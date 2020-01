CRB

Dumas concocte un nouveau programme

Les joueurs du Chabab ont regagné hier soir Alger, après un stage de deux semaines dans la ville de Gammarth. Ce stage, qui a été ponctué par quatre joutes amicales, a permis au staff technique, conduit par Dumas, de faire le point sur son effectif, ses points et forts et faibles. Une fois à Alger, les joueurs entameront la dernière ligne droite avant la reprise du championnat, le 1er février, avec la réception du CABBA.

Dumas a fixé les besoins de son effectif en matière de travail durant cette semaine qui précède ledit match. Etant donné que, comme déjà rapporté par nos soins, le volet physique a été défaillant durant ce séjour en Tunisie, le Français tentera de le régler au maximum durant cette semaine. Il sait pertinemment que cette période ne sera pas suffisante, raison qui le pousse à essayer de trouver une autre solution. Sur le terrain, Dumas va faire en sorte à ce que son schéma tactique à adopter permette à ses joueurs d'être efficaces, en dépensant le moins d'énergie possible. Cela passe par la manière avec laquelle ils seront placés sur le terrain, pour permettre à ce que la balle circule et le danger se crée devant les bois adverses. Le fait déjà que le CABBA est l'ancienne équipe de Dumas, cela va permettre à ce dernier d'appliquer cela comme il se doit sa tactique, pour peu, espère-t-il, que les joueurs suivent ses directives et consignes. C'est d'ailleurs ce qu'il a indiqué à ses poulains en leur demandant à ce que chacun suive attentivement ses consignes pour ensuite les appliquer. Pour l'heure, cela se passe comme il se doit, en espérant que cela en soit de même lors des jours à venir et surtout le jour du match. "J'ai été clair avec les joueurs. Celui qui veut jouer n'a qu'à bosser", avait-il dit, insistant sur le fait qu'avec lui, "il n'y a pas de titulaire à part entière". Les joueurs savent que leur nouveau coach est réputé par cela, chose qu'il avait déjà faite, surtout lors de son passage à la JSK, avec les cas Boukhenchouche et Benaldjia, qui étaient pourtant les piliers de leur équipe. Cette semaine qui précède la reprise de la compétition sera décisive à plus d'un titre, et chaque joueur est, désormais, devant ses responsabilités

Kheiri : "Le coach peut compter sur moi"

Le gardien de but du Chabab, Bekri Kheiri, se dit satisfait du déroulement du stage, et estime que l'équipe sera prête le jour de la reprise. "Nous nous sommes donnés à fond durant ce stage en terre tunisienne. Nous avons appliqué à la lettre les consignes du staff technique, ce qui a d'ailleurs facilité la tâche de ce dernier. Les autre matchs amicaux disputés ont permis déjà de juger le niveau d'avancement et la suite à donner au travail avant la reprise de la compétition", a-t-il dit. Et d'ajouter : "Face au CABBA, nous serons dans l'obligation de gagner, étant donné que nous jouerons à domicile. Les trois points doivent rester à domicile." S'agissant de la concurrence avec Merbah pour le poste de gardien titulaire, le portier belouizdadi annonce déjà la couleur : "Je ne ménage aucun effort pour me maintenir dans la même forme et faire, entre-temps, plus. Le coach peut compter sur moi, et je ferai tout pour ne pas le décevoir. Dans le cas contraire, j'encouragerai Merbah et redoublerai d'efforts pour retrouver ma place."

Dernière séance à la plage

Avant de rallier le pays hier, les joueurs du Chabab ont effectué une dernière séance d'entraînement. Cette dernière a eu lieu à la plage de Gammarth, dans laquelle le staff technique a travaillé l'aspect physique. Les joueurs ont été, ensuite, autorisés à faire quelques courses aux alentours de l'hôtel et revenir pour préparer le retour à Alger.

Benhaha n'a pas résilié

Ayant décidé de quitter le stage de Gammarth après l'arrivée de Khaled Dekimèche, l'entraîneur des gardiens de but, Lyès Benhaha, n'a pas encore résilié son contrat. Selon nos sources, les dirigeants du Chabab ont reporté toute décision dans ce sens jusqu'au retour du directeur sportif, Toufik Kourichi, de Tunis.

Bousseliou et Aïboud devraient manquer le CABBA

Khaled Bousseliou et Samir Aïboud ont manqué la grande partie du stage de Tunisie, en raison de leurs blessures. Deux cas sur lesquels s'est entretenu Dumas avec les membres du staff médical, et tout porte à croire que les concernés rateront le match de la 16e journée face au CABBA. Leur retour devrait se faire lors de la 17e journée avec le déplacement que l'équipe aura à effectuer chez le NC Magra. D'ici là, le coach a déjà de quoi boucler ces deux défections.

S. T.