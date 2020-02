ESS - Il enchaîne les résultats positifs

Kouki a métamorphosé l'Aigle noir

L'ES Sétif revit depuis quelque temps déjà, faisant que les supporters commencent à parler même du doublé. Pas loin de la première place en championnat, puisqu'ils occupent la 5e place avec neuf points de retard seulement sur le leader, le CR Belouizdad, les Noir et Blanc ne veulent pas lâcher et sont décidés à jouer leurs chances à fond, surtout qu'il reste encore 13 journées à disputer, soit 39 points à prendre.

L'ESS est également bien partie pour s'offrir la 9e Coupe d'Algérie, après sa qualification devant le CS Constantine en 1/8 finale. Les Sétifiens sont plus que jamais décidés à réussir cette saison et remporter au moins un titre. Cependant, il faut reconnaître l'énorme travail réalisé par l'entraîneur Nabil Kouki, lequel, depuis son arrivée, a complètement métamorphosé l'équipe. Arrivé la veille du déplacement chez le leader, le CR Belouizdad, le technicien tunisien n'a pas hésité à prendre directement en charge l'équipe, alors que dans d'autres circonstances, les entraîneurs évitent de coacher leur nouvelle équipe. Il avait déclaré à la fin de ce match avoir décelé de la qualité au sein de son groupe. Et depuis, l'ESS n'a perdu qu'une seule fois. C'était contre le CS Constantine (3-1). Les résultats de l'Entente avec l'entraîneur Kouki sont tout simplement exceptionnels. Sur 12 matches joués, toutes compétitions confondues, il a enregistré 5 victoires en championnat, 2 nuls et 2 défaites seulement et 3 succès en Coupe d'Algérie. L'équipe a récolté 17 points sur 27 possibles, alors que pour presque le même nombre de matches en championnat, l'ESS n'avait récolté que 7 points sur 24 possibles sous la houlette de l'ancien entraîneur, Kheïreddine Madoui. L'attaque a inscrit 25 buts, toutes compétitions confondues, alors que la défense a encaissé 13 buts. Avant l'arrivée de Kouki, l'équipe n'avait inscrit que 10 buts et la défense en avait encaissé 10. A l'issue de la 9e journée, l'ESS occupait l'avant-dernière position (15e), avec 7 points, et l'équipe s'effondrait mentalement, physiquement et techniquement lors de tous les matches joués. Désormais, les camarades de Djahnit ont repris confiance et se trouvent à la cinquième place avec 24 points, qualifiés pour les 1/4 finale de la Coupe d'Algérie et restent sur une série de résultats positifs avec 7 matches sans défaite. Incontestablement, Kouki y est pour beaucoup dans la métamorphose de l'Aigle noir.

Ferhani et Benyahia de retour ?

Les deux défenseurs de l'Entente, Houari Ferhani et Mohamed Benyahia, n'ont pas été convoqués pour le match de la réserve, disputé hier devant le NC Magra pour le compte de la 19e journée. Il semblerait que le coach Kouki va devoir compter sur les services de ces éléments en prévision du derby des Hauts Plateaux devant le CA Bordj Bou Arréridj, prévu demain au stade 8-Mai 45.

Programme spécial pour Redouani

Bonne nouvelle pour le défenseur latéral droit, Saâdi Redouani. Après une période de convalescence, le joueur a été autorisé à s'entraîner. Cependant, il le fait en solo. Il est soumis à un programme spécifique et il devrait attendre l'aval du staff médical pour rejoindre le groupe.

Les U21 s'emparent de la première place

L'équipe réserve de l'ESS s'est emparée de la première place du championnat de la catégorie, à l'issue des résultats de la 19e journée. Les jeunots des Noir et Blanc sont allés s'imposer largement devant le NCM (4-1), au moment où la JS Saoura et le Paradou AC se sont neutralisés (0-0). L'Entente occupe désormais seule la première place avec 43 points, avec une longueur d'avance sur la JSS et quatre sur le PAC.

W. D.