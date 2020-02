ES Sétif 3 - 0 CA Bordj Bou Arréridj

L'Aigle noir se déchaîne

Le derby des Hauts Plateaux a tenu ses promesses, notamment du côté de l'ES Sétif qui a littéralement dominé le CA Bordj Bou Arréridj (3-0). Une victoire avec autorité qui permet aux Noir et Blanc d'avoir 27 points et se retrouver pas loin du peloton de tête.

Il faut dire que l'Entente de Sétif se trouve sur un nuage depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Nabil Kouki. Hier encore, pour le compte du derby des Hauts Plateaux, l'équipe sétifienne a confirmé sa bonne santé et l'excellente forme dans laquelle se trouvent ses joueurs. Les Noir et Blanc ne se sont pas posé de question et dès l'entame du match, ils se sont rués vers le camp des Jaune et Noir. Alors, il ne fallait pas trop attendre pour voir leurs efforts récompensés. A la 10', Saâdi s'est engouffré dans la surface de réparation bordjie et a enchaîné par un tir qui a trompé le gardien de but Si-Mohamed, certes, dévié au passage par le défenseur Khiat. L'Aigle noir ne s'est pas contenté de cette ouverture du score en portant le danger dans le camp bordji. Touré, Kendouci, Saâdi ou encore Djahnit étaient proches d'ajouter une seconde banderille. Il faut dire que le but rôdait et ce n'est que logiquement que les Ententistes ont fait le break, une minute avant la pause. Draoui, aidé par un défenseur, a placé un tir qui a pris à contre-pied le portier Si-Mohamed.

Après la pause, on attendait une réaction des joueurs du CABBA, mais il n'en fut rien. Les Sétifiens ont bombardé le dernier rempart bordji. Si-Mohamed avait repoussé plusieurs tentatives, notamment celles de Laouafi (47'), Saâdi (60') ou encore la transversale qui a repoussé le ballon de Debbari, suite à un magnifique coup franc (83'). Alors que l'on se dirigeait vers un succès de l'Entente (2-0), Amoura a voulu immortaliser sa première en inscrivant son premier but avec les seniors. 3 buts à 0, l'ESS a tout simplement surclassé le CABBA… en attendant la double confrontation en Coupe d'Algérie dans trois semaines.

fiche technique

Stade 8-Mai 45 (Sétif), affluence record, pelouse en bon état, arbitrage de Abid-Charef, Boulfelfel et Benamira.

Buts : Saâdi (10'), Draoui (44'), Amoura (90'+3) ESS

Avert. : Kendouci (22'), Draoui (32') ESS - Djahnit (30') CABBA

ESS : Khedaïria, Debbari, Laouafi, Laribi, Bekakchi, Kendouci, Saâdi (Amoura 83'), Djahnit A. (Deghmoum 73'), Touré (Berbache 68'), Draoui, Nemdil

Entr. : Delhoum

CABBA : Si-Mohamed, Amrane, Khiat, Aroussi, Aggoune, Keddacha, Belameïri, Gaâgaâ (Belmokhtar 76'), Benayad (Daouadji 55'), Djahnit Y. (Isla 55'), El-Ghorbal

Entr. : Bouakkaz

Kouki : "Il faut rester humble"

L'entraîneur de l'ES Sétif, NabilKouki, a affiché une joie mesurée malgré l'excellente prestation de ses joueurs. Il demande d'être humble et de continuer à travailler, surtout que l'équipe va avoir de nombreux challenges. "Lorsque je suis venu à Sétif, j'avais dit que nous devons travailler. Aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits de notre travail. Cependant, il ne faut pas dire que nous sommes arrivés. Nous devons continuer à travailler car la saison est encore longue et nous avons beaucoup de challenges. Nous avons ajouté trois points qui nous permettent de nous rapprocher du peloton de tête. Il ne faut pas lâcher. Je tiens à saluer les Bordjis. J'avais passé quelques mois au sein de cette équipe du CABBA où j'ai de bons amis. Nous aurons une double confrontation en Coupe d'Algérie face au même adversaire. Ce ne sera certainement pas le même match. Nous ne sommes pas encore là. Nous avons des matches de championnat à préparer et ce déplacement à Magra. Nous aurons tout le temps de le préparer. Concernant l'incorporation des jeunes, nous avons préparé 22 joueurs et à chaque fois que l'occasion se présente, les jeunes auront leur chance. J'ai vu Amoura aux entraînements et je pense que c'est un joueur d'avenir. Aujourd'hui, il a eu la chance de rentrer et de marquer un but. C'est tant mieux pour lui et pour l'équipe", a indiqué le coach Kouki.

Delhoum a coaché l'équipe

Suspendu pour contestation de décision lors de la rencontre de Coupe d'Algérie face au CS Constantine, l'entraîneur de l'ESS a dû donner des consignes à partir des gradins. Il a été remplacé sur la main-courante par son adjoint, Karim Delhoum.

Double passe de Touré

N'ayant pas pu tromper le gardien de but Khedaïria, l'attaquant malien de l'Entente, Malick Touré, s'est mué en passeur. Il était derrière les deux buts de son équipe en première période, inscrits par Saâdi et Draoui.

Le coup de main des défenseurs bordjis

Certes, l'ESS a outrageusement dominé le derby des Hauts Plateaux et l'équipe a trouvé deux fois les filets en première période, mais force est de reconnaître que les deux réalisations l'ont été avec l'aide des défenseurs de Bordj. Il y a eu le premier but de Saâdi, dévié par Khiat, et celui de Draoui, touché par Aggoune.

But historique de Amoura

Mohamed El Amine Amoura (19 ans) gardera dans sa mémoire cette journée du 17 février 2020. Il a signé sa première apparition avec l'équipe première et il n'avait pas attendu longtemps pour s'illustrer. Incorporé à la 83e minute, il n'avait besoin que de 10 minutes pour trouver le chemin des filets, et de quelle manière ! Parti à la limite du hors jeu, il a cchipé le ballon à Si-Mohamed pour l'envoyer au fond des filets, malgré le retour du défenseur Khiat. Le premier but d'Amoura avec les seniors a été fêté dignement par ses coéquipiers.

La classe biberon de l'Aigle noir

La jeune génération de l'Entente de Sétif est en train de gravir des échelons. Après Biaz (20 ans), Bouchar (19 ans), Hachoud (19 ans), Deghmoum (21 ans), Kendouci (20 ans), Boussouf (18 ans), le staff technique ententiste a incorporé un autre jeune élément de l'équipe réserve. Il s'agit de l'attaquant Amoura qui a signé sa première avec l'équipe première à la 83e minute lorsqu'il a remplacé Saâdi.

Les Bordjis réclament un penalty

A la demi-heure de jeu, le CABBA aurait pu bénéficier d'un penalty suite à un tacle de Laribi sur Benayad dans la surface de réparation. Le défenseur sétifien avait fauché l'attaquant bordji, mais l'arbitre Abid-Charef a demandé la poursuite de l'action, estimant qu'il n'y avait pas faute.

Des absents dans les deux camps

Le derby entre l'ESS et le CABBA a enregistré plusieurs absents dans les deux camps. Pour les Sétifiens, on compte la défection du trio Karaoui - Boussouf - Ghacha, alors que pour les Bordjis, Sebie et Guettal ont dû déclarer forfait.

W. D.