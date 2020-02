CABBA - Un autre revers risque de lui coûter son poste

Bouakkaz sous l'épée de Damoclès

L'entraîneur du CA Bordj Bou Arréridj, Moez Bouakkaz, est sous pression après deux lourdes défaites de suite face à l'ESS et au CSC. Le président Anis Benhamadi était très en colère après le dernier revers concédé à domicile et il s'est expliqué avec le coach Moez Bouakkaz, en lui exigeant de redresser la barre et de remettre l'équipe sur les rails.

Benhamadi a exigé du coach et des joueurs la victoire face à l'ASAM au stade Zoubir-Touhami à Aïn M'lila. Le match ne sera pas facile et les coéquipiers de Sebie qui auront la tâche difficile, devront sortir le grand jeu pour espérer revenir avec les trois points de ce choc de la prochaine journée, face aux M'lilis. Bouakkaz est dos au mur après deux défaites de suite. Il a promis au président Benhamadi de redresser la barre et de remettre le CABBA sur le chemin du succès, et ce, dès ce samedi en déplacement face à l'AS Ain M'lila qu'il a déjà battue en Coupe d'Algérie sur le même terrain, sur le score de 3 à 1. Il compte refaire le coup aux capés de Liamine Bougherara et renouer avec les victoires pour s'éloigner de la zone rouge. L'attaquant du CABBA, Mourad Benayad, revient sur la déroute face au CSC et évoque la suite du parcours et cette rencontre qui les attend face à l'ASAM. "On voulait nous racheter de la lourde défaite face à l'ESS, mais encore une fois, on a chuté à domicile face au CSC. C'est une défaite à mettre aux oubliettes et on est concentrés sur le match de samedi face aux M'lilis. Un rendez-vous qu'on ne doit pas rater. C'est une rencontre à six points pour nous et on doit sortir le grand jeu pour revenir à la maison avec les trois points de la victoire et s'éloigner de la zone de turbulence. C'est dans nos cordes et on promet aux supporters de rectifier le tir devant l'ASAM. On n'a plus le droit à l'erreur et on doit remettre le CABBA sur les rails", a-t-il indiqué.

Revoilà Chaouchi !

Quatre mois après avoir quitté le club, sans résilier son contrat, le gardien de but, Faouzi Chaouchi, retrouve le CABBA sur demande du staff technique et même des dirigeants, à leur tête Anis Benhamadi. L'ancien international, qui était le gardien de but numéro 1 du club en début de saison, a décidé de quitter le club, en raison de son conflit avec l'ex-coach, Franck Dumas. Chaouchi a réintégré le groupe et il s'entraîne avec ses coéquipiers et sera en principe présent ce samedi à Aïn M'lila face à l'ASAM. Par ailleurs, la direction du CABBA, en concertation avec le coach Bouakkaz, a décidé de traduire devant le conseil discipline le gardien de but Bouhalfaïa. Ce dernier est sanctionné sportivement et financièrement par la direction du club. Du coup, il est hors des plans de Bouakkaz pour le match de samedi à Aïn M'lila.

10 buts encaissés en 3 matches

Il faut dire que si les dirigeants du CABBA ont pris la décision de faire appel à Chaouchi, ce n'est pas fortuitement. La défense de l'équipe prend l'eau depuis le début de la phase retour. En effet, en trois matches, les camarades de Sebie ont encaissé pas moins de 10 buts, une moyenne de plus de 3 réalisations par match. Le CABBA avait encaissé 4 buts face au CR Belouizdad, lors de la 16e journée, 3 devant l'ES Sétif (18e journée) et 3 face au CS Constantine (19e journée). Si-Mohamed et Bouhalfaïa n'ont pas été à la hauteur durant ces rencontres.

W. D.