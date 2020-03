ESS - Après avoir accroché le podium

L'Aigle noir voit plus grand

L'Entente de Sétif s'installe sur le podium et ne compte pas lâcher cette position. Il faut dire que rares étaient ceux qui croyaient en les capacités de ce groupe, surtout après un début de saison des plus faibles. L'équipe a retrouvé du punch et enchaîne les performances. Les Noir et Blanc qui appréhendaient la confrontation face au NA Hussein Dey, n'avaient finalement pas tort.

Les hommes de Nabil El Kouki ont non seulement mis du temps pour ouvrir la marque, mais ont éprouvé d'énormes difficultés à venir à bout d'une courageuse et vaillante formation nahdiste, qui n'a pu en fin de compte résister à la rage des camarades de Djahnit, décidés plus que jamais à épingler à leur tableau une autre victime. Le onze sétifien a trouvé les ressources nécessaires pour secouer à deux reprises les filets du gardien de but nahdiste, Benchlef. Même si la victoire n'a pas été facile à se dessiner, l'Aigle noir s'est permis d'arracher une nouvelle victoire. Ce nouveau succès permet à l'Entente de prendre place sur le podium avec 33 points. Un tel pactole lui assure presque le maintien, mais lui ouvre aussi l'appétit. En occupant les meilleures loges du premier wagon, l'Entente de Sétif, qui revoit désormais ses ambitions à la hausse, est en train de bousculer les autres prétendants, non seulement aux premières places, mais pour le sacre final. Des formations telles que le CRB, le MCA et la JSK, doivent désormais composer avec l'ESS. Cette équipe revient, le moins que l'on puisse dire, de très loin. Pour mesurer l'ampleur de la performance, l'Entente est pour le moment la meilleure équipe de la phase retour. Avec 13 points obtenus en cinq confrontations, le onze phare de Aïn El Fouara devance l'actuel leader du championnat. Avec cette nouvelle victoire, les gars de Nabil El Kouki boostent leur moral, renforcent la confiance et leur état d'esprit qui s'habitue à la pression et à la tension des confrontations où l'enjeu est primordial.

El Kouki : "Nous n'allons rien lâcher"

L'entraîneur de l'ESS, Nabil El Kouki, sait mieux que quiconque que son équipe est en train de réaliser un parcours de champion, mais refuse de s'enflammer. "Nous réalisons, certes, un parcours très positif, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une baisse de régime. Par exemple, face au NAHD, nous n'avons pas été bons, notamment en première mi-temps. Cependant, la réaction des joueurs en deuxième période m'a rassuré. Cette victoire va donner plus de confiance à l'équipe, mais il faudrait rester prudent et mettre les pieds sur terre. Nous sommes attendus par toutes les autres équipes. Je ne veux pas promettre le titre aux supporters qui commencent à en rêver. Cependant, je leur dirais que nous jouerons tous nos matches de la même manière. C'est-à-dire sans rien lâcher", a-t-il souligné.

Biskra en ligne de mire

Le prochain match de l'ESS sera très difficile. Ce sera en déplacement à Biskra pour y affronter l'USB locale, auteur d'une victoire à l'extérieur le week-end dernier. Cette sortie précède de quelques jours la première manche des ¼ finale de la Coupe d'Algérie face au CABBA, un derby des Hauts Plateaux qui ne sera pas de tout repos. L'USB, qui vient de damer le pion à l'USM Bel Abbès dans son antre, fera le maximum pour enchaîner et confirmer l'adage qui dit : "Jamais deux sans trois". N'ayant sans nul doute pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, les camarades de Laouafi et Berbache, buteurs de la précédente journée, ne font aucun calcul. Ils négocient match par match, au grand bonheur de leur public.

Boussouf revient… blessé

Le meneur de jeu de l'Entente de Sétif, Ishaq Talal Boussouf, est revenu d'Arabie saoudite où il a participé à la Coupe arabe des nations U20. Le joueur sétifien est revenu toutefois blessé, ce qui lui a valu, d'ailleurs, de rater les deux derniers matches de la sélection. Boussouf doit effectuer des examens médicaux pour être fixé sur son indisponibilité.

W. D.