NAHD

Aït Djoudi : "Rien n'est encore joué"

Même si la mission du NAHD pour assurer le maintien en Ligue 1 devient difficile, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas impossible. Mathématiquement, tout reste jouable et il faudrait donc continuer à se battre jusqu'au dernier souffle. C'est du moins ce qui ressort des propos de l'entraîneur du Nasria.

Azeddine Aït Djoudi reconnaît qu'il y a encore des imperfections au sein de son effectif et qu'il faudrait profiter du temps qu'il a pour essayer de gommer le maximum de carences. "Je ne suis pas en train de trouver des excuses aux deux défaites face à la JSK et à l'ASO, mais la programmation n'a pas été en notre faveur. Jouer ces deux matchs en l'espace de 72 heures, après une préparation hivernale chargée, nous a joué un mauvais tour", dit-il. Mais il n'y a pas que cela, selon Aït Djoudi. "En plus de cela, certains plans mis en place, surtout face à l'ASO, n'ont pas bien fonctionné. Certains joueurs étaient passés à côté, pour une raison ou une autre, ce qui a faussé nos calculs. Il y a encore plusieurs choses à revoir", poursuit-il. La prochaine sortie du Nasria est programmée pour le 17 du mois courant face au leader du championnat, le CRB. En prévision de ce derby, le staff technique des Sang et Or va devoir apporter des réglages à la louche. "Ce sera encore plus difficile, puisqu'il s'agit d'un adversaire qui carbure à plein régime, en témoigne sa première place au classement général. Maintenant, il reste que ce n'est pas une équipe imbattable. Il faudrait trouver donc le meilleur moyen de lui damer le pion. Nous allons profiter du temps qui nous reste afin de régler les choses et mettre en place le système de jeu adéquat", enchaîne encore Aït Djoudi. Pour l'ancien sélectionneur national olympique, les supporters doivent rester unis autour de leur équipe, quoi qu'il en soit. "La majorité de nos joueurs manque d'expérience pour gérer ce genre de situation. Il faut donc les encourager et les mettre en confiance afin de tirer le meilleur d'eux-mêmes", a-t-il conclu.

M. H.

Sanctions de la LFP

Le coach nahdiste suspendu jusqu'à son audition

L'ASM Oran a été sanctionnée de deux matchs à huis clos et 20.000 DA d'amende pour "jet de projectiles sur le terrain, entraînant des dommages physiques à un officiel de match" contre la JSM Béjaïa (1-2), comptant pour la 18e journée de Ligue 2, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). La commission de discipline de la LFP, réunie lundi, a infligé d'autre part un match à huis clos et 200.000 DA d'amende à l'USM Annaba (L2) pour "jet de projectiles sur le terrain" lors de la rencontre face au RC Arbaâ (1-1). L'USMAn a écopé également d'une amende de 50.000 DA pour "mauvaise organisation". Par ailleurs, deux entraîneurs ont été suspendus par la commission jusqu'à leur audition lors de la séance du lundi 17 février. Il s'agit d'Azeddine Aït Djoudi (NA Hussein Dey) et Mustapha Biskri (DRB Tadjenanet/Ligue 2). Quant à Mustapha Sebaâ, entraîneur des gardiens du MC El Eulma (L2), il a été suspendu pour deux matchs en plus de l'avertissement reçu au cours de la partie perdue contre l'AS Khroub (4-0) et comptabilisé comme avertissement simple. Il est interdit d'accès au terrain et aux vestiaires. La commission de discipline a infligé aussi des suspensions de trois mois à Bensdid El Hadi, président de l'AS Aïn M'lila (L1) et Bouakkaz Chakib Oussama, président de l'Amel Bousaâda (L2) pour "atteinte à la dignité et à l'honneur envers officiel de match".