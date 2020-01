CABBA

Bouakkaz : "La coupe, c'est notre objectif"

La rencontre entre le CRB et le CABBA, prévue initialement samedi à Alger, a été décalée de 48 heures. Le nouveau coach du CABBA, Moez Bouakkaz, n'est pas du tout inquiet de ce report, car la direction a été avisée une semaine avant ce rendez-vous.

"Je ne suis pas inquiet, sachant qu'on a été avisés à l'avance. Donc mon programme n'est pas chamboulé, et je vais juste apporter quelques rectifications. Les joueurs sont concentrés et on ne compte pas rater le match du CRB". Bouakkaz se montre confiant pour la suite de la saison. "L'équipe a terminé la phase aller avec 19 points. Elle a encaissé 16 buts et inscrit 16 buts. On sait que la phase retour sera plus difficile, mais on croit bien en nos chances. Je crois qu'avec les renforts enregistrés, on peut prétendre à mieux. On tentera de réaliser de bons résultats pour finir la saison en force et dans le haut du tableau." Le coach n'a pas omis de parler des chances de l'équipe en Coupe d'Algérie. Il n'a pas caché ses ambitions de voir le CABBA aller jusqu'au bout de son aventure dans cette compétition. "La coupe a son charme et j'espère que la chance va nous sourire. On a un bon coup à jouer pour aller jusqu'au bout et pourquoi pas rafler la mise et s'offrir le trophée", a-t-il souhaité.

Belameiri reprend !

L'attaquant Belameiri qui n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines, en ratant même le stage de Tunisie, a surpris plus d'un en revenant au pays. L'attaquant, qui a passé 40 jours en France, a réintégré le groupe et s'entraîne le plus normalement du monde, sans être inquiété. Enigmatique !

H. C.