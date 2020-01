ESS - Il a refusé de passer la visite médicale

Mwela quitte le stage et retourne en Zambie

Alors que la direction de l'ES Sétif annonçait en grande pompe la signature de l'international zambien, Brian Mwela, lequel a même rejoint le lieu du stage de l'équipe à Alicante, finalement, le joueur ne sera pas sétifien.

En effet, le joueur zambien a refusé d'effectuer la visite médicale et a décidé de quitter l'hôtel, hier matin. Il a invoqué des problèmes familiaux et son père lui aurait demandé de rentrer en Zambie. Devant ce coup de théâtre, les dirigeants de l'ESS ont décidé d'abandonner sa piste. Concernant le stage, et pour son 9e jour, les choses se déroulent comme le souhaite le staff technique. Ce dernier se dit très satisfait des conditions dans lesquelles se trouve l'équipe et assure que ses joueurs travaillent dans la sérénité totale. "Nous travaillons dans de bonnes conditions et les joueurs ne lésinent pas sur l'effort. Ils travaillent d'arrache-pied et affichent une grande motivation afin d'être dans la meilleure forme possible au début de la phase retour. L'ambiance au sein de l'équipe est excellente et nous n'avons pas enregistré le moindre problème. Nous avions réellement besoin de ce genre de stage bloqué pour travailler dans le calme et la sérénité", a fait savoir le coach, qui a établi un premier bilan du séjour de son équipe en Espagne. Les Noir et Blanc se préparent pour le deuxième match amical à Alicante où ils auront à affronter une grosse cylindrée, vendredi, au stade Olivier-Nova, face au prestigieux club roumain de FC Cluj. Cette formation qui prépare son match des 1/8 finale de l'Europa League, prévu le 20 février contre le FC Séville, sera un adversaire de taille pour les Ententistes. "Ce sera le deuxième et dernier match de notre préparation, puisque nous rejoindrons le pays le 27 janvier", a fait savoir le coach. Ce dernier se montre très satisfait de l'état de santé des joueurs, puisque l'effectif commence à se compléter.

Ferhani : "J'ai une dette envers le club"

"Je suis très content de retrouver mes camarades et l'ambiance des entraînements avec le groupe. Croyez-moi, j'ai passé des moments très délicats durant la phase aller. L'incertitude avait envahi mon esprit. C'étaitt très difficile mentalement. Cependant, j'ai trouvé un énorme réconfort de la part des dirigeants, mes coéquipiers et les supporters de l'Entente. Je fais de mon mieux pour revenir le plus vite possible et je suis redevable au club. J'ai une dette envers lui et je ferai tout pour être à la hauteur", a indiqué Ferhani.

Boussouf réintègre le groupe

Absent lors du match amical face au SC Emelec, le maître à jouer de l'Entente, Ishaq Talal Boussouf, a réintégré le groupe et s'entraîne normalement. Après les examens effectués, il s'est avéré que sa blessure n'est pas grave. Même s'il a repris les entraînements avec ses coéquipiers, à la grande joie du staff technique, sa présence face au FC Cluj est incertaine. Kouki évite de prendre des risques avec son meilleur atout offensif.

Catégories jeunes

Les entraîneurs en grève

Les entraîneurs des équipes des jeunes catégories de l'ES Sétif ont décidé d'enclencher un mouvement de grève afin d'attirer l'attention des dirigeants à propos de leur situation financière. Comme première action, ils ont décidé de boycotter la reprise des entraînements. La direction est tenue de trouver une solution urgente à cette affaire, surtout qu'hormis les U21, toutes les autres catégories sont qualifiées en Coupe d'Algérie.

La CRL libère de jeunes joueurs

La Commission de résolution des litiges (CRL) a accordé un délai de 21 jours à la direction de l'Entente de Sétif pour régulariser la situation financière des jeunes éléments qui évoluaient au sein de l'équipe la saison dernière. Hammadi, Belkhadem et Bouras ont été même libérés au profit du CR Belouizdad et l'Entente doit verser la somme de 75 000 DA à chaque joueur.

W. D.