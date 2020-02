JSS

Objectif, une place sur le podium

La Saoura a repris hier les entraînements pour préparer sa prochaine sortie face à l'USMA, samedi. Les camarades de Yahia Cherif qui ont repris les entraînements dans une bonne ambiance se disent décidés à se battre pour s'assurer une bonne fin de saison.

Meziane Ighil n'a pas manqué, lors de la séance de reprise, de féliciter ses poulains qui ont su maîtriser leur sujet et surtout construire leur succès face au PAC. "Je vous félicite car vous avez appliqué mes consignes à la lettre. On a bien réduit les espaces devant les attaquants du PAC et on a surtout su comment presser notre adversaire dans sa zone. C'est ce qui nous a permis de limiter son danger et surtout de le pousser à laisser des espaces dans sa défense. On a bien joué le contre mais il nous reste encore un problème d'efficacité devant les buts qu'on doit régler. On s'est créé un grand nombre d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Il faut se montrer mieux appliqué devant", a-t-il indiqué à ses poulains. L'équipe qui totalise aujourd'hui 26 points s'est relancée dans la course pour une place sur le podium. Les camarades de Khoualed ne sont qu'à trois points de la troisième marche du podium, et il leur suffirait de bien négocier leurs prochaines sorties pour se retrouver à disputer une place sur les cimes du classement. "Nous avons deux sorties difficiles que nous devons bien négocier. On doit bien préparer notre match face à l'USMA et tenter de réaliser le meilleur résultat possible, avant de penser à notre déplacement à Oran pour rencontrer le

MCO. Nos deux prochains adversaires ne sont pas faciles à manier. Certes, nous aurons un avantage sur l'USMA concernant le temps de récupération mais ça reste insuffisant si on ne se montre pas appliqués et surtout conquérants. On doit maintenant penser au match face à Soustara et oublier le déplacement d'Oran. Tout dépendra de notre prestation devant les Rouge et Noir", a indiqué le gardien de but Zaïdi, héros de la rencontre face au PAC et qui avait, à lui seul, découragé les attaquants adverses.

Kader B. A.