USB

Leknaoui espère récupérer les blessés

L'US Biskra, qui devait rentrer au pays hier, a prolongé son séjour de trois jours en Tunisie. Il faut dire que le staff technique avait pris cette décision suite au report du premier match face au Paradou AC, puisqu'il aura lieu jeudi 6 février.

Les camarades du revenant Djaâbout sont soumis à une grande charge de travail par le staff technique. Ces derniers répondent bien et sont en nette progression de jour en jour. Ils s'appliquent davantage et répondent bien aux exercices physiques et technico-tactiques. Ils sont sur la bonne voie et seront au meilleur de leur forme à la reprise du championnat samedi prochain. Les coéquipiers de Djaâbout ont disputé un deuxième match amical face au CA Bordj Bou Arréridj. Un bon test exploité par les deux équipes et par les deux coaches pour faire tourner leurs effectifs respectifs. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. La réalisation de l'US Biskra a été l'œuvre de la nouvelle recrue, Hicham Mokhtar. Par ailleurs, l'entraîneur Nadir Leknaoui a réussi à programmer un troisième match amical dans ce séjour en Tunisie, puisque l'USB va affronter le Club Africain demain à 10h30 à Tunis. Le stage se déroule dans de bonnes conditions et le coach espère récupérer son groupe bien armé en prévision de la première journée de la phase retour. Le report du retour à la compétition va permettre à certains joueurs de récupérer de leur blessure, à l'image de Benkouider, Siyoud et Adouane qui sont pris en charge par le personnel médical depuis plusieurs jours.

Djaâbout : "Nous serons prêts pour la reprise"

On attend beaucoup du revenant Adil Djaâbout, qui a fait son come-back à l'US Biskra cet hiver, après un passage à la JS Kabylie puis au CS Constantine. Le joueur se dit satisfait du travail accompli et estime que ses coéquipiers et lui seront d'attaque et en forme lors de la reprise du championnat. "Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied à Hammam Bourguiba. Rien n'est laissé au hasard et nous appliquons le programme de préparation tracé par le staff technique à la lettre. Nous serons au rendez-vous à la reprise du championnat et nous comptons réaliser une meilleure phase retour et aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie", a indiqué l'attaquant biskri.

R. M.