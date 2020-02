JSS

Dans la bonne humeur

Les camarades de Yahia Cherif ont repris les entraînements dans une ambiance détendue. Les joueurs qui ont réalisé une bonne opération face au CSC, pouvaient aspirer à mieux s'ils s'étaient montrés plus concentrés dans le match.

L'entraîneur n'a pas d'ailleurs pas manqué de le rappeler à ses poulains en début de séance, en affirmant : "Je tiens à vous féliciter pour le point ramené de notre déplacement. On aurait pu faire mieux si on s'était montrés plus concentrés. On menait au score et à la reprise, au lieu de se montrer plus solidaires et surtout plus concentrés sur le terrain, on s'est oublié et cela a facilité la tâche à notre adversaire qui a profité de notre fébrilité sur les balles arrêtées. En tout cas, c'est un bon point de pris et on va maintenant tenter de consolider ce gain par une bonne préparation qui nous permettra de réaliser un bon résultat face à l'ASAM", a-t-il indiqué à ses joueurs.

Lors de ce match, le staff technique a marqué des points puisque, outre le point du match glané, son choix des joueurs s'est avéré juste. De plus, en donnant la chance au jeune espoir Akacem, il a vu juste puisque le jeune défenseur a apporté le plus attendu de lui. C'est une valeur sûre pour l'équipe qui peut compter sur un réservoir non négligeable de jeunes joueurs qui sont en train de réaliser un bon parcours dans le championnat de leur catégorie.

Pour le match face au CSC, les joueurs n'ont pas manqué de dénoncer l'arbitrage qui aurait, selon eux, influé sur le résultat par ses interventions intempestives et surtout ses erreurs de jugement. "Il nous a privés d'un penalty et il a sifflé des fautes qui ont profité à l'adversaire. Certes, on ne peut pas prendre l'arbitrage comme argument pour nous justifier mais force est de reconnaître qu'il a fini par nous énerver et nous faire sortir du match", indiquent des joueurs rencontrés avant le début de la séance de reprise.

Kader B. A.