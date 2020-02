JSS - Après la défaite face au MCA

Les joueurs décidés à réagir contre le PAC

La Saoura comptait beaucoup sur son match face au MCA pour rester sur sa lancée, malheureusement, son élan fut stoppé net par un but assassin, inscrit en première période sur une balle arrêtée. Pourtant, l'équipe a réalisé l'une de ses prestations les mieux accomplies.

Les Bécharis avaient mis en difficulté l'adversaire en première période et dominé les débats en seconde mi-temps, sans parvenir à refaire leur retard. Le manque d'efficacité devant les buts adverses lui a joué un mauvais tour et le staff technique est appelé à trouver, le plus vite possible, des solutions car, et cela est un constat fait depuis plusieurs matches, les camarades de Khoualed produisent du jeu, se créent des occasions mais ne parviennent pas à les concrétiser. "Nous avons bien géré les débats et nous avons mis en difficulté l'adversaire, malheureusement, la chance nous a tourné le dos", a indiqué le défenseur Khoualed. Pour sa part, le coach a estimé qu'un grand travail attend encore son équipe qui a présenté, face au MCA, deux visages différents, un prudent en première période, et un second plus téméraire au cours duquel elle a malmené son adversaire sans parvenir à égaliser. "Nous avons bien joué, mais le manque de concentration devant le but adverse nous a pénalisé. On a encaissé un but sur une balle arrêtée et l'adversaire ne nous a pas imposé son rythme. On va tenter de rectifier le tir lors de notre prochaine sortie face au PAC", a indiqué Meziane Ighil.

La Saoura qui ne remet pas en cause la victoire de son adversaire, estime que l'arbitrage a influé sur l'issue de la rencontre. Pour les joueurs et les dirigeants, l'arbitre a officié d'une manière vicieuse, ce qui a fini par énerver tout le monde. "Il a sifflé des fautes imaginaires et a usé d'une manière abusive de ses cartons. D'ailleurs, il a expulsé notre joueur, Khelifi, qui ne méritait pas l'exclusion et s'est montré indulgent avec les joueurs adverses. Yahia Cherif a bien reçu un coup à la tête qui l'a assommé et l'auteur de cette agression n'a même pas été averti", affirme un dirigeant.L'équipe risque de perdre les services de son attaquant fétiche, Yahia Cherif, sorti sur blessure, elle qui ne pourra pas compter sur son milieu récupérateur Khelifi. En attendant, les joueurs sont décidés à réagir face au PAC pour éviter à l'équipe de replonger dans le doute.

K. B. A.