USMBA

Iaïch dans le collimateur ?

Alors que quelques éléments viennent de reprendre les entraînements après la rencontre des représentants des joueurs avec le wali, des rumeurs faisant état de la volonté de la direction de limoger l'entraîneur Iaïch ont fait le tour de la ville. Ces rumeurs ont été appuyées par la présence de l'entraîneur Mihoubi, qui a été aperçu dans le centre-ville, attablé dans un café avec des dirigeants.

"C'est la politique de la terre brûlée. On a organisé une marche pour exiger le départ de la direction et comme réponse, ils veulent déstabiliser l'équipe. Les résultats actuels sont le fruit du travail réalisé par l'actuel entraîneur. Quand il est arrivé, l'équipe ne comptait que deux points après six matches joués. Il a réalisé un miracle, puisque depuis son installation, les résultats ont suivi. De plus, c'est un homme de dialogue qui a su comment devenir le grand frère des joueurs. Ils l'écoutent et c'est lui qui les a poussés à se surpasser pour oublier la situation difficile dans laquelle se morfond le club et pour briller aussi bien en coupe qu'en championnat. Le pousser à partir, c'est de la folie et cela démontre une volonté manifeste de casser le club", affirment des Scorpions rencontrés en marge de la marche qu'ils ont organisée samedi. Pour eux, en distillant des rumeurs concernant le limogeage de l'entraîneur, les dirigeants ont non seulement prouvé qu'ils ne recherchent que leur intérêt et qu'ils ne portent pas le club dans leur cœur. "Vouloir démettre Iaïch, c'est vouloir casser le club. Ils ont prouvé leur mauvaise foi", notent nos interlocuteurs. Sur un autre plan, l'équipe a repris les entraînements samedi, tout en enregistrant un grand nombre d'absents. Et même si on affirme que le problème des salaires et des primes connaîtra cette semaine un début de solution après la promesse du wali d'injecter de l'argent frais dans les caisses du club, des joueurs refusent toujours de reprendre le travail tant qu'ils n'ont pas empoché leur dû. "Ce sera la même rengaine, dès que l'argent rentrera dans le compte du club, il sera pompé par les nombreux créanciers. Le compte du club est bloqué et l'alimenter c'est leur donner la possibilité de s'en servir. On veut notre argent et tant qu'on ne l'aura pas touché, on ne reprendra pas les entraînements", ont affirmé des joueurs sous couvert de l'anonymat. Concernant l'avenir du joueur Belhocini, ce dernier qui ne semble pas avoir trouvé un terrain d'entente avec le club tunisien de l'EST, pourrait revenir à l'USMBA pour être probablement cédé au CRB ou au MCA sous forme de prêt. C'est une éventualité retenue par les dirigeants qui estiment que la vente de sa lettre de libération pourrait apporter de l'argent frais à la SSPA.

Benayad : "La grève des joueurs est illégale"

Le DG d'El Khedra, Kaddour Benayad, a qualifié d'"illégale" la grève enclenchée par ses joueurs, menaçant de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre. "Si ça continue comme ça, nous risquons tout simplement de résilier les contrats de certains joueurs. Les mouvements de grève à répétition auxquels recourent certains éléments pour réclamer leurs salaires ne vont pas résoudre le problème", a déclaré dimanche à l'APS Benayad. Il a, en outre, précisé qu'en dépit de la situation financière délicate que traverse le club, ce dernier "a pu verser quelques salaires à ses protégés, qui devraient s'estimer heureux par rapport à leurs homologues des autres formations", a-t-il indiqué. Après une reprise d'entraînement perturbée à cause du boycott de plusieurs joueurs pour réclamer les arriérés de leurs salaires et primes de matchs, la "bande" à l'entraîneur Abdelkader Iaïch a repris samedi l'entraînement, en prévision de la phase retour dont le coup d'envoi est prévu pour le 1er février. Le retour à de meilleurs sentiments des joueurs a été rendu possible grâce à l'intervention des autorités locales qui ont promis de régler, "partiellement", leurs problèmes dans les prochains jours, a informé le même responsable. En dépit de ces turbulences vécues par le club de l'ouest du pays depuis le début de cet exercice, cette formation occupe une honorable quatrième place au classement, à l'issue de la phase aller, rappelle-t-on. Le directeur général, tout en déplorant "l'indifférence des membres du conseil d'administration affichée envers le club", a appelé ses joueurs à faire preuve de "responsabilité", estimant que son équipe a "largement les possibilités de terminer la saison parmi les quatre premiers".