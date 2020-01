CRB

La direction s'attaque aux saboteurs

Le problème en matière de communication au Chabab de Belouizdad a été moult fois soulevé, sachant que le manque cruel constaté dans ce secteur a laissé place aux spéculations. A tort ou à raison, plusieurs informations circulent, notamment sur les réseaux sociaux.

Certains abusent jusqu'à arriver à toucher la vie privée. Une situation qui commence à prendre des tournures alarmantes. La direction du Chabab, par l'intermédiaire du président Charaf Eddine Amara, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Certains documents ont fuité de l'intérieur même de la direction et sont publiés sur les réseaux sociaux, ce qui est considéré comme étant "grave" de la part de Amara. Il aurait, selon certaines sources, tenu une réunion d'urgence avec certains de ses collaborateurs afin d'enclencher une enquête en interne pour déterminer la source de cette fuite et prendre les mesures nécessaires. De plus, la direction du club a déposé une plainte au niveau des services concernés par les affaires de cybercriminalité, afin de déterminer les auteurs des attaques sur les réseaux sociaux et ceux ayant publié des documents internes. Les dernières informations affirment que certains de ces "diffamateurs" auraient déjà été interpellés, en attendant les suites à donner à l'enquête. Amara s'est finalement rendu compte que la communication défaillante au sein de la SSPA/CRB y est pour beaucoup dans cet état de fait. Dans ce sillage, il a demandé à ce que la restructuration au niveau de ce service se fasse dans les plus brefs délais, puisque la situation atteint, désormais, un point où il devient impératif de tout revoir. Selon des sources de la maison belouizdadie, des profils ont été présentés à Amara et ce dernier ne tardera pas à prendre sa décision, lui qui ne veut pas retomber dans les mêmes erreurs commises par le passé. Il veut faire le choix qu'il faut afin d'aller de l'avant dans la réalisation du projet que la direction du groupe Madar-Holding n'a cessé d'annoncer depuis sa prise de commandes au Chabab.

Dumas veut un autre match amical

Le coach du Chabab, Franck Dumas, a jugé que les quatre matchs disputés lors du stage de Gammarth sont insuffisants. Selon lui, ces matchs ne lui ont pas permis de régler certaines carences. Dans ce sillage, il a demandé à Toufik Kourichi, le directeur sportif, de lui programmer un autre match avant la reprise de la compétition. Peu importe l'identité de l'adversaire, selon le coach, puisque le plus important est de jouer un autre match.

Boulekhoua : "Nous sommes prêts pour la reprise"

Le défenseur du Chabab, Zine El Abidine Boulekhoua, affirme que l'équipe sera prête pour la reprise du championnat et le match face au CABBA, samedi prochain. "Nous avons atteint des tours avancés dans la préparation. D'ici samedi, nous serons prêts, puisqu'il ne nous reste que quelques petits détails à régler", a-t-il indiqué à l'arrivée de l'équipe à Alger. Et d'ajouter : "Ce stage a été bénéfique sur plusieurs plans et a permis, aussi, au staff technique d'avoir une large idée sur le niveau de préparation de chaque élément." Pour le latéral droit des Rouge et Blanc, la deuxième partie de la saison sera difficile et chacun est appelé à assumer les missions qui sont les siennes.

Soumana veut bousculer la hiérarchie

Même si sa titularisation face au CABBA n'est pas sûre, l'attaquant Soumana Haïnikoye est animé d'une grande volonté pour s'imposer au sein de l'effectif belouizdadi lors de la deuxième phase du championnat. L'attaquant nigérien veut, dit-il, oublier ses déboires de la phase aller dus à sa blessure pour donner raison au staff technique, qui a décidé de le maintenir avec le groupe malgré tout.

CRB - CABBA en nocturne ?

La direction du Chabab étudie actuellement avec la direction du stade 20-Août la possibilité d'organiser le match de samedi prochain face au CA Bordj Bou Arréridj en nocturne. Ce match est, jusqu'à présent, programmé à 14h, et si un compromis sera trouvé, en tenant compte de l'éclairage au niveau dudit stade, il pourrait être décalé pour se jouer à partir de 18h.

Le CSA va lancer une école de football

Le club sportif amateur du CRB va lancer une école de football. Selon les informations en notre possession, cette école, que dirigera l'ancien entraîneur du club, Hamid Bacha, sera consacrée dans un premier temps aux joueurs âgés de 10 à 12 ans, avant de se lancer aux autres catégories. Selon les responsables du CSA , le club va revenir à sa vocation initiale, qui est la formation.

S. T.