USMA

Dziri : "Je pars la conscience tranquille"

La défaite de l'USMA en coupe d'Algérie face à l'ASMO sur le score de 1-0 jeudi dernier au stade Habib Bouakeul a poussé l'entraineur Bilel Dziri à annoncer sa démission. Le driver usmiste n'aurait pas apprécié la réaction d'une certaine frange de supporters qui se sont comportés d'une manière indigne face à l'ASMO insultant les joueurs et les dirigeants.

Cette élimination amère a été mal accueillie par les Usmistes qui n'ont pas reconnu leur équipe contre l'ASMO car il faut dire que les Oranais ont largement mérité leur victoire par rapport à leur rendement sur le terrain. L'ex -joueur international a expliqué son retrait de la barre technique : "J'ai fait le maximum depuis l'été passé où j'ai essayé de mettre en place une équipe compétitive mais depuis quelques temps, les joueurs sont saturés à cause de l'enchaînement des matches. On a joué 28 matches depuis l'entame de la saison, c'est presque un championnat complet . On a utilisé tous les joueurs mais depuis quelques rencontre, on sent l'équipe fatiguée. On n'a pas bénéficié de trêve cette saison à cause des matches de la phase des poules de la LDC. " a affirmé Dziri . Toujours à propos de sa décision de partir, il dira : " J'ai accepté de driver l'USMA dans des conditions presque impossibles, je n'ai pas tourné le dos au club au moment où plusieurs personnes n'ont pas voulu s'impliquer. Malheureusement, beaucoup d'opportunistes ont essayé de nous mettre les bâtons dans les roues pour nous déstabiliser mais on a tenu le coup car on ne pouvait pas laisser tomber le club " a souligné l'ex coach du CABBA. Interrogé si cette décision est une réaction à chaud ou bien une décision mûrement réfléchie, le technicien dira "C'est une décision irrévocable car franchement je suis fatigué mentalement. En tout cas, je pars la conscience tranquille ".

Achour Djelloul (PDG Serport) : "On va le convaincre de rester"

Le PDG du groupe Serport , Djelloul Achour a indiqué qu'il va tenter de convaincre Dziri de revenir sur sa décision de partir " Je pense que Dziri a réagi par rapport à l'élimination mais pour nous ce n'est pas le moment de quitter l'équipe . Il connait bien la maison, on va tout faire pour le convaincre à poursuivre sa mission . Je comprends parfaitement sa décision mais on va tenter de le convaincre de rester car l'USMA a besoin de lui dans cette période difficile. On va voir avec lui et j'espère qu'il va continuer à driver l'équipe surtout que 2 matches importants sont au menu cette semaine contre l'ASAM le 17 février et face au MCA le 22 février " a indiqué le patron du groupe Serport.

Zemiti assurera l'entraînement d'aujourd'hui

La reprise des entrainements est prévue pour aujourd'hui. Elle sera dirigée par l'entraineur adjoint Farid Zemiti suite à la démission annoncée de l'entraîneur principal Bilel Dziri.

Faillite collective contre l'ASMO

Ceux qui ont suivi le match ASMO - USMA disputé au stade Habib Bouakeul ont été surpris par le rendement médiocre des Rouge et noir qui étaient complètement hors sujet. Les joueurs ont manqué de combativité et d'envie. C'était une faillite collective sur le terrain.

Ils ont jeté des engins pyrotechniques et des bouteilles

Comportement condamnable du public de l'USMA

Les supporters de l'USMA présents au stade Habib Bouakeul se sont distingués par un comportement condamnable à plus d'un titre en jetant des engins pyrotechniques et des bouteilles sur la pelouse au cours de la 2e mi-temps, ce qui a obligé l'arbitre Touabti à arrêter la partie pendant 8 minutes. Le délégué a tout mentionné sur la feuille de match, ce qui risque de coûter une sanction à l'USMA lors de la prochaine réunion de la CD de la LFP de ce lundi .

Ellafi transparent

Le joueur libyen , Ellafi est en baisse de forme depuis son retour à la compétition. Avant hier face à l'ASMO, il s'est confirmé que Mouayad Ellafi traverse un passage à vide. Complètement hors sujet, le joueur n'a été que l'ombre de lui-même dans ce match remporté par l'ASMO .

6 matches sans victoire

L'USMA reste sans victoire depuis 6 matches. En effet, le vieux club de Soustara a décroché un nul et deux défaites lors des 3 derniers matches disputés dans la phase des poules de la LDC alors qu'en championnat il a perdu contre l'ESS et le CSC. En Coupe d'Algérie, il a été éliminée par l'ASMO. Les Usmistes sont dans l'obligation de réagir lundi face à l'ASAM car un autre faux pas plongerait l'équipe dans la crise.

Arrivée de Serport

Cession des parts dans 15 jours

Alors que l'arrivée du Groupe Serport a été officialisée mercredi passé, il reste à présent à régler le problème de la cession des actions pour que la société nationale devienne le nouveau propriétaire du club. En effet selon le PDG du groupe Serport, Achour Djelloul la cession des parts devraient se faire dans deux semaines et à partir de là, Serport deviendrait actionnaire majoritaire dans la SSPA USMA. Pour rappel, les dettes de l'USMA avoisinerait les 300 milliards selon une source bien informée auprès du club .

K.H.A.