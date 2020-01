ESS - Tout pour remettre à niveau Benyahia et Ferhani

La défense, souci majeur de Kouki

L'ES Sétif a disputé avant-hier un match amical en Espagne, face à la formation équatorienne du CS Emelec. Une rencontre pleine d'enseignements pour le staff technique sétifien, qui confirme le malaise de l'équipe défensivement. Il faut dire que la charnière centrale composée de Laribi et Bekakchi est loin d'être complémentaire et rassurante.

Devant cette situation, le staff technique, nomment les préparateurs physiques, renforcés par l'arrivée du Tunisien Qaïss Ghatass, font le maximum pour remettre sur pied les défenseurs Houari Ferhani et Mohamed Benyahia. Ces deux joueurs constituent les deux nouveautés dans ce compartiment, en prévision de la deuxième partie de la saison. Ferhani qui n'a pas joué la phase aller, en raison de ses problèmes de santé, travaille d'arrache-pied pour retrouver son niveau et surtout sa place sur le flanc gauche de la défense ententiste. Concernant Benyahia, il vient d'être recruté, lui qui avait également raté la première partie de la saison après avoir résilié son contrat avec l'USM Alger. Le staff technique prend en charge les cas de ces joueurs qui manquent terriblement de compétition. "Nous avons des joueurs que nous prenons en charge afin de les remettre d'aplomb et les avoir au top lors de la reprise de la compétition. Par exemple, nous avons Ferhani, qui vient de rejoindre le groupe, et Benyahia, la nouvelle recrue. Ces deux joueurs n'ont pas joué durant toute la phase aller. Nous travaillons pour faire en sorte qu'ils puissent réintégrer le reste du groupe dans les plus brefs délais et qu'ils soient du coup prêts pour la compétition", a indiqué le coach Kouki. Il faut savoir que les deux joueurs n'étaient pas concernés par le match amical de vendredi dernier. Ils sont pris en charge par les préparateurs physiques afin d'essayer de les remettre à niveau, notamment sur le plan physique. Après le match amical de vendredi, les joueurs travaillent sur le rythme de deux séances par jour. Kouki et son adjoint, Delhoum, ont toutes les conditions réunies pour un travail de qualité, surtout qu'une excellente ambiance règne au sein du groupe. Les joueurs se donnent à fond aux entraînements et chacun veut gagner la confiance du coach. Le staff technique a augmenté la cadence en travaillant beaucoup plus l'aspect physique, le maillon faible de l'équipe. Kouki a assuré que son équipe sera meilleure et les joueurs ont déjà en tête le premier match de la phase retour face à l'USM Alger, prévu le 4 février, au stade 8-Mai 1945 de Sétif.

ESS - CFR Cluj, vendredi 24 janvier

L'Entente de Sétif va affronter un gros morceau lors de son séjour en Espagne pour la préparation hivernale. En effet, les Ententistes, qui avaient joué contre le CS Emelec de l'Equateur, vont croiser le fer avec le club roumain du CFR Cluj. Cette formation, où évolue l'Algérien Billal Omrani, dispute pratiquement chaque saison une compétition européenne. Elle est d'ailleurs qualifiée en 1/16 finale de l'Europa League où elle affrontera le FC Séville, le 20 février. Un très bon test pour les poulains de Kouki qui pourront ainsi se mesurer à plus fort.

Sidhoum rejoint le NAHD

Alors que tout le monde le donnait signataire au MC Oran, le désormais ancien milieu de terrain de l'ES Sétif, Sidhoum, s'est engagé avec le NA Hussein Dey. N'ayant pas beaucoup joué lors de la première phase du championnat avec les Noir et Blanc, le milieu de terrain voudrait bien rebondir sous les couleurs des Sang et Or.

Boussouf et Deghmoum aux soins

Le maître à jouer de l'ES Sétif, Ishaq Talal Boussouf, se trouve à l'infirmerie depuis son arrivée en Espagne avec le reste de l'équipe. Blessé lors du match de championnat face à la JS Soura, il avait raté les deux rencontres de Coupe d'Algérie face à la JSM Béjaïa et l'AB Chelghoum Laïd avant d'effectuer un retour tonitruant face au MC Alger en match retard. Boussof avait rechuté lors de ce match, ce qui a poussé le staff technique à le mettre à la disposition du staff médical. Le joueur doit passer une échographie afin d'être fixé sur la gravité de sa blessure et le temps qu'il faudra observer avant de reprendre le travail avec le groupe.

Quant au milieu de terrain, Deghmoum, il n'a pas encore retrouvé le chemin des entraînements. Le joueur traîne une blessure qui l'avait privé des dernières sorties de son équipe. Le staff médical et le préparateur physique s'activent pour le remettre d'aplomb dans les plus brefs délais. Le joueur prend son temps pour récupérer totalement de sa blessure, lui qui fut l'un des joueurs les plus réguliers de son équipe avant sa blessure.

W. D.