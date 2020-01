CRB

Dumas passe ses troupes au scanner

Arrivé samedi en Tunisie pour diriger le reste du stage de sa nouvelle équipe, le CRB, l'entraîneur français, Franck Dumas, a assisté à la rencontre amicale disputée par les siens face au SC Ben Arous, pensionnaire de seconde division tunisienne. Cette rencontre s'est achevée sur un score nul et vierge et a permis au coach d'avoir une première idée sur son groupe et les aptitudes des joueurs.

Cela lui a permis, en outre, de se fixer sur les points faibles auxquels il faudrait remédier et les points forts, à améliorer. A la fin de la rencontre, il s'est réuni avec les joueurs afin de leur expliquer ce qu'il attend d'eux et les grandes lignes de son travail. Il a surtout expliqué que seule la réalité du terrain compte pour eux. Autrement dit, seulement ceux qui seront en forme entreront dans ses plans, puisque, dit-il, ce n'est pas le nom du joueur qui va le faire jouer. Il a souligné, aussi, qu'il attend beaucoup d'eux et qu'ils doivent donc faire tout leur possible afin d'aller de l'avant et répondre favorablement à ses attentes et à celles des responsables du club et des supporters. "Comme je l'avais déclaré lors de ma première conférence de presse, l'objectif du club, qui est de remporter des titres, ne concerne pas seulement l'entraîneur et les dirigeants, puisque vous, en tant que joueurs, devez être au four et au moulin, puisque vous êtes les principaux acteurs sur le terrain. Travaillez et celui qui méritera sa place jouera", a-t-il indiqué. Un discours bien reçu par les joueurs, lesquels savent bien à quoi s'attendre avec leur nouveau coach. Ce dernier s'est ensuite réuni avec les membres de son staff. L'occasion, a priori, pour lui de mettre certains points au clair, notamment l'histoire de la répartition des tâches entre Rahou, Amrouche et Bakhti. Ces derniers ont passé en revue les grandes lignes du travail effectué depuis le début du stage, avant de recevoir, ensuite, le programme que Dumas compte appliquer d'ici la fin de séjour en terre tunisienne, avant de continuer le travail en Algérie, en prévision de la deuxième phase de la saison, qui débutera le 1er février par la réception du CA Bordj Bou Arréridj au stade 20-Août.

Un 2e entraîneur des gardiens envisagé

Afin de montrer sa abonne foie envers Lyès Benhaha et prouver que l'arrivée de Dekimèche n'était pas une manière de le pousser vers la sortie, la direction du Chabab compte engager un autre entraîneur des gardiens de but. A partir de Tunisie, où séjourne l'équipe, le directeur sportif, Toufik Kourichi, aurait engagé des discussions avec les potentiels remplaçants de Benhaha, et celui qui sera choisi entamera sa mission dès le retour de l'équipe en Algérie, le 25 du mois courant.

L'USMBA dément pour Belhocini

Après tout ce qui a été dit ici et là, concernant les contacts entre la direction du CRB et son homologue de l'USM Bel Abbès sur un éventuel transfert, à Belouizdad, du meilleur buteur du championnat, Abdennour Belhocini, le démenti vient de la direction de ce dernier. Une source au fait des affaires du club de la Mekerra nous a fait savoir qu'aucun contact n'a eu lieu ces derniers jours entre les deux parties et que le joueur se dirige beaucoup plus vers le championnat tunisien, comme déjà rapporté par nos soins.

Ghanem, troisième recrue ?

La troisième licence hivernale au Chabab devrait être attribuée au milieu offensif gauche de la JSM Béjaïa, Foued Ghanem. Ce dernier, qui a tapé dans l'œil des dirigeants belouizdadis, attend de récupérer sa lettre de libération pour s'engager avant la fin du mercato, c'est-à-dire demain.

Soumana a laissé une bonne impression

Même si les joueurs n'ont pu s'affirmer face au SC Ben Arous (0-0), samedi en amical, en raison de l'état catastrophique de la pelouse, l'attaquant Soumana a laissé une bonne impression. Sa prestation a été saluée par le staff technique, qui devrait finalement le maintenir au sein de l'effectif.

Un autre match amical demain

Les joueurs du Chabab devraient jouer, demain, un second match amical durant ce séjour en terre tunisienne. L'identité de l'adversaire n'a pas encore été dévoilée, mais on laisse entendre qu'il s'agit d'une équipe de première division locale. Un autre match pourrait avoir le lieu le lendemain, alors qu'une dernière joute serait au programme la veille du retour sur Alger.

Aïboud et Bousseliou n'ont pas réintégré le groupe

Blessés, les deux joueurs du Chabab, Samir Aïboud et Khaled Bousseliou, continuent de travailler en solo avec le staff médical. Le staff en question, qui fait des pieds et des mains pour les remettre sur pied, refuse pour l'heure de leur donner le feu vert de réintégrer le groupe, estimant qu'ils ne sont pas encore aptes.

S. T.