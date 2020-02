JS Saoura - USM Alger

Les Bécharis sur leurs gardes

La direction du club béchari a adressé une requête à la LFP demandant le changement d'horaire de la rencontre face à l'USMA. Programmée à 17h, la rencontre pourrait se jouer à 18h, si la demande de la direction est acceptée.

Concernant ce match prévu dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1, l'entraîneur Ighil a apporté les dernières retouches vendredi à son plan de jeu. En effet, privé des services de son avant-centre, Yahia Cherif, qui souffre d'une déchirure musculaire qui va l'éloigner des terrains pour une période d'au moins dix jours, le coach sera contraint de recourir à une solution de rechange avec l'incorporation de Lhameri qui manque lui de compétition. Ce dernier, blessé lors du stage hivernal, n'a fait que de brèves apparitions au cours des derniers matches de son équipe. Ighil qui sait très bien que l'adversaire se déplacera à Béchar avec la ferme intention de se relancer et se débarrasser de sa série de mauvais résultats, a mis ses poulains en garde contre tout excès de confiance. "L'USMA traverse certes une mauvaise passe, mais il ne faut pas oublier qu'elle compte dans ses rangs des joueurs expérimentés, capables de gérer à leur guise le rythme d'une rencontre. Il ne faut leur laisser aucune possibilité de mettre en place leur plan de jeu", a-t-il indiqué à ses poulains. L'équipe a bien préparé cette rencontre et toutes les conditions sont réunies pour lui permettre d'engranger un autre bon résultat, avant le déplacement d'Oran pour rencontrer l'équipe locale qui est en train, elle aussi, de gravir les marches vers le podium. Ighil l'a d'ailleurs rappelé à ses poulains. "Il faut réaliser le meilleur résultat possible face à l'USMA car un déplacement difficile nous attend lors de la 21e journée. Le hasard du calendrier nous a réservé des matches à couper le souffle et on doit les aborder avec les meilleurs atouts possibles. On a réussi face au PAC, il nous reste maintenant à confirmer face à l'USMA et le MCO", a-t-il indiqué à ses poulains lors de la séance de vendredi.

Les Usmistes en opération rachat

Après le départ de Dziri, démissionnaire après la défaite face au Doyen, l'USMA, sous la houlette de l'entraîneur-adjoint, Zemiti, sera appelée cet après- midi à affronter la JSS au stade 20-Août de Béchar pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. La rencontre s'annonce compliquée pour les Rouge et Noir qui sont affectés moralement car ils n'ont récolté aucune victoire depuis l'entame de la phase retour. Les Usmistes devront faire face à un adversaire difficile à manier sur son terrain et qui reste sur belle victoire décrochée à Bologhine face au PAC. Les camarades de Mahious devront faire très attention car les Bécharis visent la victoire pour se relancer dans la course vers le podium. En effet, un point sépare les deux formations au classement général, ce qui rend la rencontre très compliquée. Certes, la JSS aura l'avantage du terrain et l'appui du public mais l'USMA qui est à la recherche de sa 1re victoire dans la phase retour veut surprendre son adversaire. La bataille du milieu sera certainement âpre, l'équipe qui dominera l'entrejeu aura de fortes chances de l'emporter. L'absence de Farhi et Yahia Cherif, du côté de la JSS, arrange beaucoup les affaires de l'USMA car les deux joueurs en question sont considérés comme des pions essentiels dans l'échiquier de Meziane Ighil. Ce dernier qui a purgé la suspension d'un match sera sur le banc de touche pour diriger son équipe, ce qui devrait constituer une source de motivation pour les camarades de Boubekeur. En tout cas, la rencontre d'aujourd'hui promet beaucoup

Zemmamouche et Koudri blessés

L'USMA ne pourra pas miser sur Zemmamouche et Koudri pour le match d'aujourd'hui face à la JSS pour blessures. En effet, Zemma souffre toujours du mollet alors que Koudri se plaint de la cuisse, une blessure contractée lors du derby contre le MCA.

Cherifi laissé au repos

Le défenseur Redouane Cherifi a été ménagé par le staff technique pour la rencontre de ce samedi contre la JSS. Il a été laissé au repos en raison du cumul des rencontres. Le coach compte aligner Hamra comme latéral gauche. Il faut dire que Hamra est un joueur polyvalent.

Zemiti : "On va faire le maximum"

Désigné pour diriger l'équipe aujourd'hui face à la JSS, l'entraîneur-adjoint, Farid Zemiti, pense que la rencontre sera difficile. "On s'attend à une rencontre difficile contre un adversaire qui reste sur une victoire face au PAC. On va se battre pour essayer de revenir avec au moins le point du nul. La défaite face au MCA a été amère mais on va lutter sur le terrain pour contrer l'adversaire", a indiqué Zemiti. Interrogé sur l'absence de certains joueurs, il dira : "Malgré les absences, on va faire le maximum pour revenir avec un résultat positif. Je compte apporter des changements dans le onze par rapport à celui aligné face au MCA. Je vais choisir les joueurs les plus en forme."

Chita d'entrée

En l'absence de Hamza Koudri, blessé, le milieu de terrain international Oussama Chita sera titularisé aujourd'hui au poste de milieu défensif où il sera associé à Benkhelifa dans la récupération. Les deux joueurs auront un grand rôle à jouer dans ce rendez-vous important.

Bessiri indésirable

La désignation de l'arbitre Bessiri pour ce match a été mal accueillie par les Usmistes car ce referee est décrié pour son arbitrage vicieux et ses bourdes à répétition. Les dirigeants de l'USMA souhaitent que son arbitrage soit correct dans cette rencontre importante.

En raison de l'absence du représentant de l'ETRHB

L'AG des actionnaires reportée au 12 mars

L'AG des actionnaires de la SSPA/USMA, prévue jeudi passé, a été reportée au 12 mars, en raison de l'absence du représentant de l'ETRHB. Selon le secrétaire général de l'USMA, Mounir Debichi, l'administrateur désigné par la justice était absent mais il devrait être là le 12 mars pour participer aux travaux de l'AG des actionnaires, qui devrait officialiser l'arrivée du groupe Serport qui qui deviendra actionnaire majoritaire.

