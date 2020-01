CRB

Dumas relance la concurrence

Le Chabab a disputé mardi sa seconde joute amicale en Tunisie, face au CS Sfax. Cette rencontre s'est achevée sur un score de parité (1-1). En dépit du résultat, qui n'est pas d'une grande importance dans ce genre de rencontres, le coach belouizdadi, Franck Dumas, a pu tirer les enseignements qu'il faut et a fait savoir à ses joueurs qu'il y a encore du travail à faire sur certains aspects.

Après s'être entretenu avec les membres de son staff technique, l'ancien entraîneur du CABBA a réuni les joueurs en leur expliquant certains points qui n'ont pas vraiment marché dans cette rencontre. Ceci, non sans oublier d'évoquer les aspects positifs qu'il faudrait tout de même continuer à travailler pour les développer plus. Selon des échos de cette réunion, le coach a évoqué le problème du repli défensif, qui se fait en retard, la couverture qui manque dans certains postes, et le jeu sur les côtés en attaque. Des points que Dumas a soulevés et sur lesquels il va travailler dans les séances à venir en Tunisie ainsi qu'après le retour en Algérie. Autre point soulevé par le Français, la nervosité de certains joueurs sur le terrain. Cela se fait remarquer chez quelques-uns plus que d'autres. Pour Dumas, cela peut faire sortir les joueurs du match, surtout si l'adversaire sait exploiter ce point, ce qui risque de se répercuter négativement sur l'équipe. Parmi les points positifs, la circulation de la balle de la défense vers l'attaque sans passer par des passes aériennes, qui finissent dans la plupart du temps chez l'adversaire. Aussi, sur le plan physique, les joueurs ont répondu présent, ce qui montre déjà la qualité du travail effectué par l'ancien préparateur physique, Kamel Boudjenane, remplacé il y a quelques jours de cela par Hcène Belhadj, que les joueurs ont critiqués, faut-il le rappeler, comme déjà rapporté par nos soins. Ce match, celui d'hier et le dernier qui devrait avoir lieu vendredi prochain, seront déterminants à plus d'un titre pour Dumas, notamment dans l'établissement de son onze type, en prévision de la reprise du championnat et la réception de son ancienne équipe, le CABBA, le 1er février au stade 20-Août, pour le compte de la 16e journée du championnat. Les joueurs savent à quoi s'attendre et ce qu'ils doivent régler d'ici là s'ils veulent vraiment figurer dans les plans de Dumas. Ce dernier a déclaré, dès sa prise de fonctions, que seul le travail comptera avec lui pour choisir les joueurs sur lesquels il comptera.

Le coach rassurant pour Soumana

A la fin de la rencontre face au SC Sfax, le coach Dumas a été interrogé sur le cas de l'attaquant Soumana Haïnikoye. Le joueur, qui a été maintenu au sein du groupe pour la deuxième phase de la saison, a laissé une bonne impression, et les propos de Dumas le confirment. "Il fait de belles choses jusque-là. Il a de la volonté pour dépasser ce qu'il a vécu en raison de sa blessure. C'est un profil intéressant qui va nous aider, pour peu qu'il soit épargné par les blessures", a indiqué Dumas.

Bousseliou et Aïboud toujours aux soins

Samir Aïboud et Khaled Bousseliou n'ont pas encore réintégré le groupe, alors que le stage tire à sa fin, pour cause de blessure. Deux cas que le coach Dumas regrette au plus haut point, surtout qu'il voulait disposer de la totalité des joueurs durant ce regroupement. Le coach a discuté avec les membres du staff médical pour avoir des informations détaillées concernant ces deux cas, et tout porte à croire qu'il ne pourra pas compter sur eux à la reprise du championnat et ce match face au CABBA.

Oued Ellil en amical demain

Le Chabab disputera demain son dernier match amical durant le stage en Tunisie. Ce sera à partir de 14h face à l'équipe de Oued Ellil. Dans cette rencontre, Dumas devrait faire appel à son équipe type, celle qui devrait débuter la phase retour du championnat le 1er février face au CABBA. Le Français a indiqué à ses joueurs, à la fin de la partie d'avant-hier face au SC Sfax (1-1), qu'il a certes l'équipe type en tête, mais cela ne ferme pas la porte à d'éventuels changements, cela dépendra de la manière avec laquelle réagiront les joueurs.

Ghanem : "Je sais ce qui m'attend"

Le dernier arrivée au Chabab, Foued Ghanem, annonce la couleur et affirme qu'il fera de son possible afin de réussir sa nouvelle aventure. "Je suis flatté par l'idée de porter les couleurs du CRB. Un grand club dans la cène footballistique algérienne et de surcroît actuel leader du championnat. Je sais que ma mission ne sera pas facile, mais je suis prêt à relever le défi", a indiqué le transfuge de la JSMB. Et d'ajouter : "Je sais ce qui m'attend. Le CRB possède un effectif riche et un entraîneur de renom. Je dois faire l'impossible pour m'imposer et donner raison à ceux qui ont insisté pour me recruter." Ghanem devait rejoindre hier en fin d'après-midi ses nouveaux coéquipiers en Tunisie.

Bir Mecharka 1 - 4 CRB

Alors qu'il était prévu que le Chabab joue face à Hillel Chebba, hier, il a finalement affronté l'équipe de Bir Mecharka, pensionnaire de division régionale locale. Les raisons de ce changement n'ont pas été avancées. Les Belouizdadis, menés au score en première période, ont fini par l'emporter 4 à 1. Zerrara a égalisé avant que Souibaâ, Belahouel et Bechou ne complètent le festival de buts. Dumas a aligné en grande partie dans cette rencontre les joueurs n'ayant pas eu assez de temps de jeu la veille, face au SC Sfax (1-1).

S. T.