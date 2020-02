JSK

Belaïli : "Zelfani a redonné confiance au groupe"

Très content du large succès enregistré devant l'ASO, l'arrière droit de la JS Kabylie, Belaïli, a remercié, au coup de sifflet final, l'entraîneur Yamen Zelfani qui l'a récupéré après une mise à l'écart de plusieurs jours qui commençait à irriter le joueur.

"L'ASO possède la meilleure défense du championnat, mais cela ne nous a pas empêchés de marquer quatre buts. C'est grâce à l'entraîneur Zelfani qui a redonné confiance au groupe que nous avons réussi à battre Chlef avec un score lourd. Il a mis tout le monde dans les meilleures conditions y compris Belgherbi et moi. C'est un entraîneur qui sait comment motiver les joueurs et même sa méthode de travail diffère des autres coaches. On a beaucoup travaillé à l'entraînement avant le match et cela nous a permis de dominer l'ASO qui est une bonne équipe", a déclaré Belaïli à la fin du match.

Se trouvant à quatre points seulement du CRB qui occupe la première place, les Canaris croient plus que jamais au titre. D'ailleurs, Belaïli affirme que si son équipe parvient à revenir avec un bon résultat de son déplacement au 20-Août, samedi prochain, elle augmentera ses chances de finir la saison en apothéose. "Je crois que la victoire enregistrée devant l'ASO nous a permis de nous relancer dans la course au titre. Notre objectif est de gagner le championnat et on défendra crânement nos chances jusqu'au bout. Le titre est jouable, mais on ne doit pas perdre face au CRB, même si le championnat est encore long. On doit profiter de cette bonne dynamique qui règne dans le groupe pour enchaîner avec un bon résultat face au Chabab. Le stage qu'on effectuera à partir de ce lundi à Tigzirt va nous faire beaucoup de bien", a ajouté le défenseur de la JSK.

Mellal croit plus que jamais au titre

Rassuré par le large succès enregistré devant l'ASO, le président du club, Mellal, pense que son équipe a toutes ses chances de gagner le championnat cette saison. Mais comme elle accuse quatre points de retard sur le leader qui n'est que le prochain adversaire de son équipe, il exige de ses joueurs de tout donner pour revenir avec les trois points de leur déplacement au 20-Août. Il sait qu'une victoire face au leader relancera de plus belle son équipe dans la course au titre. En plus, un succès au 20-Août fera taire tous ceux qui lui ont reproché d'avoir licencié Dumas qui avait terminé la saison à la deuxième place pour être remplacé par Velud. C'est pour cela qu'à la fin de la rencontre face à l'ASO, il a remercié ses joueurs pour tous les efforts qu'ils ont fournis avant de leur indiquer qu'ils devraient confirmer face au CRB pour ne pas revenir à la case de départ. Il va certainement leur promettre une prime de 15 à 20 millions de centimes en cas de victoire, lors de la prochaine rencontre. Pour que le leader ne creuse pas l'écart de nouveau, le président de la JSK souhaite au moins revenir avec un point du 20-Août, mais son rêve est de battre son ancien entraîneur.

Stage à Tigzirt

Pour préparer le choc de la 20e journée dans les meilleures conditions, les Canaris rallieront cet après-midi Tigzirt pour un stage de trois jours, avant de regagner la ville de Tizi Ouzou. Le stage prendra fin jeudi, avant que l'entraîneur franco-tunisien n'accorde une demi-journée de repos à ses joueurs. Convaincus que le prochain match face au leader sera le tournant du championnat, les dirigeants de la JSK ont décidé de mettre tous les moyens pour que la préparation pour le rendez-vous face au CRB se déroule dans les meilleures conditions. Pour permettre déjà à l'entraîneur Yamen Zelfani de mieux connaître ses joueurs, Mellal a programmé un stage de trois jours, loin de Tizi Ouzou.

Le successeur de Velud s'est plaint du fait qu'il n'a pas eu assez de temps pour découvrir son groupe, en raison de la multiplication des rencontres. Il va certainement multiplier les réunions avec ses poulains pour les mettre en confiance et pour leur rappeler que l'objectif principal du club est de remporter le championnat. Il aura aussi des entretiens individuels avec queques-uns d'entre eux pour voir ce qui a manqué à l'équipe lors des matches précédents. Ce n'est pas la première fois que l'équipe entre en stage pour une durée de trois jours, puisqu'à chaque fois qu'elle avait un match important ou les résultats ne suivaient pas, les dirigeants optaient pour des regroupements de 72 heures ou plus.

Juma devrait reprendre aujourd'hui

Ecarté de l'équipe pour des raisons disciplinaires, l'international kenyan, Juma Massoud, devrait reprendre aujourd'hui le chemin des entraînements. Il devrait écoper d'une sanction financière avant de réintégrer le groupe.

Hamroune et Boulahia se rétablissent

Selon une source proche de la direction, l'entraîneur Zelfani a demandé au staff médical de tout faire pour récupérer Hamroune et Boulahia. Ces deux joueurs ont poursuivi leurs soins hier et d'après une source proche de la direction, ils seront prêts pour le prochain match face au CRB.

Bencherifa, plus de peur que de mal

L'arrière gauche Walid Bencherifa devrait reprendre ce matin avec le groupe. Il a été obligé de céder sa place à Zeghdane, à quelques minutes du coup de sifflet final du match face à Chlef. Sa blessure n'est pas méchante. Il est attendu au stade pour la première séance de la reprise.

D. K.