JSK - L'écart avec le leader se creuse à 7 points

Zelfani : "Réaliser un sans-faute à domicile"

Pour éviter que son équipe concède d'autres faux pas à domicile, l'entraîneur Yamen Zelfani a expliqué à ses joueurs hier que désormais, ils n'ont plus le droit à l'erreur, surtout à domicile, s'ils ne veulent pas rater leur objectif qui est celui.

"On a raté deux précieux points lors de la dernière rencontre face au PAC et cela ne doit plus se reproduire à l'avenir. Quand on joue le titre, on ne doit rater aucun point sur notre terrain et cela quelle que soit la qualité de l'adversaire. On est obligés de faire le plein chez nous et récolter des points à l'extérieur pour espérer atteindre notre objectif", leur a-t-il déclaré.Vu que la prestation de l'équipe face au PAC, notamment en deuxième mi-temps, était catastrophique, Zelfani qui est déjà critiqué par les supporters, mise sur la rencontre face à l'ASO pour rassurer les mécontents. Il a demandé à ses joueurs de penser aux supporters et de tout donner pour les satisfaire. "Il faut battre l'ASO avec l'art et la manière. La priorité est de se racheter du dernier semi-échec à domicile devant le PAC, mais on doit améliorer notre jeu pour que les supporters repartent avec le sourire du stade", a-t-il exigé d'eux.En raison de l'inefficacité de ses attaquants, notamment Juma et Hamroune qui n'ont marqué aucun but en championnat en cette phase retour, Zelfani a demandé à ses joueurs d'attaquer en bloc afin de faciliter la tâcher au secteur offensif. "Vous devez tous participer au travail offensif lorsqu'on a le ballon. Chacun doit accomplir sa tâche pour que l'équipe retrouve sa vitesse de croisière. On a épuisé notre dernier joker face au PAC et on ne doit plus se permettre de rater le moindre point chez nous, surtout que le leader a gagné son dernier match face au NAHD et creusé l'écart en tête du classement", a-t-il ajouté.

Tout pour récupérer Hamroune et Saâdou

En l'absence de Boulahia blessé, le staff médical fait le maximum pour récupérer Hamroune qui a rechuté lors du dernier match face au PAC. Celui-ci souffre d'une blessure aux adducteurs, mais le médecin de l'équipe, Ahmed Djadjoua, a rassuré l'entraîneur Yamen Zelfani en lui indiquant qu'il y a de fortes chances pour que Hamroune soit prêt pour la rencontre face à l'ASO. Bien qu'il ne soit pas au top de sa forme, le joueur en question est considéré comme une pièce maîtresse dans l'échiquier des Canaris. A propos de Saâdou qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, Djadjoua a déclaré qu'il serait officiellement de la partie face à l'ASO. Il devait l'examiner hier, son cas n'est pas méchant. L'entraîneur Zelfani veut à tout prix le récupérer pour le match de ce week-end, car il ne souhaite pas se passer des services de son capitaine, d'autant plus que la victoire est impérative face à la formation de Chlef. Pour ce qui est d'Addadi et Bounoua, qui ont contracté des blessures lors de la rencontre face au PAC, ils seront bel et bien opérationnels pour le rendez-vous de ce samedi.

Mellal réussira-t-il à qualifier son coach ?

Bien que l'entraîneur Yamen Zelfani ait affirmé à la fin du match face au PAC que son cas connaîtra son dénouement avant la 19e journée du championnat, prévue pour ce week-end, les dirigeants kabyles n'ont toujours pas réussi à le qualifier. Ils ont affirmé qu'ils ont un plan B pour qualifier leur coach, mais jusqu'à hier après-midi, ils n'avaient pas encore réglé son cas. Les supporters se demandent si Mellal parviendra à qualifier son coach qui n'a pas de diplôme CAF A, exigé par la réglementation algérienne pour pouvoir exercer dans le championnat national. Même si son dossier sera déposé au niveau de la Ligue de football professionnel, ça ne sera pas lui l'entraîneur en chef sur papier, puisque c'est son compatriote, Fakhri, qui a été désigné entraîneur principal. Celui-ci a pris place sur le banc lors du dernier match face au PAC, tout en recevant les instructions de Zelfani à partir de la tribune officielle.

Iboud n'a toujours pas repris

Alors que tout le monde pensait que l'ancien porte-parole du club, Miloud Iboud, avait réintégré son poste, on a appris d'une source digne de foi qu'Iboud n'a pas encore repris officiellement son travail avec l'équipe. Il a assisté au match face au PAC, après avoir été invité par le président Mellal, mais il ne s'est pas encore entendu avec lui. Les dirigeants n'ont pas cessé de le supplier de reprendre, mais le concerné exige de négocier avec Mellal sur le poste qu'il occuperait. Si le président du club n'accepte pas ses conditions, il n'est pas certain qu'il revienne, surtout après tout ce qui s'est passé depuis l'élimination de l'équipe de la Champions league africaine. Certaines personnes auraient tenté de convaincre l'ancien porte-parole du club à réintégrer son poste. Iboub a toujours indiqué qu'il ne tournerait jamais le dos à la JSK.

D. K.