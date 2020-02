USMA - Après la défaite des Rouge et Noir face au MCA

Dziri appelé à trouver des solutions

Dos au mur avant le big derby face au MCA, l'USMA a été incapable d'assurer la victoire, cédant sur le score de 1 à 0 face à l'éternel rival, dans une empoignade d'un niveau tout juste moyen mais qui a valu par le spectacle offert par les deux galeries dans les tribunes du stade 5-Juillet.

Les Rouge et Noir qui pouvaient marquer lors du 1er half se sont fait piéger en deuxième période par un but inscrit par leur ex-joueur, Frioui, qui a su exploiter une erreur de marquage de toute la défense. Ce revers est venu confirmer la fragilité d'une formation usmiste trop tendre qui a manqué d'agressivité et de justesse dans son jeu. Le but encaissé à l'heure de jeu a complètement assommé les joueurs, alors qu'il restait pourtant 30 minutes à jouer, un temps suffisant pour revenir au score et même pour renverser la vapeur mais les poulains de Dziri ont préféré user de longues balles vers l'attaquant de pointe Aymen Mahious, esseulé. Ce dernier a beaucoup bougé sur le terrain mais il n'a pas eu le soutien nécessaire pour battre le portier du Doyen, Toual. Les joueurs de l'USMA ont fléchi psychologiquement une fois après avoir ont encaissé le but. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que les joueurs accusent le coup de cette façon, puisque contre le WAC, l'ESS, l'ASMO et le CSC le même scénario s'est produit où les camarades de Hamza Koudri ont été incapables de réagir après avoir encaissé un but. Occupant la 9e place avec 25 points, l'USMA est désormais dans le ventre mou du classement. L'équipe aura à effectuer un périlleux déplacement ce samedi à Béchar, pour y affronter la JSS, une rencontre compliquée pour les hommes de Dziri qui traversent une période délicate. Depuis l'entame de la phase retour, les résultats ne suivent pas, le coach doit trouver les solutions nécessaires, sinon le club risque de plonger dans la crise.

1 point en 4 matchs

L'USMA n'arrive pas à gagner depuis l'entame de la phase retour, puisque sur les quatre matches joués, l'équipe a récolté un point seulement, ce qui montre bien que le vieux club de Soustara est sur une courbe descendante. L'USMA a concédé trois défaites face à l'ESS, au CSC et au MCA contre un nul devant l'ASAM. L'équipe a marqué quatre buts contre huit encaissés. Les statistiques sont défavorables, ce qui devrait donner à réfléchir au staff technique.

Plus de peur que de mal pour Hamra

Victime d'un traumatisme crânien lors du derby joué lundi face au MCA, le milieu de terrain Hamra a perdu connaissance pendant quelques secondes, ce qui a obligé le coach de le faire sortir juste avant la pause. Le joueur a repris ses sensations par la suite, une fois avoir reçu les soins nécessaires. Le milieu de terrain usmiste est attendu aujourd'hui à l'entraînement pour préparer la rencontre de samedi face à la JSS.

Ellafi, la grosse déception

L'entraîneur Dziri misait beaucoup sur l'international libyen Mouayad Ellafi contre le MCA, et ce, par rapport à son gros potentiel technique et son expérience mais sur le terrain, le joueur n'a pas répondu aux attentes où il a manqué de créativité et de spontanéité dans le jeu. Son niveau a beaucoup baissé ces dernières semaines et cela s'est répercuté sur le rendement collectif de l'équipe.

Benhamouda émoussé

Les supporters de l'USMA pensaient que Benhamouda pouvait apporter le plus escompté dans l'animation de jeu mais il n'a pas su élever son niveau de jeu lors du derby. Manquant de fraîcheur physique, il a raté sa prestation. D'ailleurs, il a été remplacé au cours de la deuxième mi-temps par son coéquipier Ardji..

Dziri a perdu la voix

A l'issue du derby, l'entraîneur en chef, Billel Dziri, a perdu sa voix du fait qu'il n'a pas cessé de crier pendant toute la rencontre à partir de la main courante pour diriger ses joueurs, ajoutez à cela la déception du résultat, il a préféré laisser son adjoint Zemiti assurer la conférence de presse d'après-match.

Reprise cet après-midi

Après un jour de repos, les joueurs de l'USMA reprendront le chemin de l'entraînement cet après-midi au stade de Bologhine afin de préparer la rencontre de samedi contre la JSS.

Alilet, un défenseur qui promet

Aligné d'entrée dans l'axe dans le derby, le jeune axial usmiste, Adem Alilet, n'a pas démérité. Il a bien tenu son rôle malgré son manque d'expérience. Physiquement, il a tenu le coup, même si sur le but de Frioui, il a manqué d'anticipation. Toujours est-il qu'il a gagné beaucoup de points dans ce match car il n'est pas donné à tout le monde de disputer le big derby.

Yahia Cherif et Farhi suspendus

Une bonne nouvelle pour les Usmistes

La JSS, prochain adversaire de l'USMA en championnat, sera privée de deux éléments importants, à savoir Yahia Cherif et Farhi, suspendus. Les deux joueurs ont été avertis lors du dernier match face au PAC pour contestation de décision.

Réserve

JSS 4 - 2 USMA

Pour le compte de la 20e journée du championnat réserve de Ligue 1, l'USMA s'est inclinée hier à Béchar face à la JSS sur le score de 4 à 2. Par cette défaite, la réserve de l'USMA dégringole à la 11e place, avec 25 points.

K. H. A.