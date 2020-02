JSK

Zelfani : "S'imposer coûte que coûte face au PAC"

S'exprimant sur le site du club dans la soirée de vendredi, l'entraîneur Yamen Zelfani a déclaré que la victoire est impérative face au PAC. Tout en regrettant les deux points perdus face à l'USB, en réaffirmant que ce n'était pas facile pour ses joueurs de développer leur football sur un terrain impraticable.

L'entraîneur tunisien promet que les trois points face au PAC resteront à Tizi Ouzou. "On se prépare comme il se doit pour le match de ce lundi face au PAC. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend et ils sont déterminés à faire le maximum pour arracher les trois points. Le PAC est un adversaire qui pratique du beau football, mais on n'a pas d'autre choix que de gagner, surtout qu'on jouera sur notre terrain", a promis Zelfani. Vu que la prestation de l'équipe n'a pas été à la hauteur lors des deux derniers matches, Zelfani affirme que la JSK doit s'imposer avec l'art et la manière ce lundi face au PAC. "Il ne faut pas juger mon équipe sur le match face à l'US Biskra, car même le CRB qui occupe la première place au classement général n'a pas pu développer son jeu à Biskra. Il faut reconnaître aussi que l'USB qui a effectué un stage de préparation d'un mois en Tunisie est un adversaire difficile à manier. Le PAC joue bien au ballon et c'est à nous d'imposer notre jeu pour arracher les trois points. Les joueurs savent que le faux pas est interdit et ils sont décidés à tout donner pour renouer avec la victoire", a-t-il poursuivi. Bien que les Canaris aient battu le Paradou sur le score sans appel de 3 buts à 0 au match aller, l'entraîneur franco-tunisien s'attend à ce que ce match retour soit difficile. "J'ai bien étudié le jeu du PAC, mais malgré la difficulté de la tâche, on n'a pas d'autre alternative que de récolter les trois points. J'ai vu l'équipe du PAC jouer, notamment en compétition continentale, et je peux dire que c'est une équipe qui renferme de bons joueurs. La rencontre ne sera pas une sinécure, mais la victoire ne doit pas nous échapper", insiste-t-il.

Objectif, le podium

Pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné par le président Mellal, à savoir gagner le championnat ou terminer la saison à la deuxième place, Zelfani veut faire le plein à domicile, tout en récoltant quelques points à l'extérieur. "On joue à chaque fois pour la gagne, surtout lorsqu'on évolue sur notre terrain. Cela dit, on ne doit céder aucun point à domicile, quelle que soit la qualité de notre adversaire. On prépare tous nos matches avec la ferme détermination de nous imposer et j'espère qu'on parviendra à faire le plein sur notre terrain", a conclu Zelfani qui a évité encore une fois de s'exprimer sur sa situation. Bien que le directeur général Benabderrahmane ait affirmé dans la journée de vendredi dernier que la direction est certaine de qualifier le coach franco-tunisien, la DTN refuse de lui délivrer une licence, vu qu'il ne dispose pas de diplôme CAF A lui permettant d'exercer son métier dans notre championnat.

Hamroune et Boulahia incertains

Les attaquants Hamroune et Boulahia ne sont pas sûrs de participer à la rencontre de demain face au PAC. Ne s'étant pas remis de leur blessure, les deux joueurs devaient être fixés sur leur participation à la rencontre de demain hier en fin d'après-midi ou aujourd'hui. Les deux attaquants ont raté quatre séances et il est fort possible que le coach franco-tunisien ne compte pas sur eux, même s'ils réintègrent le groupe aujourd'hui. Avec le retour de Banouh, Belgherbi et Juma, il aura l'embarras du choix pour composer son attaque.

Benbot et Saâdou ont repris

Comme annoncé dans notre dernière édition, le gardien Benbot et le défenseur Saâdou sont officiellement opérationnels pour le match de ce lundi face au PAC. Les deux joueurs ont réintégré le groupe dans l'après-midi d'avant-hier, après que le staff médical leur ait donné son feu vert.

Mise au vert à l'hôtel Itourar

Les équipiers de Saâdou entreront en regroupement aujourd'hui à l'hôtel Itourar en prévision de leur rencontre face au PAC. L'entraîneur Zelfani devait arrêter la liste des convoqués à l'issue de l'entraînement d'hier après-midi.

Forte prime en cas de victoire

Selon une source proche de la direction, le président Mellal compte offrir une prime conséquente en cas de victoire face au PAC. Pour tenter de reconquérir les cœurs des fans qui ne cessent de réclamer un changement à la tête du club, Mellal exige de ses joueurs de faire le maximum pour battre le PAC. Il mise aussi sur une victoire lors de la prochaine journée, et ce, pour se rendre au 20-Août avec un moral d'acier.

L'équipe réserve enchaîne avec un succès

Les équipiers de Fateh Smaïl se sont imposés hier devant l'ASO Chlef sur le score d'un but à zéro. C'est la deuxième victoire consécutive pour l'équipe réserve qui ambitionne de faire le plein à domicile en cette phase retour.

D. K.