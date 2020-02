CABBA

Rien ne va plus !

Le CA Bordj Bou Arréridj multiplie les contre-performances depuis quelque temps. Après la lourde défaite face au voisin sétifien (3-0), lors de la précédente journée au stade 8-Mai 45, les Bordjis, qui étaient appelés à se racheter face au CS Constantine, ont encore une fois cédé les trois points et cette fois à domicile devant les Criquets.

Les camarades de Bouhalfaïa se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1, devant une très bonne équipe du CSC. Cette dernière n'a pas fait dans le détail et aurait même pu repartir avec un score plus large si les joueurs comme Amokrane, Belkacemi, Aouedj et Al Haraïchi avaient concrétisé leurs occasions. Une défaite, la deuxième de suite en l'espace de quelques jours, et qui n'était pas du goût des dirigeants mais aussi des supporters. Les fans ont déversé leur colère avant même la fin de la rencontre, en lançant toutes sortes de projectiles sur le terrain. Ce qui a d'ailleurs provoqué l'arrêt de la partie pendant quelques minutes. Les Criquets jaunes sont très affectés par cette nouvelle défaite de leur équipe. Les choix du coach Moez Bouakkaz sont contestés par les supporters, mais aussi par les dirigeants, à leur tête le président Anis Benhamadi, qui n'a pas digéré ce deuxième revers de suite et de surcroît à domicile. Le boss s'est entretenu avec l'entraîneur et lui a demandé de remettre l'équipe sur les rails dès la prochaine sortie face à l'AS Aïn M'lila. "Les joueurs évoluent avec la peur au ventre à domicile. C'est notre deuxième défaite de suite sur un score de trois buts. Il faudrait revoir notre stratégie défensive. Nous avons un autre derby qui se profile à l'horizon. Ce sera difficile pour nous car il faudrait un énorme travail psychologique pour remettre les joueurs d'aplomb. Nous devons impérativement retrouver le chemin des bonnes performances", a indiqué le coach bordji, dont l'avenir reste tributaire des résultats. Son avenir risque d'être en pointillés.

Bouhalfaïa : "On ne doit pas baisser les bras"

Le gardien de but, Zakaria Bouhalfaïa, qui a remplacé Si Mohammed, n'a pas eu plus de chance que son aîné. Le jeune keeper a également encaissé trois buts face au CSC. Cependant, il pense que ce faux pas à domicile ne devrait pas saper le moral de ses camarades et qu'il faudrait se ressaisir le plus vite possible pour garder l'espoir de décrocher le maintien en Ligue 1. Le dernier rempart des Jaune et Noir pense que l'équipe s'est donnée à fond lors de cette rencontre face au CS Constantine, mais qu'une fois de plus, la chance n'a pas été de son côté. "Nous nous sommes donnés à fond et nous avons fait tout ce qui était possible mais cela ne nous a pas permis de remporter les trois points. Il ne faut pas baisser les bras. Nous devons impérativement revenir à notre meilleur niveau. Nous avons un autre derby à disputer, nous devons absolument l'emporter. Nous avons déjà gagné à Aïn M'lila en Coupe d'Algérie, nous pourrons refaire le coup en championnat", a indiqué Bouhalfaïa qui garde quand même espoir, affirmant qu'il reste encore 12 matchs et qu'il faudrait lutter jusqu'à la fin.

Aroussi blessé

Sorti sur blessure un quart d'heure avant la fin de la rencontre, en cédant sa place à Belmokhtar, le défenseur et capitaine du CABBA, Aroussi, risque de rater le match de la prochaine journée face à l'AS Aïn M'lila. Le staff médical fera de son mieux pour le remettre sur pied.

Le club risque le huis clos

L'arbitre de la rencontre, Bouslimani, a mentionné dans son rapport et sur la feuille de match des jets de projectiles (pierres et fumigènes) sur le terrain par le public bordji. Ce qui est certain, c'est que le club risque le huis clos pour les matchs à venir au stade 20-Août de Bordj. La décision sera prise par la commission de discipline ce mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire.

H. C.