JSS

Le stage maintenu à Hussein Dey

Le staff technique de la Saoura est en train d'apporter les dernières retouches au programme du 2e stage bloqué que devrait effectuer l'équipe dans la capitale.

En effet, les rumeurs qui ont circulé à propos d'un changement de lieu du stage se sont avérées infondées. "Certes, on a entendu parler du départ du MCA de l'ESHRA de Aïn Benian. On voulait domicilier notre stage au niveau de cette structure, mais au final, on a préféré garder la première option, Hussein Dey, puisque les réservations sont déjà faites", affirme un dirigeant. Ce dernier ne manquera pas de signaler que l'équipe a toujours bénéficié d'un bon accueil et de toutes les commodités au niveau de l'hôtel Soltane. "On va se déplacer avec l'assurance d'un bon accueil et d'un bon séjour. De plus, nous allons bénéficier des installations du stade Zioui", indique notre source.

Sur le plan technique, l'entraîneur a informé la direction de son souhait de voir l'effectif renforcé par l'arrivée d'un bon avant-centre et par un défenseur axial. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants qui doivent explorer les possibilités qu'offrent le marché local ou la piste des joueurs subsahariens. "On a des joueurs dans le viseur. On va voir ce qu'on peut offrir au staff technique. On veut voir l'équipe repartir sur de bonnes bases au cours de cette deuxième phase du championnat. Actuellement, l'équipe est classée 11e avec 19 points au compteur et à seulement quatre points du NAHD, premier relégable. Elle a remporté cinq victoires, réalisé quatre matches nuls et a mordu la poussière six fois. C'est un parcours qu'elle n'a pas connu depuis son accession en Ligue 1, d'où l'inquiétude des supporters de voir leur formation reléguée en fin d'exercice.

Kader B. A.