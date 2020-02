MCA

Mais où va le Doyen ?

C'est la question que se posent à chaque fois les supporters du club, tellement ils vivent des déconvenues à répétition chaque saison. Pourtant, de l'avis des observateurs, tout le monde dans le monde sportif algérien envie cette formation emblématique pour avoir comme accompagnateur et actionnaire majoritaire une firme aussi renommée que Sonatrach.

Cette entreprise verse annuellement des milliards de centimes, mais sans jamais qu'il y ait un retour sur investissement, ne serait-ce qu'en remportant des titres sur le plan national, car briguer des trophées sur la scène continentale est devenue tout simplement une utopie. Mais toute cette manne financière dont dispose le vieux club de la capitale n'a finalement servi à rien, par la faute d'une gestion catastrophique qui s'est notamment illustrée par cette instabilité chronique à tous les niveaux. Des changements à répétition sont ainsi opérés aussi bien au sein de l'effectif que des staffs technique et dirigeant. Résultats des courses, le Doyen continue de manger de son pain noir, alors qu'avant chaque début d'une nouvelle saison, on se précipite pour promettre monts et merveilles aux supporters. Ces derniers, courroucés au plus haut point par cette situation, ont fini par se révolter. Désormais, ils voient en le bailleur de fonds majoritaire du club, Sonatrach, la véritable source de tous les maux. Cela, les supporters l'ont traduit par une banderole dans ce sens lors de leur rassemblement de samedi à la place Kitani, à Bab El Oued. Voilà qui met davantage de pression sur l'entreprise pétrolière, plus que jamais dos au mur. Néanmoins, un éventuel retrait de la compagnie des hydrocarbures réglera-t-il les problèmes du club. Certainement pas, disent les observateurs. En ces temps de vaches maigres, il serait très difficile pour le Doyen de s'en sortir seul. Pourtant, il suffit juste pour les responsables de Sonatrach de revoir leur mode de gestion de l'équipe, en plaçant notamment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.

Les joueurs malmenés à l'aéroport

C'est toujours l'ébullition dans les fiefs du MCA où on a mal digéré cette nouvelle déconvenue de leur équipe, battue à Aïn M'lila, de surcroît dans un match joué à huis clos. Cette donne aurait pu être saisie par les Vert et Rouge afin de récupérer les trois points perdus à domicile lors de leur dernière sortie pour le compte de la phase aller, et qui les ont privés du titre honorifique de champion d'hiver. Peine perdue, puisque les protégés de Mekhazni sont revenus bredouilles de leur déplacement dans l'est du pays. Un échec qui a fait encore une fois sortir les supporters mouloudéens de leurs gonds. La réaction de certains d'entre eux n'a d'ailleurs pas été tendre envers les joueurs. Ces derniers ont été tout simplement malmenés à l'aéroport d'Alger, à leur retour quelques heures après leur match face à l'ASAM. Derrardja et les autres ont entendu des vertes et des pas mûres. La reprise des entraînements s'annonce aussi très compliquée, puisque les fans ont décidé de rendre encore dure la vie à leurs protégés, pas dignes de porter les couleurs d'un grand club comme le MCA, selon leurs dires.

Harrag devant le conseil de discipline

Après avoir retrouvé le onze de départ de son équipe à l'occasion du match face l'ASAM, le milieu de terrain Harrag a écopé d'un carton rouge, bêtement, après le coup de sifflet final de l'arbitre. Selon nos informations, le joueur aurait insulté l'arbitre de touche, ce qui risque de lui coûter très cher, si cela s'avère exact. Cependant, outre la sanction qu'il va certainement écoper de la part de la commission de discipline de la LFP, l'ex-Husseindeen devrait passer devant la commission de discipline de son club. C'est du moins ce que nous venons d'apprendre de la direction algéroise. En fait, Harrag a écopé de son deuxième carton rouge en l'espace de quelques semaines. La première fois ce fut contre le Raja Casablanca en 1/4 finale aller de la Coupe arabe des clubs. On se souvient que son expulsion ce jour-là a été pour quelque chose dans la défaite de son équipe à domicile. Alors qu'il était aussi question qu'il soit sanctionné par ses dirigeants, ces derniers ont consenti à passer l'éponge. Ce ne serait certainement pas le cas cette fois-ci, assure-t-on du côté des hautes sphères du vieux club de la capitale.

Chaâl dans de beaux draps

Le gardien de but du Mouloudia, Farid Chaâl a été encore une fois malheureux. En disgrâce avec les supporters qui réclament son départ, le dernier rempart des Vert et Rouge voit sa situation se compliquer davantage vis-à-vis des supporters, après avoir commis une nouvelle erreur dans les dernières minutes du match d'Aïn M'lila, ayant valu aux siens de perdre la partie alors qu'ils tenaient bien au point du nul. D'ailleurs, les fans qui étaient à l'accueil des joueurs à leur retour d'Aïn M'lila, n'ont nullement ménagé le longiligne portier qui se trouve actuellement dans un état psychologique critique.

A quand un nouvel entraîneur ?

Cela fait deux mois que le MCA est sans entraîneur. Une situation inédite que vit le club, étant donné que ce dernier n'est jamais resté aussi longtemps sans un coach en chef. Cet état de fait continue à être payé chèrement par les Vert et Rouge qui, s'ils continuent sur ce rythme-là, risqueraient de perdre leur troisième objectif de la saison. Il est vrai Mekhazni était toujours là pour jouer au pompier, mais il se trouve qu'il a montré ses limites à gérer une situation aussi compliquée qu'il a héritée du technicien français Casoni. Il a fini d'ailleurs par s'attirer la foudre des supporters qui l'avaient pourtant souvent adulé. C'est dire qu'il y a vraiment urgence à engager un nouveau coach, sauf que les choses ne sont pas aussi simples que l'on pense. C'est du moins l'explication donnée par le président Almas qui n'a jusque-là pas encore réussi à régler le cas de l'entraîneur Casoni, et par là même résilier son contrat, une condition sine qua non pour pouvoir recruter un nouveau technicien pour lui confier la barre technique de la formation algéroise. En attendant, c'est toujours la débandade à l'entraînement, et tout cela se traduit par cette succession de mauvais résultats, enfonçant le club dans la crise.

A. B.