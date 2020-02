ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj

Un prélude des 1/4 finale

Après avoir arraché avec brio la qualification en 1/4 finale de la Coupe d'Algérie face au CS Constantine, l'Entente de Sétif s'apprête à livrer un deuxième derby des plus alléchants, à l'occasion de la réception du voisin, le CA Bordj Bou Arréridj.

Sans perdre de temps, l'entraîneur Kouki a replongé ses joueurs dans l'ambiance du championnat. Le technicien tunisien veut garder l'équipe concentrée le plus longtemps possible. Pour le compte de la 18e journée, l'Aigle noir reçoit, cet après-midi, les Criquets jaunes, n'étant autre que son adversaire en 1/4 finale de l'épreuve populaire, dont le match aller est prévu à Bordj dans un peu moins d'un mois. Contraint de diriger sa formation loin du banc de touche, Kouki, qui a transmis sa grinta à ses hommes, aura du mal à remplacer Boussouf, Ghacha, et Karaoui qui carburent à plein régime. Tournant avec un effectif de 15 à 16 éléments n'ayant pas le même temps de jeu, le coach sétifien confiera la tâche à son adjoint, Delhoum, pour diriger les débats. Sans nul doute, Nemdil sera le remplaçant de Karaoui dans l'entrejeu. Concernant l'animation, Daghmoum et Draoui sont en ballotage pour prendre la place de Boussouf. Pour ce qui est du suppléant de Ghacha, l'ex-ailier du WAT, Saïdi qui a perdu de sa verve depuis quelque temps, est le mieux indiqué pour débuter la rencontre. Comparativement à Saïdi, le jeune Berbache, qui a besoin de temps de jeu, est l'autre candidat au remplacement de Ghacha. Aux dernières nouvelles, Ferhani, le latéral gauche, a été convoqué pour la rencontre d'aujourd'hui. Pour le remettre dans le bain, le coach va sans nul doute lui offrir un petit temps de jeu. Concernant l'organisation de la rencontre, la direction de l'ESS a décidé de céder le virage réservé aux supporters du CABBA à 500 dinars le ticket. Pour leur part, les Bordjis, qui restent sur une qualification en Coupe d'Algérie, ont le vent en poupe et ne comptent pas passer à côté de leur sujet lors de ce derby qu'ils veulent gagner pour se rapprocher des équipes du podium et prendre option, sur le plan moral, sur leurs homologues sétifiens qu'ils affronteront en 1/4 finale de la Coupe d'Algérie. Un rendez-vous à six points pour les Jaune et Noir décidés à ne pas revenir bredouilles du stade 8-Mai 45.

Kouki - Bouakkaz, le duel tunisien

Fait inédit pour ce derby des Hauts Plateaux. L'ES Sétif et le CA Bordj Bou Arréridj vont s'affronter pour la première fois de leur histoire avec des entraîneurs tunisiens pour les deux équipes. Les Sétifiens miseront sur Kouki, qui a réussi à métamorphoser l'Entente, alors que de l'autre côté, on retrouve un habitué du championnat algérien, Moez Bouakkaz, qui dirigera la formation bordjie. Les Ententistes appréhendent sérieusement Bouakkaz qui ne manque pas d'astuces et de coups fourrés. Les Sétifiens gardent en mémoire la mésaventure de la ½ finale de la Coupe d'Algérie de l'exercice dernier où la JSMB, drivée à l'époque par ce même technicien, était venue à Sétif s'imposer devant l'Entente.

Aroussi : "On veut la victoire"

Aroussi retrouvera son ex-équipe, l'ES Sétif, lors de ce match de la 18e journée, qui aura lieu cet après-midi au stade 8-Mai 45 de Sétif. Le joueur estime que son équipe est prête pour réussir un bon résultat. "Nous sommes concentrés sur notre match et nous viserons la victoire face à l'ESS. Il s'agit du derby des Hauts Plateaux et il y aura du suspense et du spectacle sur le terrain et dans les tribunes. Me concernant, j'ai porté le maillot de l'ESS avant de jouer au CSC puis au CABBA que j'ai rejoint l'été dernier. Je suis un joueur professionnel, je mettrai de côté mes sentiments et je ferai tout mon possible pour aider mon équipe à revenir avec les trois points et rien d'autre. On veut gagner ce match pour nous rapprocher du peloton de tête", a-t-il indiqué.

Guettal le grand absent

Guettal manquera encore le match d'aujourd'hui face aux Sétifiens. Il est toujours blessé et n'a pas encore récupéré ses forces. Ayant déjà raté le dernier match de Coupe d'Algérie face à l'AS Aïn M'lila, Guettal fera encore l'impasse sur le grand derby des Hauts Plateaux. Il laissera un grand vide, mais le coach Bouakkaz trouvera des solutions pour combler son poste.

El-Ghoumari de retour

L'attaquant El-Ghoumari fera son retour dans le groupe. Il est rétabli de sa blessure et se tient prêt à retrouver sa place dans le onze du CABBA. El-Ghoumari est déterminé à marquer de son empreinte le derby des Hauts Plateaux en inscrivant un but et contribuer à la victoire de son équipe.

L'Entente avec un groupe décimé

Les Noir et Blanc disputeront cet énième derby sans de nombreux éléments. En plus du coach, Kouki, obligé de diriger son équipe à partir des tribunes, après avoir écopé d'un carton jaune lors du dernier ESS - CSC, et pour le même motif, Ghacha, co-meilleur buteur de l'ESS, est contraint de faire l'impasse sur ce derby. Tout comme le taulier de l'équipe, Amir Karaoui, expulsé à la 80e minute face aux Constantinois. Se trouvant en Arabie saoudite avec l'EN U20, l'absence de Boussouf sera plus longue. En effet, la pépite sétifienne fera l'impasse sur trois rencontres, celles du CABBA, du NCM et du NAHD, puisqu'il ne rentrera au pays que le 6 mars, soit quelques jours avant la première manche de la coupe CABBA - ESS. En plus du coach et des joueurs précités, Redouani, bouclant sa quatrième semaine de soins, n'est pas encore opérationnel

Première convocation pour Ferhani

Benyahia et Ferhani qui n'ont pas disputé leur deuxième match avec les espoirs, vainqueurs samedi du NCM par 4 à 1, ont connu des fortunes diverses pour ce derby des Hauts Plateaux. Si Benyahia doit patienter encore pour bénéficier d'un temps de jeu avec l'équipe première, Ferhani, en revanche, va honorer sa première convocation avec l'ESS, qui n'aura pas la tâche facile devant le CABBA, auréolé par son exploit à Aïn M'lila.

Bouguelmouna travaille en solo

Ayant fait couler beaucoup d'encre, l'avant-centre Habib Bouguelmouna, absent depuis octobre 2019, risque de ne pouvoir retrouver la plénitude de ses moyens physiques. Il risque même de voir sa saison terminée. Cependant, le joueur garde espoir et fournit beaucoup d'efforts pour retrouver ses aptitudes. Bouguelmouna a repris le travail, mais il exerce en solo sous la houlette du préparateur physique.

W. D.