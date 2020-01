USB

Leknaoui : "Je promets le maintien"

L'entraîneur revenant de l'US Biskra, Nadir Leknaoui, reste confiant et optimiste quant à ses capacités de sauver l'USB de la relégation. Cependant, il n'a pas cessé d'exhorter ses joueurs à redoubler d'efforts pendant le stage à Hammam Bourguiba, qui a pris fin après le match amical disputé face au CABBA, ce week-end.

"Nous avons travaillé dur à Hammam Bourguiba. Je pense que les joueurs ont été réceptifs et voulaient absolument réussir ce stage pour repartir sur de bonnes bases. Je reste persuadé que nous reviendrons en force en championnat et nous allons tenter d'aller loin en Coupe d'Algérie. Nous avons besoin du soutien de nos fans et nous leur promettons de sauver l'US Biskra de la relégation, car sa place est parmi l'élite", a indiqué le coach biskri. Il faut savoir que l'optimisme de Leknaoui est la conséquence du renfort effectué lors du mercato d'hiver, notamment dans le compartiment offensif. En effet, après avoir engagé Athmani et Djabout, deux ex-joueurs du CSC, la direction du club des Ziban est parvenue à conclure avec une dernière recrue. Le président Farès Benaïssa a jeté son dévolu sur l'attaquant de la JSM Béjaïa, Hichem Cherif. Ce joueur qui n'a pas été payé depuis plusieurs mois par la direction de la JSMB a décidé de saisir la CRL. Finalement, il a eu gain de cause dimanche passé. Il n'a pas tardé à finaliser avec l'USB. Il est déjà dans le bain et le staff technique misera sur lui pour la suite de la saison, et ce sera aussi le cas pour les deux autres recrues Athmani et Djabout. Ce dernier effectue son retour à la maison et sera très attendu par les supporters.

Messaâdia et Benachour rejoignent le WAT

Les deux attaquants de l'USB, qui ont décidé de quitter le club cet hiver, Messaâdia et Benachour, se sont engagés avec le dauphin de la Ligue 2, le WA Tlemcen. Pour rappel, les deux attaquants ont préféré changer d'air, en résiliant leurs contrats, pour aller tenter une autre expérience dans le club des Zianides.

CRL : 376 millions pour Bouchekrit

Le désormais ancien joueur de l'USB, Bouchekrit, qui a saisi la CRL pour avoir sa libération et son argent, a eu gain de cause. En effet, l'instance a ordonné à la direction de l'USB de lui verser la somme de 376 millions de centimes. Un autre casse-tête pour le président Farès Benaïssa, qui va se retrouver avec une autre dette de plus. Ce qui n'est pas fait pour arranger ses affaires.

R. M.