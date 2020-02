ESS - Ils sont sur une courbe ascendante

Les Noir et Blanc mettent le cap sur le Nasria

L'Entente a rétrogradé d'une place à l'issue de la dernière rencontre de la 19e journée. En effet, la victoire du MCA dans le derby algérois face à l'USMA, lui a permis de prendre la deuxième place, à trois points du leader, le CRB, la JSK recule d'une place pour devenir troisième, ce qui fait que l'ES Sétif s'est retrouvée à la quatrième place.

Pour Kouki, le plus important c'est le parcours de son équipe, qui a réussi une extraordinaire remontée au classement, au point où elle devient un sérieux concurrent pour le titre. 23 points récoltés en 9 matches, depuis la venue de l'entraîneur tunisien. Il s'agit là d'un parcours de champion pour l'Entente qui n'avait empoché que 7 points lors des dix premières rencontres. C'est plus du triple de la cagnotte empochée par les camarades de Karaoui avant la venue de cet entraîneur. Ce dernier a réussi à booster un groupe affecté mentalement. Il faut reconnaître que c'était la victoire face au MCA à Bologhine qui avait provoqué le déclic. "Je suis content du rendement des joueurs. Ils sont à remercier pour leur sérieux et tous les efforts qu'ils fournissent. Maintenant, il ne faut pas se dire que nous sommes arrivés. Il faut continuer à travailler avec sérieux et préserver cette bonne lancée. Nos ambitions sont grandes et pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs, il faudrait enchaîner les bons résultats, à commencer par la prochaine sortie face au NAHD. Ce sera un match très compliqué car même si nous affrontons une équipe qui occupe la dernière place au classement, il faudrait s'attendre à un sursaut de sa part. Nous devons bien préparer ce rendez-vous car le NAHD viendra sûrement pour tenter un résultat positif", a indiqué le coach. "Le parcours est encore long. Il faut savoir qu'il y aura une rude concurrence avec d'autres équipes. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire tout notre possible pour finir en beauté la saison", a-t-il poursuivi.

Redouani : "Content de mon retour et du parcours de l'équipe"

Le latéral droit, Redouani, parle de la remontée de son équipe, mais aussi de son retour à la compétition.

Tout d'abord, vous avez effectué votre retour à la compétition, quel est votre sentiment ?

Je suis très content. Ma blessure fait désormais partie du passé, maintenant je dois travailler pour retrouver mon niveau et une place dans le onze de départ. Il faut dire que la compétition m'a énormément.

Votre retour a coïncidé avec la victoire de votre équipe face à Magra. Comment jugez-vous le rendement de l'Entente ?

Je pense que cette victoire est amplement méritée. Il faut dire que nous sommes dans une courbe positive et nous voulions maintenir cette dynamique. Je pense que nous n'avons pas déçu et nous allons tout faire pour maintenir cette série le plus longtemps possible. Cette victoire nous a fait beaucoup de bien et nous permet de rester au contact des équipes de tête. Le NCM est une équipe coriace qui nous a posé beaucoup de problèmes. Nous avons bien géré le match et nous avons marqué le premier but au bon moment, ce qui nous a complètement libérés.

L'ESS s'est déchaînée depuis la venue de l'entraîneur Kouki, un commentaire ?

Il est vrai que l'équipe s'est libérée depuis la venue de Kouki, mais il ne faut pas dire que Madoui n'a pas fait le travail. Je pense qu'il n'a pas eu de chance et c'est tout. Avec Kouki nous avons réussi des résultats positifs qui nous ont libérés. Nous avons un bon effectif pour vous dire que cette équipe de l'ESS a du caractère et elle est capable de rivaliser avec les meilleurs.

Justement, vous n'êtes pas loin du trio de tête…

Je pense qu'après notre parcours, nous sommes décidés de revoir nos ambitions. Nous sommes partants pour réaliser le meilleur parcours possible. Le prochain match face au NAHD est déterminant. Nous ne devons pas le rater. Si nous voulons décrocher une place sur le podium, nous devons enchaîner avec les bons résultats.

Comment appréhendez-vous ce match face à un adversaire meurtri ?

Ce sera un match difficile et nous sommes obligés d'être vigilants. Il faut se méfier de cette équipe du NAHD qui jouera son va-tout afin de se racheter de son dernier échec à domicile. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous allons tout faire pour offrir une autre victoire à nos supporters.

Un mot pour les supporters…

Nos supporters sont connus pour leur attachement et leur amour au club. Ils ont toujours été notre soutien numéro un. A Ras El Oued, on avait l'impression de jouer au 8-Mai. Grâce à leur soutien, les joueurs se transcendent et feront tout pour s'offrir la victoire. Nous leur promettons de tout donner pour finir la saison avec un titre.

Benyahia avec la réserve

La nouvelle recrue, Benyahia, a été alignée hier avec l'équipe réserve, qui a accueilli le NAHD pour le compte de la 20e journée. C'est le deuxième match de l'ancien Usmiste avec l'équipe réserve.

W. D.