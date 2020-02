ESS - Après avoir éliminé le CSC

L'Aigle noir rêve d'une 9e consécration

L'ES Sétif a composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie en s'imposant, certes, difficilement dans le derby de l'Est du pays, mais ce n'était pas démérité. Les Noir et Blanc ont complètement dominé leurs adversaires, notamment en seconde période et ce malgré l'infériorité numérique suite à l'expulsion de Karaoui à dix minutes de la fin de la rencontre, alors que le score était d'un but partout.

La rencontre a débuté tambour-battant pour les deux équipes, boostées par un stade archicomble. Les Sétifiens ont été les plus dangereux, mais les Constantinois ne laissaient rien passer. Les hommes de Karim Khouda ont bien quadrillé le périmètre et opéraient par des contre-attaques qui avaient mis en danger l'arrière-garde des Vert et Noir. Alors que l'on s'attendait à un but des locaux, Hocine Benayada a douché les supporters ententistes en exécutant de fort belle manière un coup-franc, à l'entrée de la surface de réparation. On jouait la 40e minute lorsque le capitaine des Sanafir a placé une balle dans la lucarne du gardien de but constantinois. Un but qui est intervenu pourtant à un moment crucial de la rencontre puisque quelques minutes après, l'arbitre a ordonné aux 22 acteurs à rejoindre les vestiaires pour la pause-citron. Au retour, les Sétifiens n'ont pas laissé le doute s'installer puisque cinq minutes après le début de la deuxième période, Malick Touré a redonné espoir aux milliers de supporters ententistes. Le Malien a repris victorieusement un centre de Kendouci, qui s'est déjoué d'un défenseur du CSC sur le côté droit de la défense, avant d'offrir un caviar à son attaquant, qui n'avait qu'à pousser le cuir au fond des filets. Cette égalisation a donné des ailes aux Sétifiens qui ont outrageusement dominé leurs adversaires. Ils ont eu de nombreuses opportunités pour ajouter d'autres buts, mais Ghacha, Djahnit, Boussouf et autre Touré ont terriblement manqué d'efficacité. Devant cette difficulté de trouver une faille de la défense constantinoise, l'Entente devait faire aussi avec une infériorité numérique suite à l'expulsion de Karaoui. Mais là aussi, il fallait faire appel aux qualités techniques des joueurs. Boussouf a bien fixé la défense du CSC avant d'enchaîner par un tir croisé à ras de terre pour délivrer les supporters. Le 8-Mai 45 a explosé et les Sétifiens ont géré la suite de la rencontre pour s'offrir une qualification et le droit de rêver d'une 9e consécration.

Kouki : "Notre ambition est de gagner la coupe"

"D'abord, je dois féliciter les joueur pour tous les efforts fournis tout au long de la rencontre. Ils n'ont, à aucun moment lâché. Je dois aussi remercier nos supporters qui étaient à la hauteur. J'espère que nous leur avons donné de la joie. Nous savions que le match allait être difficile devant un adversaire qui avait réussi deux résultats positifs à l'extérieur. Nous avons maitrisé l'adversaire par rapport à ses points forts et nous avons, surtout, joué notre jeu. Notre ambition ce n'est pas de se qualifier en quart de finale seulement. Nous visons la finale et carrément la coupe", a-t-il indiqué.

Khouda : "Nous n'avons pas profité de notre supériorité numérique"

"Sincèrement, c'est une grande déception pour nous. Cependant, cette élimination ne doit pas être catastrophique pour l'équipe. Nous avons d'autres défis à relever et nous ferons tout pour rebondir. Nous avons reculé après notre but et je pense que c' est une erreur de notre part. Nous n'avons pas profité de notre supériorité numérique. Il faut oublier cette élimination, même si elle reste difficile à digérer", a indiqué le coach constantinois.

ESS-CABBA, un autre derby en quart

Après le derby des 8es de finale, l'ES Sétif aura droit à un autre derby en quart de finale de la Coupe d'Algérie. Le prochain adversaire est le CA Bordj Bou-Arréridj, auteur d'une belle qualification devant l'AS Aïn M'lila. Le match aller se jouera à Bordj Bou-Arréridj le 10 ou 11 mars, alors que le retour aura lieu le 20 ou 21 du même mois à Sétif.

Ghacha et Kouki suspendus

L'arbitre de la rencontre, Lotfi Boukouassa, a brandi le carton jaune à l'entraîneur El-Kouki et à l'attaquant Ghacha pour contestation de décision. Les deux hommes ne seront pas être présents face au CA Bordj Bou-Arréridj en Championnat lundi au stade du 8-Mai 45.

Halfaïa risque gros

Le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaïa, risque une lourde sanction de la part de la Commission de discipline de la LFP. En effet, le premier responsable des Noir et Blanc s'en est pris à l'arbitre de la rencontre ESS-CSC. Ce dernier, Lotfi Boukouassa, a rédigé un rapport accablant le directeur général .

Kendouci épate encore

Le milieu de terrain de l'Entente de Sétif, Ahmed Kendouci, est en train de gagner des galons. Il ne sera pas étonnant de le voir convoqué en sélection nationale olympique. Titulaire à part entière avec l'Entente de Sétif, malgré son jeune âge (20 as), Kendouci marque des buts et ne rate pas l'occasion de faire marquer ses coéquipiers même si le registre dans lequel il évolue est plutôt défensif. Face au CSC, le joueur a offert un caviar à Malick Touré pour le premier but ententiste.

Boussouf en sélection nationale

Le buteur des Noir et Blanc, Ishaq Talal Boussouf, a rejoint la sélection nationale des U-20 au lendemain de la qualification de son équipe en quart de finale de la Coupe d'Algérie . Boussouf va rater trois prochaines rencontres de son équipe en championnat face au CABBA, au NCM et au NAHD.

Touré, le buteur providentiel

Malick Touré reste un élément très important dans l'attaque des Noir et Blanc. Il ne rate pas une occasion pour trouver le chemin des filets, notamment en Coupe d'Algérie. Il a inscrit son quatrième but dans cette compétition devant le CS Cosntantine après une réalisation devant la JSM Béjaïa en 32e de finale, un doublé face à l'AB Chelghoum Laïd en 16e de finale. En plus des 3 buts inscrits en Championnat, Toué est le meilleur buteur de l'Entente toutes compétitions confondues avec 7 réalisations.

Karaoui absent face au CABBA

Amir Karaoui sera parmi les absents de la rencontre face au CA Bordj Bou-Arréridj en championnat. Le joueur, qui était incertain avant le derby face au CSC, a été expulsé à la 80e minute suite à une grossière erreur sur le meneur de jeu constantinois, Belkacemi. Il faut savoir que l'ESS va aborder le derby des Hauts-Plateaux avec un effectif décimé. En plus de Karaoui et Ghacha, suspendus, il y aura les absences de Bouguelmouna, blessé, Ferhani et Benyahia, loin de leur niveau, et Boussouf, qui se trouve en sélection nationale U-20.

