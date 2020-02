MCA - En prévision du big derby de demain

Neghiz songe reconduire une charnière à trois

Le report du big derby algérois a donné une marge de manœuvre plus importante à l'entraîneur mouloudéen, Nabil Neghiz, qui en a profité pour bien peaufiner sa stratégie de jeu, en prévision du rendez-vous de demain soir.

Comme Neghiz accorde la priorité à l'heure actuelle aux résultats, au détriment du spectacle, comme il l'avait lui-même avoué à l'issue du précédent match contre la JSS, il ne devrait pas changer son schéma tactique qui a permis au cours des deux sorties passées du club de garder sa cage inviolée.

Le trio de la charnière centrale, à savoir Mebarakou, Merouani et Saïla, a donné entière satisfaction. Cela pousse à prédire qu'il va être reconduit. D'ailleurs, Mebarakou, qui a hérité du brassard de capitaine depuis le départ de Bendebka vers le championnat saoudien, a indiqué qu'il travaillait énormément à l'entraînement cette formule avec ses deux autres coéquipiers dans l'axe central.

Voilà un autre indice qui renforce cette hypothèse de reconduire cette même triplette contre l'USMA, dans un match que les Mouloudéens n'ont pas le droit de perdre afin de ne pas revenir à la case de départ.

Cependant, il ne faut pas croire que Neghiz va opter pour la défense à outrance. A l'adresse de ses deux latéraux, Hachoud et Brahimi, il leur a déjà fait le reproche de ne pas s'être trop portés vers l'attaque au cours de la précédente rencontre. C'est dire que face à l'USMA, ces deux joueurs, qui n'ont pas mal d'atouts offensifs, sont censés prendre plus de risques devant. Leur apport offensif devrait être déterminant pour permettre à leur équipe de l'emporter, estime encore leur coach qui sait toutefois que le manque de confiance causé par la conjoncture difficile que vient de traverser l'équipe est pour quelque chose dans les petites copies rendues dernièrement par tous les joueurs.

Almas motive les joueurs

Le président du MCA, Abdennacer Almas, croit dur comme fer aux possibilités de son équipe de remporter le titre de champion et sauver par là même sa saison qu'elle a pourtant démarrée en fanfare.Le boss mouloudéen table notamment sur un calendrier qu'il estime très favorable pour les siens au cours de la deuxième partie de l'exercice. Le fait que les Vert et Rouge soient appelés à faire quelques déplacements seulement en dehors de la capitale au cours de la seconde manche du championnat, est un atout que Mebarakou et ses camarades devraient exploiter, a insisté le successeur d'Achour Betrouni devant ses joueurs quand il leur à rendu visite à l'entraînement pour les motiver, suite au report du big derby.

Il est vrai que les Vert et Rouge auront peu de sorties à faire pendant la phase retour. On pense particulièrement à leurs déplacements à Tizi Ouzou, Sétif et Bordj Bou Arréridj. Hormis ces trois trois voyages, toutes les autres rencontres auront lieu à Alger, ce qui représente un atout non négligeable pour les protégés de l'entraîneur Neghiz afin de conforter leurs chances dans la course au titre si bien sûr ils parvenaient à bien en profiter. Le message d'Almas semble être bien reçu par les joueurs qui disent tous être déterminés à collecter le plus grand nombre d'unités à Alger, notamment dans les derbys algérois qui seront tout simplement la clé du titre.

Derrardja veut avoir son heure de rachat

S'il y a un joueur duquel l'entraîneur Neghiz attend énormément au cours de cette deuxième partie de la saison, c'est bien Walid Derrardja. Ce dernier a complètement raté sa saison au cours de l'exercice passé, et est en train de reproduire le même scénario au cours de l'actuel.Il est vrai, tout comme lors de la saison passée, le meilleur buteur du championnat en 2014 n'a pas été épargné par les blessures, mais il a été un élément clé dans l'échiquier de l'ex-coach des Vert et Rouge, Bernard Casoni. Cela n'a pas été mis à profit par l'ancien joueur du NAHD et du MCEE qui a vu ces derniers temps sa côte de popularité prendre un sérieux coup dans les fiefs mouloudéens. Derrardja, qui a perdu sa place de titulaire depuis son retour de blessure, il y a quelques semaines, reste également sur une grosse déception quand il a été la cause principale de l'élimination des siens en Coupe d'Algérie face au WAB, en étant le seul joueur à avoir raté son tir au but lors de la série qui a permis aux gars de la ville des Oranges de valider leur billet pour les 1/8 finale.Depuis, d'ailleurs, Derrardja attend sa chance pour prendre sa revanche sur le sort et surtout se racheter aux yeux des supporters au cours du restant de cet exercice qui devrait être son dernier sous le maillot du Doyen. Evidemment, il n'y a pas mieux que ce derby contre l'USMA pour permettre au joueur de se refaire une santé et surtout se racheter de ses précédents déboires. Rien que pour cela, Derrardja prie pour qu'il soit aligné d'entrée dans un jardin qui lui réussissait souvent par le passé.

Confrontations MCA - USMA lors des dix dernières années Egalité parfaite

Les derbys MCA - USMA ont été souvent indécis, notamment au cours des dix dernières saisons. La preuve, pendant cette période-là, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus. Les statistiques sont d'ailleurs là pour le prouver. En effet, au cours des dix précédentes années, les deux voisins se sont rencontrés à 25 reprises. Chacune des deux formations compte 9 victoires contre 7 nuls et 9 défaites.La dernière opposition entre Usmistes et Mouloudéens, sans prendre en compte le match aller qui ne s'est pas joué à cause du forfait des Rouge et Noir, est revenue aux Vert et Rouge qui l'ont emporté sur le score de trois buts à deux.

A. B.