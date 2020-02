JSK - En réaction à une campagne pour sa destitution

Mellal : "Je ne bougerai pas de mon poste"

Intervenant sur une chaîne web dans la soirée de jeudi, le président des Canaris, Cherif Mellal, a affirmé qu'il est sur la bonne voie, avant de traîner dans la boue tous ceux qui appellent à un changement à la tête du club.

"Ce n'est pas ces actionnaires avec 1 DA qui vont me destituer. Certes, il y a des actionnaires au conseil d'administration qui ne rechignent pas à l'effort pour aider le club, mais d'autres, on ne les a pas vus durant deux ans. Ils n'ont rien ramené au club. Je ne bougerai pas de mon poste et personne ne peut m'enlever", a déclaré Mellal, avant d'ajouter : "J'ai fermé les vannes à tout le monde et c'est pour cela qu'on essaye de me mettre les bâtons dans les roues. Il n'y a plus de social à la JSK et je ne laisserai jamais le club aux voyous et à la rue." Ayant promis de procéder à l'ouverture du capital lors de son installation à la tête du conseil d'administration, Mellal tente de calmer les supporters, en déclarant qu'il n'est pas contre la venue d'une grande société privée. "On a fait appel à des sociétés privées, mais personne ne peut investir dans ces conditions. Certains donnent une mauvaise image du club et c'est pour cela qu'on compte organiser nos supporters. Face au NAHD, certains fans proféraient des grossièretés en présence des familles et cela a choqué plus d'un. On a créé l'Association des amis de la JSK à Paris et on compte organiser une conférence de presse bientôt pour l'annoncer. En deux ans, j'ai fait beaucoup de choses, mais cela n'a pas plu à ceux qui se sucraient sur le dos de la JSK", a affirmé le boss kabyle qui ne semble pas inquiet par rapport à l'AGE d'aujourd'hui.

L'AGE d'aujourd'hui illégale ?

Bien que les proches de Mellal aient annoncé hier que l'assemblée générale extraordinaire prévue pour cet après-midi n'aura pas lieu, les membres du CSA et quelques actionnaires sont déterminés à passer à l'action. Quelques-uns d'entre eux nous ont affirmé hier que l'AGE se tiendra bel et bien cet après-midi à partir de 13h30 et que la décision de destituer le président Mellal est irrévocable. Mellal a défié tout le monde en affirmant que personne ne peut provoquer l'AGE à part le président du conseil d'administration Samy Idrès. D'ailleurs, ce dernier n'assistera pas à cette AGE. Il y a aussi des actionnaires, à l'image d'Azouaou, Ali Bouzit, Chioukh et probablement Hannachi et Azlef qui devraient prendre part à cette assemblée générale extraordinaire. Moins de deux ans après son installation à la tête du conseil d'administration, Mellal risque de connaître le même sort que ses prédécesseurs. Lui, il affirme que cette AGE est illégale, mais les membres du CSA rétorquent le contraire et que le président Mellal sera destitué de la même manière qu'il a été installé. Il faut dire que les supporters veulent et le départ du CSA et celui du président Mellal. Ils pensent qu'il faudrait un véritable investisseur pour la JSK pour qu'elle puisse retrouver son lustre d'antan.

Il n'aura pas sa licence

Zelfani n'a pas de diplôme CAF A

L'entraîneur tunisien Yamen Zelfani ne pourra pas rester sur le banc de la JSK, vu qu'il ne dispose pas d'un diplôme CAF A. Cela met le président Mellal dans une situation embarrassante, surtout que celui-ci a signé un contrat de 3 ans. Il a limogé Velud après la défaite concédée devant l'USMA pour recruter Zelfani qui, d'après lui, a le profil de l'entraîneur qu'il cherchait, mais il s'est avéré que celui-ci ne dispose pas des diplômes requis. Dans des déclarations accordées hier à la Radio nationale, Ameur Chafik, directeur technique national, a indiqué que le dossier de Zelfani déposé par les responsables de la JSK manquait de diplôme CAF A. Les responsables des Canaris ont présenté un diplôme CAF B et si le président Mellal ne règle pas ce problème dans les jours à venir, Zelfani continuera à donner des instructions à ses adjoints par téléphone.

Belaïli et Belgherbi ont réintégré le groupe

Alors que les dirigeants ont affirmé, il y a quelques jours, que Belaïli sera exclu de l'équipe et que Belgherbi sera rétrogradé en équipe réserve, ces deux derniers ont réintégré le groupe dans la journée de jeudi dernier. L'entraîneur Zelfani a parlé avec eux avant de les autoriser à s'entraîner avec leurs équipiers. Belaïli sera libre de tout engagement au mois de juin et il ne sera certainement pas retenu dans l'effectif de la JSK.

Départ aujourd'hui pour Biskra

Les Canaris ont effectué hier après-midi leur dernier entraînement sur le terrain du 1er-Novembre, avant de se rendre à Alger où ils devaient passer la nuit. Ils rallieront Biskra aujourd'hui par avion, en prévision de leur rencontre de demain face à l'équipe locale. Le match se jouera à huis clos et le président Mellal exige de ses joueurs de revenir avec les trois points de leur déplacement. Il affirme que le match ne sera pas facile, mais il tient à la victoire pour se rapprocher du CRB qui occupe la première place avec 5 unités d'avance.

D. K.