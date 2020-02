Ils veulent s'éloigner de la zone de turbulences

Les Criquets ambitionnent de s'offrir le leader

Le CA Bordj Bou Arréridj défiera cet après-midi à partir de 16h, au stade 20-Août 55, le leader du championnat de Ligue 1, avec l'objectif de réaliser l'exploit. Un seul mot d'ordre pour les poulains de l'entraîneur tunisien, Moez Bouakkaz : les trois points qui seront mis en jeu.

Ce sera, certes, très difficile face à une équipe qui n'a concédé qu'un seul match nul chez elle lors de la phase aller, mais le bon état d'esprit qui anime le groupe pourrait permettre au CABBA de surprendre le CRB, même devant ses supporters. Les coéquipiers de Aroussi croient en leurs capacités de réussir la victoire. Une rencontre de reprise du championnat qui sera à grand enjeu pour les deux équipes et les Bordjis vont tout donner pour poursuivre sur la bonne voie. Face au leader du championnat (29 points), les camarades de Si Mohamed Cédric feront tout pour sortir indemnes et grimper au classement, surtout que les Jaune et Noir ne sont pas loin de la zone rouge. Leur ambition est de creuser l'écart sur leurs poursuivants directs, notamment les équipes relégables. Les résultats des autres matches de la 16e journée, disputés samedi, n'arrangent pas beaucoup les affaires des Bordjis, lesquels en cas d'un succès face au CRB, porteront leur capital points à 22 unités, ce qui n'est pas rien, surtout dès l'entame de la phase retour. C'est une occasion en or donc pour les hommes de Bouakkaz d'amorcer un nouveau départ dans ce championnat, mais il faut dire que cette rencontre du Chabab ne sera pas facile à négocier contre une équipe très redoutable, notamment chez elle. Il y a aussi le fait que Dumas ne va pas aborder cette empoignade avec tous ses atouts, en l'absence de certains cadres, à l'image de Bouchar, suspendu pour contestation de décision. Une aubaine pour les gars des Bibans d'essayer de piéger le leader, surtout que ce dernier est resté plus d'un mois sans compétition, en raison de la trêve prolongée. A signaler que les Bordjis sont avides de revanche après le match nul imposé par le Chabab lors de la première journée à Bordj Bou Arréridj. Pour cela, ils sont décidés à réussir un bon résultat et piéger le leader dans son antre.

Que de retrouvailles !

Le match de cet après-midi sera celui des retrouvailles. En effet, plusieurs joueurs et même entraîneurs ont porté le maillot de l'une ou de l'autre équipe. Ce sera donc des retrouvailles spéciales pour le coach du CR Belouizdad, Franck Dumas, qui a dirigé la barre technique du CABBA lors de la phase aller, mais aussi pour le milieu de terrain Toufik Zerrara, qui a entamé la saison avec les Bordjis, avant de rejoindre le club de Laâqiba cet hiver. C'est aussi le cas pour le défenseur Ziti, qui a évolué chez les Criquets la saison écoulée, avant de quitter le club l'été dernier pour rejoindre le CRB. Sans oublier Adel Djerrar, qui avait porté le maillot du CABBA entre 2010 et 2015 et il avait même disputé la finale de la Coupe d'Algérie face au CRB. Un rendez-vous spécial pour les éléments cités. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le camp du CABBA, le gardien de but, Cédric Si Mohamed, va retrouver le stade 20-Août, lui qui était sous le maillot du Chabab la saison dernière.

Une première pour El Ghoumari

Recruté cet hiver, le meilleur buteur de la Ligue 2, Toufik El Ghoumari, est attendu d'entrée cet après-midi face au CRB. L'ancien buteur de l'O Médéa devrait être aligné dans le onze de départ en pointe de l'attaque. Le coach Bouakkaz mise beaucoup sur cet attaquant pour permettre au CABBA de prendre les trois points qui seront mis en jeu. Quant à Daouadji et El Ghorbal, ce ne sera certainement pas pour le match d'aujourd'hui. Ils auront besoin de plus de travail pour retrouver leur forme.

Bouakkaz : "On ne se présentera pas en victime"

Pour le nouveau coach du CABBA, le Tunisien Moez Bouakkaz, ce match est, certes, difficile, mais ses poulains sont prêts pour la bataille afin d'aller inquiéter le leader et pourquoi pas réaliser le meilleur résultat possible voire même la victoire. "Nous savons ce qui nous attend contre le CRB, qui reste un adversaire solide et difficile à manier sur son terrain et devant ses supporters. Cependant, nous avons des atouts à faire valoir et je peux vous dire que nous nous sommes bien préparés pour arracher la victoire ou à défaut revenir avec le point du match nul. Une chose est certaine, nous n'allons pas nous présenter au stade du 20-Août en victimes expiatoires. Nous allons faire tout notre possible pour repartir à la maison avec un résultat positif, qui nous permettra de nous rapprocher du podium", a indiqué le coach des Jaune et Noir.

H. C.