MC Oran - ES Sétif

Les Hamraoua gonflés à bloc

Les Hamraoua qui ont réalisé un succès en déplacement lors du derby face à l'USMBA, veulent rester sur leur lancée. Le match face à l'ESS se présente donc comme l'occasion pour eux de confirmer, en réalisant une belle victoire et aussi pour mettre fin à la suprématie des Sétifiens qui restent sur dix victoires réalisées à Oran en l'espace de quinze ans.

L'Entente demeure la bête noire des Oranais au stade Ahmed-Zabana. L'équipe d'El Hamri, malgré le fait d'avoir retrouvé des couleurs après le succès face à l'USMBA, appréhende sa sortie face à l'Entente. Autant dire que cette confrontation sera celle de tous les dangers pour les Hamraoua et que la victoire, bien qu'elle soit dans leur corde, pourrait relever de l'exploit pour le Mouloudia d'Oran. Pour ce match, le staff technique a fait appel à vingt éléments pour une mise au vert entamée jeudi après-midi à l'hôtel El Mouahidine. La liste des joueurs convoqués a connu l'absence attendue de Abdelhafid mais aussi celle de Benamara, lui qui a été suspendu contre Bel Abbès. En revanche, Mekkaoui qui s'est absenté des entraînements cette semaine ne fait plus partie des choix du staff technique. Par contre, Mansouri et Motrani ont fait leur retour alors que Nazim Itim a répondu à sa première convocation.

Nadji : "Marquer face à l'ESS, un réel plaisir"

L'attaquant des Hamraoua, Rachid Nadji, estime que la victoire est primordiale face à l'ESS cet après-midi au stade Ahmed-Zabana. "Je pense que le succès ramené de Bel Abbès nous a mis en confiance. Maintenant, on est appelés à rentabiliser ce bon départ en phase retour par un succès chez nous, à Oran", affirme le joueur, avant d'ajouter : "C'est vrai que l'Entente gagne souvent ici à Oran. Je suis un ancien de Sétif, je suis bien placé pour le savoir, mais en tant que joueurs professionnels, on ne doit pas se baser sur les statistiques. Il faut se donner à fond pour les couleurs qu'on défend et laisser le terrain trancher. On a les moyens de gagner. Il faut être confiant". Le joueur court derrière son premier but en championnat à Zabana, lui qui a en inscrit deux à l'extérieur face au CA Bordj Bou Arréridj et contre l'USM Bel Abbès. "L'absence de Abdelhafid avec qui j'ai trouvé rapidement mes repères n'est pas une bonne nouvelle mais je ferai en sorte de retrouver les filets au stade Zabana dès aujourd'hui. Pour ce match, je demande à nos supporters de nous soutenir", dira-t-il.

Un véritable test pour l'Entente

L'Entente de Sétif est en train de passer une période très positive. Le club phare de Aïn El Fouara, qui avait très mal débuté la saison, ne cesse d'enchaîner les bonnes performances. Les Noir et Blanc n'ont plus perdu depuis le 30 novembre 2019 face au CS Constantine. Mieux encore. Ils ont enchaîné quatre victoires consécutives en championnat, qui ont propulsé l'équipe à la 5e place, à un point du podium. L'attaque carbure à plein régime et en quatre matches, elle a inscrit 11 buts, soit presque 4 réalisations par rencontre. C'est avec cet atout que les Ententistes vont se rendre à Oran pour affronter le MCO, une équipe qui a également le vent en poupe. Ce sera un véritable test pour les Sétifiens, qui espèrent refaire le coup de la victoire face au MC Alger au stade Omar-Hamadi. L'entraîneur de l'ESS, Nabil Kouki, qui a réussi à transcender son équipe, veut absolument que ses joueurs maintiennent le rythme. Ses discours vont dans le sens de garder la dynamique et rester dans la lancée car le seul moyen est d'enchaîner avec la performance. Kouki n'a cessé de répéter à ses joueurs que le rendez-vous de ce samedi face au MCO, dans le cadre de la 17e journée, au stade Ahmed-Zabana, constitue un véritable test pour son équipe. "Nous sommes concentrés sur notre prochain match. Il faut savoir que le MCO est également en forme. Donc, nous nous attendons à un match difficile. Néanmoins, les joueurs sont décidés à bien le négocier pour engranger d'autres points. Au risque de me répéter, ce sera une rencontre qui ne s'annonce pas de tout repos, du moment que nous allons jouer face à un adversaire qui n'est pas facile à manœuvrer chez lui et devant ses supporters. Cependant, nous irons avec l'ambition de réussir un bon résultat et pourquoi pas, revenir avec la victoire", a indiqué le driver des Noir et Blanc, qui veut aborder dans les meilleures dispositions le match de Coupe d'Algérie face au CSC.

Djahnit de retour, Karaoui out

Le match ESS-MCO enregistrera la défection du milieu de terrain, Amir Karaoui. Ce dernier s'est blessé à la cuisse lors du dernier match face à l'USM Alger, ce qui l'empêchera de prendre sa place face aux Hamraoua. Malgré sa blessure, Karaoui s'est déplacé avec ses camarades à Oran. En revanche, l'équipe récupérera le capitaine Akram Djahnit après avoir purgé sa suspension.

Bekrar, retour au bercail

Après avoir passé toute la phase aller au sein du Mouloudia d'Alger, le jeune et prometteur joueur Moncef Bekrar est retourné au sein de son club formateur, l'ES Sétif. Il a réintégré l'équipe réserve de l'ESS et s'entraîne sous la coupe de son coach depuis mercredi dernier. Une bonne nouvelle pour cet élément qui a frôlé la saison blanche après que les dirigeants sétifiens ont refusé son départ.

Coupe d'Algérie

ESS - CSC, le 13 février

La Commission d'organisation de la Coupe d'Algérie a fixé la date du choc des 1/8 finale de la Coupe d'Algérie, qui opposera l'ES Sétif au CS Constantine. La rencontre est prévue le 13 février au stade 8-Mai 45 de Sétif et elle sera concernée par la retransmission sur le petit écran. Les Sétifiens misent énormément sur cette compétition pour espérer terminer la saison avec un titre.

W. D.