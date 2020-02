Derby du 6 Février 2020

Derby du 5 Février 2020

Derby du 4 Février 2020

Derby du 3 Février 2020

Derby du 2 Février 2020

Derby du 1 Février 2020

Derby du 30 Janvier 2020

Derby du 29 Janvier 2020

8e sacre pour l'USMA, le MOB, l'OM ele DRBT rérogradent

La 30e et dernière journée de Ligue 1 Mobilis, disputée dimanche soir, a rendu son verdict final concernant l'issue de la saison 2018-2019, avec le sacre de l'USM Alger, championne d'Algérie pour la huitième fois de son histoire et la relégation en Ligue 2 du MO Béjaïa, de l'Olympique de Médéa et du DRB Tadjenant. Avant cette ultime journée, rien n'était encore clair, aussi bien pour le titre que pour les trois infortunés qui allaient rétrograder en Ligue 2. Tout s'est donc joué ce dimanche, avec le sacre de l'USMA, ayant coiffé au poteau la JS Kabylie, et la relégation en Ligue 2 du MO Béjaïa, de l'Olympique Médéa et du DRB Tadjenant. Les Rouge et Noir ont remporté ce titre, le huitième à leur palmarès, en ramenant une précieuse victoire de leur déplacement chez le CS Constantine (1-3), grâce à des réalisations signées Meziane (32'), Ibara (39') et Meftah (85'), alors que Belkacemi avait inscrit l'unique but des Sanafir, à la 34e minute de jeu. L'USMA termine ainsi avec 53 points, devant la JS Kabylie, ayant porté son capital à 52 unités après sa victoire contre le CA Bordj Bou Arréridj (2-0), grâce à des réalisations signées Hamroune, sur penalty (38') et Belgharbi (54'), mais qui n'ont pas suffi à leur bonheur. De leur côté, le MO Béjaïa, l'Olympique de Médéa et le DRB Tadjenant ont tous perdu au cours de cette 30e et dernière journée, ce qui a provoqué leur relégation au palier inférieur. Le MOB a perdu (2-0) chez l'ES Sétif, sur des réalisations d'Aïboud (52') et Draoui (88'), alors que l'OM s'est incliné à domicile face à la JS Saoura, sur un but unique, signé Zaïdi (56'). Pour sa part, le DRBT, qui jouait en déplacement chez le Paradou AC, s'est incliné (3-0) sur des réalisations de Naïdji (20') et Benayad, auteur d'un doublé aux 17' et 65'. Le MC Oran était également menacé par le spectre de la relégation, mais sa victoire contre le NAHD (3-2) lui a finalement permis de sauver sa peau. Les gars d'El Hamri ont fait la différence grâce à Aouedj (3'), Nadji (64') et Mansouri (74'), alors que Boutamène a réussi un doublé du côté du NAHD, aux 50' et 76'. De son côté, et après un début de saison difficile, le CR Belouizdad a terminé sur une bonne note, en battant l'USM Bel Abbès (1-0) grâce au transfuge de l'USM Alger, Amir Sayoud (23'), ce qui lui permet d'occuper une honorable huitième place, avec 38 points. Enfin, dans un match qui comptait pour du beurre, le MC Alger a dominé l'AS Aïn M'lila (4-2) grâce notamment à Amada (18'), Souibah (53'), Frioui (88') et Nekkache (90'), alors que du côté des visiteurs, ce sont Tiaïba et Mahious qui ont marqué, respectivement aux 63' et 75'. Cette saison footballistique 2018- 2019 se clôturera officiellement le 8 juin, avec le déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie entre le C R Belouizdad et la JSM Béjaïa, qui a été domiciliée au stade M u s t a p h a - Tchaker de Blida.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'USMA L'A ANNONCÉ DIMANCHE

Serrar : "Je démissionne"

Le directeur général de l'USM Alger, Abdelhakim Serrar, a annoncé sa démission dimanche soir, juste après la victoire de son équipe chez le CS Constantine (1-3), grâce à laquelle elle a remporté le huitième titre de champion d'Algérie de son histoire. "La saison a été éprouvante sur tous les plans et j'ai assumé mes responsabilités jusqu'au bout. A présent, il est temps pour moi de me retirer et je l'annonce officiellement : je ne serai pas le DG de l'USMA l'an prochain", a annoncé l'ancien défenseur central de l'ES Sétif et de l'équipe nationale. Les Rouge et Noir s'étaient fixés plusieurs objectifs cette saison, avec en tête de liste la Coupe d'Afrique, le seul titre majeur qui manque au palmarès du club. Mais il a pratiquement tout raté, et ce n'est que difficilement qu'il s'est emparé du titre de champion d'Algérie, aux dépens de la JS Kabylie. "Je reconnais que les échecs ont été nombreux, mais je considère que nous avons plus ou moins limité les dégâts en remportant ce titre, qui l'an prochain nous permettra de disputer la Ligue des champions", a relativisé Serrar. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à démissionner, le responsable usmiste a cité, outre la pression et l'hostilité de certaines personnes à son égard, "les gros problèmes financiers à venir", et qui, selon lui, "risquent de perturber sérieusement" la bonne marche du club à l'entame de la prochaine saison. "A l'heure où je vous parle, l'USMA est sans le moindre sou, car le fisc vient de retirer les 18 millions de dinars dont nous disposions, et il a également gelé les comptes du club. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour lancer un appel aux autorités locales afin qu'elles viennent en aide au club, autrement, il risque vraiment de souffrir", a averti le désormais ex-DG des Rouge et Noir. "Je pars avec un pincement au coeur, mais avec la fierté d'avoir dirigé un aussi grand club de l'USMA", a conclu Serrar.