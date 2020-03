USB

Djaâbout : "Confirmer face à l'Entente"

L'US Biskra, qui restait sur une belle victoire face au leader, le CR Belouizdad, est allée chercher un autre succès, cette fois en dehors de ses bases, en battant l'USM Bel Abbès sur le score d'un but à zéro. Un succès qui permet aux poulains de Nadir Leknaoui de rester toujours à la 14e place, avec 21 unités à leur actif.

Ils ne sont qu'à un point de la 13e place, occupée par le CA Bordj Bou Arréridj, qui est en perte de vitesse. Les gars des Ziban jouent leur survie en Ligue 1 et pour le moment, ils ne sont pas relégables, mais il faudrait confirmer face à l'ES Sétif, le week-end prochain, sachant que ce sont les deux derniers au classement qui rétrograderont en Ligue 2. A ce sujet, Adil Djaâbout s'est exprimé et assure que son équipe est sur la bonne voie. "Après le succès face au CRB, le groupe a pris confiance en lui et on s'est déplacés à Bel Abbès avec la nette ambition de ne pas perdre. On a bien géré la première mi-temps, en la terminant sur un score vierge. Mais en deuxième période, avec les consignes du coach, on avait comme objectif de marquer un but. Nos efforts ont été récompensés par cette ouverture du score et on a su comment garder cette petite avance. Ce succès va nous galvaniser davantage pour la suite du parcours et on est appelés à garder cette bonne dynamique de victoires, pour quitter définitivement le bas du tableau et assurer notre maintien le plus vite possible. On a un match difficile face à l'ES Sétif jeudi et on doit gagner pour améliorer encore notre position au classement", a-t-il souligné.

Hicham Mokhtar, une valeur sûre

Ayant frappé face au CRB lors de la précédente rencontre à Biskra sur penalty, la nouvelle recrue hivernale de l'US Biskra, Hicham Mokhtar, a encore une fois frappé face à l'USM Bel Abbès. Il a offert le but de la victoire aux Biskris. Hicham Mokhtar a ramené ce plus attendu de lui par le staff technique et la famille sportive de l'US Biskra, pour cette deuxième moitié de la saison.

R. M.