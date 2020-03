USMBA

Tout pour assurer le maintien

El Khedra n'a pas résisté face à la JSK qui était pourtant loin d'être un foudre de guerre. L'équipe a donné l'impression d'être perdue sur le terrain, ce qui renseigne sur la qualité du travail réalisé. En effet, les joueurs sont en train de payer leur comportement lors des séances d'entraînement. Ils sont en train de payer leurs absences injustifiées.

C'est le résultat de l'indiscipline qui caractérise aujourd'hui l'équipe qui semble échapper à tout contrôle par la faute de la direction qui n'arrive ni à prendre en charge les problèmes des joueurs ni encore moins à leur exiger de remplir leur part du contrat de travail qui les lie au club. "Nous avons encaissé un but en première période qu'on pouvait éviter. Par la suite, on a tenté de corriger les erreurs par le replacement de certains joueurs et le remplacement d'autres. Au moment où on avait une emprise sur le jeu, on a encaissé un deuxième but qui nous a scié les jambes. On ne va pas baisser les bras. On va travailler encore plus pour assurer le plus vite possible notre maintien", a affirmé l'entraîneur Zine Zouaoui qui n'a rien à se reprocher ni dans la défaite ni encore moins dans la situation que vit l'équipe. Face à la JSK, le staff technique qui n'a pas aligné Belhocini d'entrée, a tenté en seconde période de jouer la carte offensive. Pour ce faire, il a incorporé Belhocini et Bouguettaya dans l'espoir d'égaliser. Certes, la ligne offensive a pris le contrôle du jeu, poussant même le public à manifester sa colère. Mais c'était insuffisant car il fallait non seulement se montrer adroit devant les buts mais surtout alerte derrière pour éviter de céder sur un contre. Et c'est ce qui est arrivé avec le second but de Belgherbi. L'équipe est aujourd'hui sous la menace de la relégation et rien ne semble annoncer une fin heureuse dans les prochains jours. Les craintes des supporters commencent à se faire ressentir, il est temps de réagir pour ne pas le regretter plus tard.

Achouri : "Le départ de Iaïch a influé sur l'équipe"

"On a affronté une équipe de la JSK solide qui a tenu à se racheter de sa dernière défaite face au CR Belouizdad. Nous aussi on voulait nous ressaisir de notre dernière déroute à domicile, malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté. On s'est créé plusieurs occasions en première mi-temps, mais on n'a pas su les concrétiser. On a commis beaucoup d'erreurs et comme on a un effectif réduit, on savait que la deuxième mi-temps allait être difficile. Le départ de l'entraîneur Iaïche a grandement influé sur l'équipe. Nous possédons 26 points et nous allons tout faire pour assurer notre maintien Ligue 1. L'USMBA ne descendra pas."

A. A.