ESS - Après une entame de saison difficile

L'Entente renaît de ses cendres

L'Entente de Sétif est une tout autre équipe depuis la venue de l'entraîneur tunisien, Nabil Kouki. Le groupe est devenu plus conquérant et aborde ses matches avec l'ambition de les gagner, quel que soit le lieu de leur déroulement. Appréhendant le déplacement à Ras El Oued face au NC Magra, l'Aigle noir a assuré en s'imposant sur le score d'un but à zéro, mais a également rassuré ses supporters. Ces derniers sont aux anges après cette remontée spectaculaire au classement.

Abordant les débats avec sérieux, les Noir et Blanc sont rentrés à la maison avec trois précieux points qui les propulsent aux premières loges et accentuent davantage la pression sur leader, le CRB, mais aussi sur les équipes du podium, à savoir la JSK, le MCA et le CSC. Ainsi, l'actuel leader n'est plus à l'abri d'un retournement de situation. Obtenu au terme du troisième derby disputé en dix jours, ce nouveau succès booste le moral des hommes de Kouki. Ainsi, les Sétifiens continuent leur bonhomme de chemin, s'approchent petit à petit de l'objectif du début de saison, à savoir le maintien, mais semblent déterminés à revoir leurs ambitions à la hausse. Avec 30 points au compteur, les gars de la capitale des Hauts Plateaux se trouvent désormais à 7 ou 8 points de l'objectif initial. Basée sur le sérieux, la discipline et la rigueur, la méthode de l'entraîneur Kouki a non seulement permis à l'équipe de sortir la tête de l'eau, mais de réapprendre à voler et à titiller, une nouvelle fois, le sommet, au grand bonheur des fans, heureux de voir leur formation revenir au premier plan. Conscients qu'ils n'ont rien gagné pour l'heure, les camarades du capitaine Djahnit refusent de s'enflammer. Ils gardent la tête sur les épaules et veulent que la série se poursuive le plus longtemps possible.

Kouki : "Garder la tête sur les épaules"

Conscient que beaucoup de travail reste à faire, l'entraîneur tunisien, Nabil Kouki, qui a redonné une âme à son équipe, garde sa lucidité. "Nous avons, certes, fait du chemin, mais on ne doit pas oublier qu'il nous reste encore dix obstacles à franchir. Il est vrai que nous sommes dans le droit chemin, mais on doit continuer sur cette lancée", a précisé Kouki pour lequel les prochaines échéances seront difficiles et déterminantes et qui a vite tourné la page du NCM pour en ouvrir celle

Laouafi : "Regarder devant"

Laouafi, qui s'est imposé sur le flanc gauche de la défense, estime que son équipe est sur la bonne voie. "En plus de son sérieux et de son savoir-faire, le coach a ramené sa rigueur, qui a aidé le groupe à regarder devant. Pour maintenir la dynamique positive, il faut rester concentré sur notre sujet. D'autant que le plus dur reste à faire. Avec notre spectaculaire remontée, nos adversaires ne nous regardent plus d'en haut", a souligné le gaucher de l'Entente.

3e victoire à l'extérieur

L'Entente qui avait du mal à s'imposer à l'extérieur durant les 13 premières journées s'est libérée depuis sa victoire au stade Omar-Hamadi face au MC Alger (2-1), pour le compte de la 14e journée. Depuis, l'Aigle noir ne perd plus extra-muros. Les Noir et Blanc ont remporté une deuxième victoire à l'extérieur face au NC Magra, mais c'est la troisième si l'on comptabilise celle de la Coupe d'Algérie face à l'AB Chelghoum Laïd. Les camarades de Djahnit sont de plus en plus conquérants.

Premier but de Bekakchi

Le défenseur Bekakchi a inscrit son premier but sous les couleurs de son équipe. Une réalisation importante pour celui qui a disputé toutes les confrontations de l'Entente cette saison. "La belle série fait du bien au collectif, travaillant désormais dans la joie et la bonne humeur. Le groupe, qui a beaucoup galéré en début de saison, n'est pas disposé à lâcher prise. Nous devons garder les pieds sur terre car la suite des événements s'annonce compliquée, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Algérie", a souligné le joueur ententiste.

Un parcours presque parfait

19 points remportés sur les 21 mis en jeu, telle est la moisson de l'ESS. L'Entente se propulse à la 3e place, en compagnie du CSC et du MCA, à six longueurs du leader, le CRB. Les Noir et Blanc revoient leurs objectifs à la hausse. Même si le plus dur reste à accomplir, les autres pensionnaires de la Ligue 1 sont appelés à composer avec l'ESS.

W. D.