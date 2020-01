ESS

Kouki planche sur le secteur offensif

Comme annoncé dans notre précédente édition, les recruteurs de l'ES Sétif ont réussi à s'attacher les services de l'internationale zambien, Brian Mwila, attaquant qui a évolué au SC Reindorf Altrach, un club de première division autrichienne. Une bonne pioche pour le club, surtout que l'entraîneur Kouki avait décelé des insuffisances lors de la rencontre amicale disputée vendredi.Une sortie qui s'est soldée par la défaite du onze sétifien (2-0).

Il faut savoir que l'Entente n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de quatre rencontres seulement sur les 17 disputées depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ce n'est pas le résultat final qui retient l'attention en pareille circonstance, mais le test était une occasion pour le coach de juger les capacités et le potentiel de tout l'effectif, ne disposant pas de la même forme physique. En dehors donc du chiffre affiché au tableau de marque, l'Aigle noir n'a pas été ridicule face à une formation équatorienne plus aguerrie. Ceci dit, il faut retenir que le groupe de Kouki avait encaissé non seulement deux buts, mais n'est pas parvenu à trouver le chemin des bois adverses. Ce ne sont pas les occasions qui ont fait défaut à la ligne d'attaque sétifienne, mais cette dernière s'est, une nouvelle fois, illustrée par un nombre incalculable d'actions gâchées. Si on n'arrive pas à concrétiser lors d'un match amical, où la pression est moindre pour ne pas dire inexistante, on sera dans l'incapacité de marquer lors des rencontres officielles, où l'ambiance est plus tendue. En l'absence d'un véritable chasseur de but et surtout avec l'indisponibilité de Bouguelmouna, l'Aigle noir risque de souffrir durant la deuxième phase d'un exercice où rien n'est fait. D'où la nécessité de recruter le joueur zambien que tous les Ententistes espèrent être à la hauteur. Enjeu oblige, le retour sera, comme à l'accoutumée, difficile et compliquée pour tout le monde. L'Entente, qui a éprouvé les pires difficultés pour sortir la tête de l'eau à la fin du premier round, ne pourrait composter une place au soleil sans un véritable renard des surfaces, susceptible de transformer les offensives en buts. L'arrivée de Brian Mwila pourrait résoudre le problème.

Messala Merbah dernière recrue ?

Le recrutement Messala Merbah, le frère du gardien de but du CR Belouizdad et milieu défensif de la JS Saoura, qui a placé la barre très haut pour le libérer, n'est pas encore ficelé. Dire que la fin du mercato hivernal avance à grandes enjambées et le club phare d'Aïn El Fouara veut réussir une troisième bonne affaire après les deux premières recrues, jugées très satisfaisantes. Ainsi, le recrutement de Benyahia devrait combler les lacunes du onze ententiste en défense, surtout si l'ancien international retrouve son meilleur niveau. En plus, il y a eu le Zambien Mwila, la deuxième recrue de l'ESS, qui devrait booster l'attaque et la récupération du latéral gauche, Houari Ferhani. Ce dernier vient d'obtenir le feu vert des médecins pour reprendre la compétition, ce qui va renforcer l'arrière-garde des Noir et Blanc.

Mwila rejoint le groupe à Alicante

N'ayant plus les coudées franches et le temps pour choisir l'oiseau rare, le directeur général de la SSPA/ESS, Fahd Halfaïa, avait promis d'engager le Ghanéen Mumuni Shafiu, avant de se raviser puis de prendre attache avec le Malien Boubacar Traoré Binke, qui n'était plus en odeur de sainteté avec son club employeur, le CA Bizerte (Tunisie). Finalement Binke a décliné l'offre, arguant le fait de vouloir tenter une expérience en Europe. Ensuite, Halfaïa a pu dénicher le chasseur demandé par le coach et les supporters du club. Il s'agit du Zambien Brian Mwila, l'ex-attaquant du SC Reindorf Altrach, un club de première division autrichienne. Le joueur a officiellement signé son contrat de deux ans et il a rejoint ses nouveaux camarades hier à Benidorm où ils effectuent leur stage hivernal. L'international zambien n'a pas beaucoup joué avec son club, SC Rheindorf Altach II, lors de la phase aller. Il a eu 256 minutes de temps de jeu, cumulées en trois matches seulement. Ceci dit, cela ne l'a pas empêché d'inscrire quatre buts. C'était un quadruplé réussi lors du match face à Austria Lustenau.

ESS - Cluj avancé à 15h

Alors qu'elle était prévue à 16h, la deuxième rencontre amicale de l'ES Sétif en Espagne, qui l'opposera ce vendredi à l'équipe roumaine de Cluj, a été avancée à 15h. C'est sur demande de la direction du club roumain que les Sétifiens ont accepté, en raison du calendrier qui attend cette formation.

Coupe d'Algérie

Les U15 et U17 qualifiés

Après l'amère élimination de l'équipe réserve en 1/16 finale de la Coupe d'Algérie face au MC El Eulma, les autres jeunes catégories de l'équipe sétifienne ont réussi leur passage au prochain tour. Ainsi, les U15 ont assuré leur présence en 1/8 finale, en éliminant le CA Bordj Bou Arréridj, les U17 ont également composté leur billet pour le prochain tour en allant battre aux tirs au but (3-4) l'équipe d'Oued Souf, alors que les U19 seront confrontés, vendredi à Sétif, à l'équipe du BR Batna.