JSK - Il encense ses poulains avant le NAHD

Zelfani : "On a les moyens de gagner le championnat"

Ayant débuté sa mission hier avec les Canaris, l'entraîneur Zelfani s'est adressé aux joueurs auxquels il a fait savoir qu'ils ont réalisé un match plein face à l'Espérance de Tunis et qu'ils devraient continuer sur cette voie pour terminer la saison en apothéose.

"J'ai vu le match face à l'Espérance de Tunis et j'ai constaté que vous avez les moyens pour gagner le championnat. J'ai une idée sur la compétition algérienne et je suis convaincu qu'avec le travail, on peut s'offrir le titre de champion d'Algérie. On n'est qu'à 5 points du leader et cet écart est surmontable", leur a-t-il indiqué. Pour faire taire ses détracteurs qui commencent à remettre en cause ses compétences, Zelfani veut gagner à tout prix son premier match face au NAHD. "La victoire face à l'Espérance de Tunis vous a fait beaucoup de bien, mais vous devez confirmer ce mercredi face au NAHD. C'est le premier match de la phase retour et on doit impérativement le gagner pour convaincre les supporters de revenir au stade. On jouera chez nous et il ne faudrait pas qu'on rate ce premier rendez-vous de la reprise du championnat", a exigé Zelfani.

Tous les joueurs convoqués

Pour son premier match face au NAHD, l'entraîneur Zelfani a fait appel à tous les joueurs. Ces derniers entreront en regroupement aujourd'hui à l'hôtel Itourar et ce n'est que dans la matinée de demain qu'il arrêtera la liste des 18.

Daradji n'est pas encore prêt physiquement

L'international tunisien, Oussama Daradji, devrait fournir plus d'efforts à l'entraînement pour espérer gagner la confiance de l'entraîneur. Même s'il est convoqué pour le regroupement d'aujourd'hui, il n'est pas certain d'être retenu dans la liste des 18. Il a de l'expérience, mais le staff technique estime qu'il accuse un énorme retard sur le plan physique. Il n'a joué que deux matches durant toute la phase aller avec le Club Africain et cela s'est répercuté sur sa forme. Même le duo Chay - Karouf ne l'avait pas convoqué pour le match de la Champions league africaine face à l'Espérance de Tunis, pour les mêmes raisons. Ce qui d'ailleurs n'a pas été du goût de Daradji qui aurait aimé prendre part au match en question. L'ancien pensionnaire du Club Africain est un joueur de qualité, mais son recrutement n'a pas été accueilli favorablement par les supporters, vu que celui-ci n'a joué que quelques matches lors des 18 derniers mois.

El Tubal devait être qualifié hier

Selon une source proche de la direction, l'international libyen Mohamed El Tubal devait être qualifié hier après-midi avec les Canaris. Jusqu'à hier au début d'après-midi, la direction n'a pas reçu son TMS, mais les dirigeants attendaient sa qualification pour l'après-midi.

Addadi : "On fera tout pour remporter le titre"

Auteur d'une belle prestation lors de la rencontre face à l'Espérance de Tunis, le milieu Addadi pense que la JSK est bien partie pour finir la saison en apothéose. "Après avoir quitté la Champions league africaine avec les honneurs, on doit maintenant entamer la phase retour en force. On accuse 5 points de retard sur le CRB qui occupe la première place, mais on fera tout pour remporter le titre. On demande seulement à nos fans d'être derrière l'équipe pour qu'on puisse atteindre notre objectif", a-t-il déclaré.

Duvernet a entamé son travail

Comme annoncé par nos soins, le préparateur physique Rudolphe Duvernet a débuté sa mission hier matin avec l'équipe. Son retour ne fera que du bien à l'équipe qui a enregistré plusieurs blessés sous l'ère de Christophe Hourcade. Ce dernier n'a pas encore résilié son contrat, il devrait rallier la ville de Tizi Ouzou dans les jours à venir afin de négocier son départ. Il va certainement demander des indemnités avant de signer le document de son départ.

Fakhri, adjoint de Zelfani

Malgré le maintien de Karouf dans le staff, l'entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani, a ramené avec lui son adjoint Fakhri. Ce dernier devait rallier la ville de Tizi Ouzou hier, avant d'intégrer officiellement le staff de son compatriote. Il était prévu que le successeur de Velud fasse appel à un préparateur physique, mais comme Mellal a fait revenir Duvernet, Zelfani a proposé à la direction Fakhri. Le boss kabyle n'a pas hésité un seul instant à donner son accord de principe. Il faut dire que la venue de l'ancien entraîneur de Dhofar n'a pas fait que des heureux chez les supporters, puisque la plupart d'entre eux s'interrogent sur les raisons du recrutement de ce coach qui n'est pas coté sur le marché.

Djouder démissionne

Selon une source proche de la direction, Samir Djouder, l'un des membres du staff technique et responsable du visionnage, a démissionné de son poste après le match face à l'Espérance de Tunis. Il a remis sa démission à la direction et on ignore pour le moment les raisons de son départ. Se sentant sûrement marginalisé depuis sa venue, Djouder a préféré claquer la porte que de continuer son aventure avec l'équipe. C'est le directeur technique et sportif, Jean-Yves Chay, qui l'avait fait venir. Son départ prouve qu'il y a un certain malaise dans l'équipe. Le président Mellal a promis à son arrivée qu'il y aurait de la stabilité que ce soit du côté de l'effectif ou du staff technique, or la réalité du terrain est tout autre.

D. K