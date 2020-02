MCO - Les supporters leur font porter la responsabilité des échecs

A quoi jouent les actionnaires ?

Le Mouloudia d'Oran semble plongé dans la crise ces derniers temps. L'élimination en Coupe d'Algérie est venue ajouter une couche sur les nombreux problèmes que vit cette équipe qui cultivait pourtant de grandes ambitions avant le début de saison.

Les maux dont souffre cette formation phare de l'ouest du pays trouvent leur origine, selon de nombreux observateurs, au jeu malsain auquel se livrent des actionnaires. Ces derniers ont pris en otage le club et ne montrent aucune bonne volonté pour tenter de lui permettre de se relancer. Malgré l'appui des pouvoirs publics qui avaient fait le forcing en début de saison pour mettre en place un directoire et permettre à l'équipe de se préparer comme il se doit, les choses n'ont pas évolué et le blocage de toute bonne initiative est devenu le sport favori des actionnaires qui usent de tous les moyens pour mettre en échec les tentatives d'organiser une assemblée générale pour donner au club le moyen de faire face aux exigences de la compétition. La dernière convocation pour tenir une assemblée générale extraordinaire pour adopter les bilans moral et financier des exercices précédents est tombée à l'eau et aujourd'hui le club se retrouve sous la menace de sanctions de la DNCG. Cherif El Ouezzani qui croyait bien faire, en début de saison, en acceptant de jouer au couteau suisse en cumulant les charges de directeur général et de premier responsable du staff technique, donne l'impression aujourd'hui d'être à bout de souffle. Il ne peut plus faire face, seul, aux nombreux problèmes que vit son équipe. Il s'est pourtant entouré d'anciens joueurs du club, d'anciens coéquipiers, pensant bien faire. Et même cette initiative n'a pas permis de sauver le Mouloudia d'Oran, puisque même le directeur général et entraîneur se retrouve aujourd'hui à travailler sans la couverture d'un contrat pouvant lui permettre au moins d'obtenir une licence d'entraîneur et manager son équipe à partir du banc de touche. Le MCO va mal et ses maux trouvent leur origine dans la sale guerre à laquelle se livrent les actionnaires qui ont mis de côté leur amour pour les couleurs de ce club mythique pour se livrer une bataille d'arrière-garde qui pourrait emporter dans ses flots l'équipe et toute son histoire.

Avec un effectif totalement remanié face au CSC

En prévision du match de demain face au CSC, comptant pour la 18e journée du championnat de la Ligue 1, les Hamraoua ont pris la route hier pour rallier la ville d'El Khroub où ils devront effectuer une mise au vert de deux jours avant la rencontre. Les Oranais ont décidé de quitter la ville de Blida, tout juste après le match face au WAB, et se plonger à nouveau dans la concentration pour être prêts pour le test face au CSC. Pour ce match, le staff technique a fait appel à 20 joueurs. Cinq éléments ont sauté des plans de Mecheri et ses adjoints pour diverses raisons. Si Nadji et Ezzemani ont contracté une blessure lors du match face au Widad de Boufarik, Frifer et Mellal ont été privés du déplacement de Constantine pour leur méforme, alors que Amara a été laissé à la disposition de l'équipe réserve. On a également appris d'une source proche du staff technique que le Mouloudia d'Oran va se présenter demain après-midi sur la pelouse en gazon naturel du stade Hamlaoui avec une équipe complètement remaniée, surtout la défense qui va être changée à 100%. Le milieu de terrain de terrain va être renforcé par un troisième milieu récupérateur pour épauler Legraâ et Boutiche, dépassés face au Widad de Boufarik.

Chérif El Ouezzani : "Oublier le match de Boufarik"

Le premier responsable technique de l'équipe invite ses joueurs à oublier l'élimination en Coupe d'Algérie et se replonger à nouveau dans le championnat. "On est extrêmement déçus après cette élimination car on a voulu aller loin dans cette compétition. On est tombés de haut. Pourtant, on a donné des consignes à nos joueurs afin de prendre très au sérieux cette rencontre face à cette équipe du WAB qui a déjà réalisé l'exploit d'éliminer le MCA. On savait que le match n'allait pas être facile. Maintenant, il nous reste le championnat pour rectifier le tir. On a parlé beaucoup de ce match contre le CSC. Seul un résultat positif là-bas nous permettra une réconciliation avec nos fans", affirme Cherif El Ouezzani qui avait le visage marqué par la déception en fin de match.

H. H.