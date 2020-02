NAHD

Bousmaha et Cheraïtia de retour face au CRB

C'est le compte rebours pour les joueurs du NA Hussein-Dey qui vont affronter, lundi prochain au stade 5-Juillet, le leader du championnat, le CR Belouizdad, dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

Le staff technique conduit par Azzedine Aït Djoudi tente de profiter au maximum de cette petite période de repos dont a bénéficié son équipe, étant éliminée de la coupe d'Algérie, pour continuer à apporter les correctifs nécessaires sur le groupe. Le coach a constaté que ses joueurs sont sous forte pression, étant donné que le faux-pas est interdit désormais et ce après deux défaites consécutives face à la JSK (0-1) et à domicile face à l'ASO (0-3). " On sait tous que la situation de l'équipe au classement général est délicate et qu'il faudra, vaille que vaille, arracher le maximum de points. Cependant, ce n'est pas une raison pour que vous vous mettiez sous pression. Cela ne va pas vous aider ", a lancé le coach à ses joueurs. C'est que ces derniers affichent un visage pale aux entraînements, ce qui a, en quelques sortes, rendu la mission du staff technique difficile pour préparer l'équipe pour ce derby, ô combien important. Le coach a éloigné les joueurs de la pression émanant de l'extérieur, et il lui reste, donc, à remettre les joueurs en confiance. Et ce n'est qu'à partir de là que l'équipe pourra prétendre engranger les points espérés. " La préparation de cette rencontre doit continuer de la manière la plus sérieuse. Nous avons notre idée sur l'adversaire nous allons, donc, travailler en fonction de cela. Ensuite, la balle sera dans le camp des joueurs ", a indiqué le coach dans une déclaration à la presse. En prévision de ce match, Aït Djoudi pourra récupérer deux éléments de grande importance sur son échiquier. Il s'agit du latéral gauche, Cheraitia, rétabli de sa blessure, ainsi que le milieu de terrain, Bousmaha, qui a purgé sa sanction. La seule incertitude concerne l'attaquant Yaya qui engage une course contre la montre pour être prêt.

Les joueurs agressés par des supporters

Hier en fin d'après-midi, le coach du Nasria, Azeddine Aït Djoudi, a décidé d'annuler la séance d'entraînement programmée au complexe Bensiam. Pour cause, des supporters se sont présentés sur les lieux et ont agressé les joueurs. La situation a pris une tournure alarmante lorsqu'il y a eu échauffourées entre ces individus, des joueurs et les agents du complexe, avant l'intervention de la police. Des objets appartenant aux joueurs du NAHD auraient même été volés, indique-t-on.

M. H.