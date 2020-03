JSK - A l'issue de leur victoire face à El Khedra

Les Canaris remontent sur le podium

En battant l'USMBA par 2 buts à 0, les Canaris ont réussi à récupérer leur troisième place après la défaite du MCA à Bordj Bou Arréridj. Cette victoire leur a redonné espoir quant à leurs chances de finir la saison en apothéose, même s'ils n'ont pas leur destin entre les mains.

La défaite du Doyen face au CABBA a fait les affaires des Kabyles puisqu'ils ont récupéré leur troisième place, en attendant d'améliorer leur classement dans les matches à venir. Face à une équipe de l'USMBA qui est en pleine crise, après sa défaite à domicile devant l'USB, les poulains de Zelfani n'ont pas mis beaucoup de temps pour trouver le chemin des filets. Ils tenaient à tout prix à effacer leur dernière défaite face au CRB, ce qui leur a permis d'imposer leur suprématie dès les premières minutes de la partie. Profitant d'une erreur de la défense adverse, Belgherbi a donné l'avantage à son équipe à la 8e minute. Ce but a déstabilisé les visiteurs qui ont failli encaisser d'autres buts. Cependant, il faut signaler que dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, les belabbésiens ont failli revenir au score. Ils se sont créé plusieurs occasions, mais la chance n'a pas été de leur côté. En seconde période, le match était à sens unique, puisque les Canaris n'ont eu aucune difficulté à imposer leur loi. Toutefois, malgré les multiples occasions créées, ils n'ont marqué qu'un but par le biais de Belgherbi qui a signé sa troisième banderille en autant de matchs. Ce succès a fait beaucoup de bien aux équipiers de Hamroune qui sont déterminés plus que jamais à enchaîner avec une victoire lors de la prochaine journée pour se relancer dans la course au titre.

Quatre changements apportés

Comme prévu, l'entraîneur Zelfani a apporté pas moins de quatre changements par rapport au dernier match face au CRB. En effet, il a titularisé Bounoua, Daradji, Benchaïra et Hamroune. En revanche, il a écarté Addadi et Oukaci de la liste des 18 et il a laissé sur le banc El Orfi.

Fin de saison pour Saâdou

Le capitaine Saâdou ne pourra pas rejouer avant la fin de la saison. Ayant contracté une blessure aux ligaments croisés lors de la rencontre face à l'USMBA, Saâdou devrait passer sur le billard prochainement. Sa blessure mettra le coach Zelfani dans une situation très embarrassante, surtout qu'il n'a que Mékidèche qui est un défenseur central de métier. Il va sûrement compter sur Bencherifa qu'il a déjà fait jouer dans l'axe en Champions league africaine.

Reprise lundi

L'entraîneur Yamen Zelfani a accordé trois jours de repos à ses joueurs après la victoire enregistrée devant l'USMBA. La reprise des entraînements est fixée pour ce lundi et en principe le coach franco-tunisien récupérera Boulahia et Bencherifa.

Affluence faible

Bien que la direction ait baissé le prix du billet, les supporters ne sont pas venus en grand nombre à l'occasion de la réception de l'USMBA pour le compte de la 21e journée du championnat. Il y avait moins de 2000 fans au début de la rencontre et ce n'est qu'après la demi-heure de jeu que les gradins commençaient à se remplir.

Zelfani : "Je demande pardon à ceux que j'ai blessé par mes propos"

L'entraîneur Yamen Zelfani a tenu à présenter ses excuses à tous ceux qu'il a blessé après les propos qu'il a tenus à la fin de la rencontre face au CRB. "J'ai réagi à chaud et si j'ai blessé des gens, je leur demande pardon. Je respecte tout le monde et c'est une fierté pour moi d'être ici à la JSK et en Algérie. Mes oncles habitent en Algérie et j'ai beaucoup de respect pour tous les Algériens, car l'Algérie est ma deuxième patrie", a affirmé Zelfani, avant de parler du match face à l'USMBA. "Aujourd'hui, on a réalisé une belle victoire et on a vu aussi du beau football. On a respecté notre adversaire et on a pris ce match très au sérieux. On a responsabilisé les joueurs et ils ont réussi un match juste. On a réalisé le plus important, à savoir la victoire, ce qui nous permet de garder nos chances pour jouer le titre." S'exprimant sur Saâdou qui a quitté le terrain avant la fin de la première mi-temps pour cause de blessure, Zelfani dira : "Depuis ma venue, j'ai trouvé un chantier, car il y a beaucoup de joueurs blessés. Cela nous gêne beaucoup. Il y a eu d'abord la blessure de Tizi Bouali et maintenant celle de Saâdou. J'ai pris le risque de ne pas convoquer un autre défenseur central, car il n'y avait que Mékidèche qui n'a pas joué depuis bien longtemps. Il est jeune et il aura sa chance. La blessure de Saâdou est pénalisante."

"Belgherbi est un vrai buteur"

L'entraîneur Zelfani n'a pas tari d'éloges sur Belgherbi qui a marqué un doublé face à l'USMBA. "Belgherbi a fourni une belle prestation lors de cette rencontre. Il a marqué deux buts et il en a raté deux autres. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup en attaque. Il a de l'opportunisme et c'est un vrai buteur", a déclaré le coach franco-tunisien avant de poursuivre : "On a fait une belle entame de match, ce qui nous a permis de créer une multitude d'occasions. On a eu après un certain relâchement et j'avoue que c'étais mon choix. En seconde période, l'équipe était meilleure, alors que notre adversaire n'a créé aucune occasion."

"Addadi était saturé"

Questionné sur la non-convocation d'Addadi, Zelfani explique que ce joueur était fatigué. "Addadi a joué tous les matches et il était vraiment saturé. Il y avait de la pression et c'est pour cela que je ne l'ai pas convoqué. Je lui ai accordé trois jours de repos pour qu'il revienne à son meilleur niveau", a indiqué le coach.

"On ira à Sétif pour les trois points"

Bien qu'il ait affirmé que le match face à l'ESS ne sera pas une finale pour la deuxième place, Zelfani promet qu'il fera tout pour revenir avec les trois points. "Kouki est un bon ami. C'est un Tunisien comme moi et ce match sera spécial pour nous. La JSK n'a pas gagné à l'extérieur depuis bien longtemps et on fera tout pour battre l'ESS chez elle. Je dois préciser que ce match n'est pas une finale et on va le préparer comme tous les autres matches." Zelfani affirme que son équipe défendra crânement ses chances jusqu'au bout. "La saison dernière, la JSK avait 9 points de retard sur l'USMA, à 10 journées de la fin de la saison. Et dans l'actuelle il reste 9 journées et on défendra crânement nos chances. Je ne m'intéresse pas aux résultats du MCA ni ceux des autres équipes, car il n'y a que mon équipe qui m'intéresse", a conclu le coach de la JSK.

D. K.