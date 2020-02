CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel Abbès

Les Criquets en opération rachat

Pour sa reprise du championnat et ce match de la première journée de la phase retour, le CABBA a été terrassé par le CRB. Une défaite qui a mis l'équipe dans le doute, surtout que la situation administrative n'est pas également au top.

Alors que beaucoup d'espoirs étaient placés sur l'équipe, les Bordjis n'ont pas réussi à peser devant le leader, le CR Belouizdad, et sont complètement passés à côté de leur sujet. Les poulains de Bouakkaz ont chuté lourdement au stade 20-Août sur le score sans appel de 4 buts à 0. Ils ont pris une vraie raclée de la part des Belouizdadis et de leur ex-coach, Franck Dumas, qui a orchestré au CABBA une démonstration de force, surtout sur le plan tactique. Une défaite qui a fait mal aux supporters qui étaient environ 400 dans les tribunes et beaucoup d'entre eux ont dû quitter le stade après le 3e but, c'est-à-dire à la mi-temps. Ce revers face aux gars de Laâqiba doit servir de leçon pour les Bordjis qui doivent se racheter face au club de la Mekerra, aujourd'hui, au stade 20 Août de Bordj Bou Arréridj, lors de ce match de la 17e journée de la Ligue 1. Une rencontre face à l'USMBA qui reste aussi sur une défaite à domicile face au MC Oran. Donc, la mission des partenaires de Aroussi ne sera pas facile contre les coéquipiers de Belhocini et ils doivent sortir le grand jeu s'ils veulent prendre les trois points qui seront mis en jeu. Le coach Moez Bouakkaz est appelé lui aussi à trouver des solutions pour permettre à son équipe de renouer avec la victoire et de se réconcilier avec les Criquets jaunes qui sont très en colère et déçus de cette déconvenue concédée à Alger.

El Khedra sans Iaïch

Le déplacement à Bordj Bou Arréridj s'annonce mal pour El Khedra qui est en train de vivre une véritable crise qui risque de briser son élan. En effet, l'entraîneur Iaïch a jeté l'éponge et les joueurs ont refusé de s'entraîner lors de la séance de jeudi, ce qui risque d'influer négativement sur l'issue de la rencontre face au CABBA. Le coach a décidé de partir pour la simple raison qu'outre le fait qu'il se retrouve seul à gérer les humeurs des joueurs et leurs états d'âme, il ne se sent plus en sécurité. Les proches d'un joueur qui s'étaient illustrés à deux reprises par leur comportement négatif ont récidivé cette fois en allant demander des comptes à l'entraîneur, alors qu'il se trouvait dans son hôtel. La direction qui n'avait pas traité avec fermeté le cas de ce joueur, lors des deux précédents incidents, a laissé faire encore, ce qui a été vu par le coach comme la volonté de certains dirigeants à vouloir le pousser vers la porte de sortie. Ce qui s'est passé est grave car Iaïch avait déposé une plainte au commissariat lors du premier incident et certains dirigeants l'avaient supplié de la retirer. Et quand les proches de ce joueur avaient récidivé, il avait déposé une nouvelle plainte qui a connu le même sort sur insistance toujours des dirigeants. Et pour cette fois, l'entraîneur a annoncé sa décision de ne plus revenir car les conditions de sécurité actuelles ne lui permettent pas de travailler dans la sérénité. "Il craint pour sa sécurité car la direction fait preuve de laxisme. C'est grave ce qui se passe", affirme un membre de la direction. Les joueurs qui se sont montrés solidaires avec leur entraîneur ont décidé d'observer un mouvement de grève après le match face au CABBA. "Qu'ils prennent leurs responsabilités. On vit une foule de problèmes et au lieu d'assister le coach dans son travail, on lui met les bâtons dans les roues", indique notre interlocuteur. L'équipe abordera donc son match face au CABBA avec un moral dans les talons. Ce sera une sortie à hauts risques devant un adversaire qui reste sur une lourde défaite et qui fera tout pour en empocher le gain du match et éviter de sombrer dans la crise. A noter qu'El Khedra s'est déplacée sans son buteur, Belhocini, qui a boycotté le déplacement dans la capitale des Bibans.

Ali A.