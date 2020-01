MCA - Les supporters croisent les doigts

La préparation hivernale déjà ratée

Tout le monde aura constaté que les joueurs du MCA ont terminé difficilement la phase aller sur le plan physique.

Un paramètre qui a suscité des inquiétudes chez les fans, non sans regretter le départ du préparateur physique français, Thomas, parti après le limogeage de son compatriote, Bernard Casoni. Un départ qui s'est avéré préjudiciable pour les joueurs mouloudéens qui étaient du reste unanimes à reconnaître le très bon travail effectué par ce préparateur physique depuis l'intersaison. Du coup, au MCA on a tablé sur la trêve hivernale pour recharger les batteries. Mais voilà que tous les espoirs placés sur cette trêve sont en train de fondre comme neige au soleil. A une semaine de la reprise de la compétition officielle avec un déplacement à Boufarik pour y affronter le Widad local dans le cadre des 1/8 finale de la Coupe d'Algérie, rien n'a été fait ou presque depuis la reprise des entraînements en milieu de semaine passée.

En plus du fait que l'entraîneur intérimaire Mohamed Mekhazni a dû faire avec plusieurs absences, et ce, en plus de l'annulation pure et simple du stage qui allait avoir lieu en Tunisie. Outre cet handicap, le coach et vu la situation administrative qui a prévalu dans le club la semaine passée avec le limogeage de ses deux premiers responsables, en l'occurrence Achour Betrouni et Fouad

Sakhri, a compris qu'il était impossible de remplacer le stage de Tunisie par un autre en Algérie. Pis, les gars de Bab El Oued se contentent jusque-là de séances d'entraînement quotidiennes, de surcroît en fin d'après-midi, sans pour autant élever la charge de travail en ce moment d'inactivité.Un véritable gâchis, oserions-nous dire, pour les camarades de Bendebka qui n'ont pas tous les atouts de leur côté pour revenir en force lors de la deuxième partie de la saison.

D'ailleurs, dans les fiefs mouloudéens on croise déjà les doigts de peur que cette préparation ratée de l'équipe durant cette période de la trêve hivernale ne se répercute négativement sur la suite du parcours de leur équipe. Même le nouveau président, Abdennacer Almas, semble avoir conscience de cette donne. La preuve, il se projette déjà sur la prochaine saison, en indiquant qu'il sera demandé au futur entraîneur de préparer d'ores et déjà l'exercice à venir qui coïncidera, comme on le sait, avec le centenaire du vieux club de la capitale. Mais chez les fans, on n'est pas prêts à pardonner à l'équipe une éventuelle sortie bredouille cette saison encore. Déjà, le match de Coupe d'Algérie se présente sous de mauvais auspices.

Contactés par le Mouloudia

Zaki et Taoussi se disputent le poste de DTN au Maroc

Les deux entraîneurs marocains, Badou Zaki et Rachid Taousi, qui sont respectivement le plan A et B de la direction mouloudéenne pour succéder à Bernard Casoni, devraient encore entretenir le suspense pour d'autres jours. Et pour cause, les deux techniciens figurent comme les principaux candidats pour prendre les commandes de la direction technique de la Fédération royale marocaine. Selon la presse de ce pays, la fédération royale devrait trancher dans quelques jours l'identité du futur directeur technique national. C'est peut-être la raison pour laquelle le nouveau président du Doyen, Abdennacer Almas, a indiqué vendredi que le nouveau coach du MCA sera connu dans une dizaine de jours.Tout indique donc que ce sera Badou Zaki ou Rachid Taousi qui sera le nouveau coach du Doyen, même si dans les milieux du club on évoque aussi l'option du Tunisien Ezelfani, qui a affronté le MCA à deux reprises en Coupe arabe avec les Soudanais d'El Merrikh et les Omanais de Dofhar. Cependant, nos sources écartent cette option, surtout que le président du MCA lui-même a précisé que le successeur de Casoni sera quelqu'un qui connaît assez bien le championnat algérien pour y avoir déjà travaillé. Un indice qui laisse penser que le boss mouloudéen fait allusion à Zaki ou à Taousi, du moment que ces deux coaches ont déjà exercé en Algérie, contrairement au jeune technicien tunisien.

Djabou a repris hier l'entraînement

Abdelmoumen Djabou a encore brillé par son absence, pour la quatrième fois de rang, lors de la séance d'entraînement de vendredi. Pourtant, quelques heures auparavant, le nouveau président du Doyen, Abdennacer Almas, assurait que le meneur de jeu sétifien n'irait nulle part cet hiver.Aux dernières nouvelles, Djabou était présent à la séance d'entraînement d'hier, mettant par là même un terme à la grève qui ne dit pas son nom, qu'il a entamée depuis le dernier match de la phase aller face à l'ESS. Ce jour-là, Djabou a passé un sale après-midi, puisqu'il a été longuement conspué et même insulté par les fans qui lui reprochent sa baisse de régime depuis un bon bout de temps. Un comportement qui a beaucoup affecté le joueur de 33 ans, allant jusqu'à faire ses adieux à ses coéquipiers dans les vestiaires, à l'issue de ce match perdu par les Vert et Rouge, une manière pour lui d'annoncer son départ après six mois seulement de son arrivée au club.Par ailleurs, la mauvaise passe de Djabou au MCA a poussé certains de l'annoncer proche du CRB. Mais la direction du champion d'hiver s'est précipitée pour démentir cette information, affirmant qu'elle n'avait à aucun moment songé à l'ex-capitaine de l'ESS.

Probable arrivée de Bouchena

A quelques heures de la clôture du mercato hivernal, au Mouloudia on parle avec insistance du probable renforcement de la charnière centrale par le capitaine du Paradou AC, Mustapha Bouchena. Si tout se passe bien, le joueur sera mouloudéen à titre de prêt dans les prochaines heures.

Bachi pressenti pour renforcer le conseil d'administration

L'ancien capitaine du MCA, Zoubir Bachi, pourrait bien intégrer le conseil d'administration du vieux club de la capitale, après avoir décliné la proposition de présider ledit conseil mercredi passé. Selon le nouveau président du Doyen, Abdennacer Almas, le conseil d'administration, composé jusque-là de cinq membres, sera renforcé par un ou deux membres.

7 jeunes promus en équipe fanion

Pas moins de sept jeunes de l'équipe réserve ont été convoqués pour s'entraîner avec l'équipe fanion à partir d'hier. Il s'agit du gardien de but Ramdane, des deux défenseurs centraux, Selmi et Oukal, du milieu de terrain, Rahim, ainsi que des attaquants Rahmani, Dahlel et Abdellaoui. Le nouveau président du Doyen, Abdennacer Almas, a écarté l'éventualité de recruter de nouveaux joueurs au cours de l'actuel mercato hivernal, et a donné des instructions au staff technique de faire monter les meilleurs joueurs des équipes des jeunes.

A. B.