ vers Bordj Bou Arréridj, l'entraîneur du Doyen, Nabil Neghiz, avait promis de se racheter du nul concédé à domicile contre le MCO, lors de la précédente journée et qui a freiné l'équipe dans son élan et mis un terme à trois victoires de rang. Réputé pourtant pour être une équipe solide à l'extérieur, le Mouloudia a laissé des plumes pour sa deuxième sortie hors de ses bases depuis le début de cette phase retour, après avoir perdu dans les dernières minutes son match sur le terrain de l'ASAM. Mais cette fois-ci, les conséquences sont plus lourdes, vu que c'est encore une fois le titre de champion qui s'éloigne de plus en plus. Mais il était écrit quelque part que la sortie définitive de la crise n'est pas pour demain au Mouloudia. En effet, l'équipe est retombée dans ses travers, alors que l'entraîneur Neghiz affirmait, la veille du match face au CABBA même, que les mauvais moments vécus par le club font désormais du passé. Finalement, l'ancien sélectionneur national-adjoint, qui a concédé pour l'occasion sa première défaite depuis son arrivée sur le banc des Vert et Rouge, s'est trompé dans son jugement. Les supporters eux-mêmes n'étaient pas convaincus par les copies rendues par leurs favoris lors de leurs trois succès d'affilée en Coupe arabe et en championnat. Les appréhensions des fans se sont confirmées lors du match contre le MCO au cours duquel leur équipe a échappé à une sévère défaite au cours de la deuxième période. A présent, dans les fiefs du vieux club de la capitale, on voit mal comment leur équipe pourrait terminer championne. Ils commencent même à faire une croix sur toute ambition de se classer sur le podium, maintenant qu'elle a reculé à la quatrième place. Le retour en force de l'ESS et la concurrence de la JSK et du CSC, pour ne citer que ces trois antagonistes, rendent encore minimes les chances de la formation de Bab El Oued de finir sur le podium. Voilà qui fait davantage mal à une galerie mouloudéenne avide de renouer avec les consécrations et qui assiste impuissante à une gestion des plus contestées par laquelle le club s'offre le luxe de dépenser plus de 100 milliards chaque saison pour sortir bredouille de toutes les compétitions dans lesquelles l'équipe s'est engagée. La saison actuelle, qui s'apprête à amorcer son virage décisif, ne devrait pas déroger à la règle.

Neghiz : "Une défaite dure à avaler"

Après un début de parcours prometteur avec le MCA, en s'offrant le luxe de remporter ses deux premiers matchs, l'entraîneur Neghiz est vite revenu à la réalité. Ayant essuyé ses premières critiques face au MCO, le coach vient de concéder sa première défaite en quatre matches. Une défaite qui l'a vite enfoncé, étant donné que dans le camp algérois, on s'est vite rendus compte que la direction du club a fait le mauvais choix. Neghiz, lui, a déclaré à l'issue du match de Bordj qu'il assumait pleinement la responsabilité de cette cuisante défaite, soit les mêmes propos qu'il avait tenus après le match contre le MCO. Et d'ajouter : "Franchement, on ne s'attendait pas à cette défaite, encore plus à ce score. C'est une défaite très dure à digérer. Nous avons mal débuté la partie en encaissant le premier but dès le coup d'envoi de la partie. Pourtant, nous avions eu deux ou trois occasions pour égaliser, en vain". Le successeur de Casoni a estimé au passage que le deuxième but de l'adversaire a mis ses joueurs à genoux, appelant à tourner vite la page de cette rencontre "à mettre aux oubliettes", tout en avouant qu'un grand travail l'attendait dans les prochains matchs où il souhaite profiter pour se racheter auprès des supporters.

Appel au boycott

Après avoir réussi à se réconcilier avec leurs supporters, les Mouloudéens risquent à nouveau la cassure avec leur galerie. La défaite de jeudi passé annonce un nouveau divorce. En tout cas, dans le camp mouloudéen, on a déjà lancé des appels pour boycotter les prochaines sorties de l'équipe. C'est que l'on est persuadé qu'au train où vont les choses, les coéquipiers de Hachoud vont finir par terminer la saison loin du podium. Le rêve de s'offrir le trophée de champion ressuscité par les deux victoires de rang contre la JSS et l'USMA n'a finalement été que de courte durée.

Lamara revient à la case de départ

C'est une saison cauchemardesque qu'est en train de vivre le latéral gauche Nabil Lamara. Alors qu'il pensait en avoir en fini avec le banc de touche après le limogeage de Casoni, surtout qu'il a repris son poste de titulaire sous l'ère de Mekhazni, voilà qu'il revient à la case de départ depuis l'arrivée de Neghiz. Ce dernier lui préfère Allati qu'il connaît d'ailleurs assez bien pour l'avoir eu sous sa coupe au NAHD. Un choix très contesté du reste par les fans mouloudéens.

El Ghorbal, bourreau du Mouloudia

Décidément, l'attaquant soudanais El Ghorbal est devenu le bourreau des Vert et Rouge. Après leur avoir inscrit un doublé sous les couleurs d'Al Merreikh en Coupe arabe, la saison passée, le voilà qu'il récidive jeudi en marquant l'un des trois buts de sa nouvelle équipe, le CABBA. Et dire que ce joueur avait signé un précontrat avec le Mouloudia du temps de Kaci Saïd mais sans que la transaction ne se réalise.

Une première pour Boutaga

Le troisième gardien du MCA, Boutaga, a fait sa première apparition sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Il a fait son entrée en jeu dans les dernières minutes de la partie, en remplacement de Toual évacué à l'hôpital après avoir contracté une blessure. Boutaga, arrivé de l'USMB l'été passé, s'est illustré par un arrêt décisif ayant évité aux siens un quatrième but qui leur aurait sali davantage l'ardoise.

A. B.