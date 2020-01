MCA - Almas promet un grand entraîneur dans dix jours

Badou Zaki en pole position

Le nouveau président du MCA, Abdennacer Almas, s'est engagé hier à recruter un entraîneur de l'envergure du club. Ce dernier sera connu au maximum dans une dizaine de jours, a-t-il promis. En attendant, il s'est contenté d'affirmer qu'à 80%, le nouveau coach sera un étranger mais qui connaît bien le championnat algérien pour y avoir déjà travaillé par le passé. "Le nom de Badou Zaki fait partie de nos plans", a-t-il fait savoir.

En revanche, le même responsable a écarté l'éventualité de recruter de nouveaux joueurs lors de l'actuel mercato hivernal, estimant que le temps ne joue pas en sa faveur dans ce registre, vu que la clôture du marché des transferts est fixée pour le 19 de ce mois. Qu'à cela ne tienne, Almas a estimé que cette situation pourrait s'avérer une aubaine pour le staff technique pour mettre dans le bain les meilleurs jeunes des équipes de la réserve et des moins de 19 ans. D'ailleurs, le successeur de Betrouni a incité l'entraîneur intérimaire Mekhazni d'agir dans ce sens, surtout qu'il connaît assez bien les équipes des jeunes catégories du club, tout en annonçant qu'aucun autre joueur ne sera libéré. Concernant le cas Casoni, le premier responsable du Doyen a souhaité trouver un terrain d'entente avec le technicien français pour résilier à l'amiable le contrat liant les deux parties, à même de permettre la qualification du futur entraîneur. Dans la foulée, le même responsable, qui a eu une première prise de contact avec les joueurs, a dit regretter l'état psychologique des coéquipiers de Bendebka, estimant qu'ils ont perdu confiance. Il a tenu, en outre, à insister sur la nécessité de remettre les joueurs en confiance pour retrouver leur meilleur niveau et atteindre l'objectif tracé. Il s'est entendu aussi avec les joueurs pour les rencontrer prochainement pour discuter de tous les problèmes qu'ils affrontent actuellement, assurant qu'il n'a nullement l'intention de revoir leurs contrats cette saison, mais qu'il fera en sorte de revoir à la baisse la masse salariale de l'effectif dès l'été prochain. Almas n'a pas omis au passage d'assurer que le PDG de Sonatrach lui a demandé de remettre le club sur rails, tout en se montrant disposé à mettre tous les moyens nécessaires pour que le Mouloudia retrouve son lustre d'antan.

Le président met les points sur les "i"

A peine installé à la tête du Mouloudia, Abdennacer Almas a rendu visite à ses joueurs à l'occasion de la séance d'entraînement de jeudi. Il en a profité pour discuter longuement avec l'entraîneur intérimaire, Mohamed Mekhazni. Il a également convié les joueurs à une petite réunion au cours de laquelle il les a incités à redoubler d'efforts et enclencher un nouveau départ lors de la deuxième partie de la saison. Le nouveau patron du Doyen a également précisé qu'il n'était pas prêt à céder les joueurs à qui on prête l'intention de partir cet hiver. Seulement, pour sa prise de contact avec les camarades de Hachoud, Almas, qui était accompagné de l'ancien défenseur du club, Tarek Lazizi, n'a pas eu l'occasion de discuter avec les éléments qui auraient l'intention de quitter le Doyen, à l'image de Djabou et Bourdim, qui étaient toujours absents aux entraînements.

Bendebka : " Faux, je ne boude pas mon équipe "

Le capitaine du MCA, Sofiane Bendebka, n'a pas apprécié les critiques dont il a fait l'objet de la part de certains supporters pour avoir boudé les trois séances d'entraînement depuis la reprise du travail. On a même prêté au joueur l'intention de changer d'air, sachant qu'il lui reste seulement six mois de contrat. "Faux. Je n'ai jamais songé à partir. Que tout le monde sache que j'ai bel et bien reçu l'aval de la direction de mon club pour m'absenter des premières séances de la reprise des entraînements. Vu tous les problèmes que connaît le MCA, je voulais m'éloigner un peu pour me reposer. Je suis alors parti à l'étranger pour souffler un peu et me ressourcer. La direction devait clarifier les choses à propos de ma situation, mais elle ne l'a pas fait. Cela dit, je rassure tout le monde que je serai très bientôt de retour. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Nous avons des objectifs à réaliser et seule la sérénité nous permettra d'atteindre nos objectifs", a-t-il précisé.

Stade 5-Juillet

Signature d'une "lettre de bonne intention" avec l'OCO

Pour sa première action à la tête du conseil d'administration du MCA, Abdennacer Almas a signé, jeudi, c'est-à-dire au lendemain de sa désignation comme président du club, en remplacement de Achour Betrouni, une lettre "de bonne intention" avec la direction du Complexe olympique pour l'exploitation des différentes installations du stade 5-Juillet. C'est ce qu'a annoncé le club via un communiqué. Une annonce ayant suscité moults interrogations dans les milieux mouloudéens. Les supporters ne savent d'ailleurs plus sur quel pied danser ni qui croire. Depuis l'été passé, on ne cesse d'annoncer en grande pompe que la direction du club s'est offert le grand stade de la capitale à titre de location. L'ancien président, Mohamed Hireche, avait évoqué un contrat de 10 ans. Son successeur, Achour Betrouni, lui, a parlé d'un bail de 40 ans. Mais la vérité du terrain est tout autre, puisque jusque-là, les dirigeants qui se sont succédé ces derniers temps aux commandes du Doyen ont tout simplement menti à leurs supporters. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'annonce faite par le nouveau président a été accueillie avec des pincettes dans les fiefs des Vert et Rouge.

Coupe d'Algérie

Les U21 se qualifient aux 1/8 finale

L'équipe U21 du MCA a réussi à revenir de son déplacement à Béjaïa, jeudi passé, avec une précieuse qualification aux 1/8 finale de la Coupe d'Algérie, aux dépens du MOB. Les jeunots mouloudéens ont attendu la deuxième période pour faire la différence grâce au doublé de l'attaquant Abdellaoui, un joueur qui est en train de gagner des galons, ce qui lui a permis de figurer dans la liste des 18 lors du match de Coupe d'Algérie seniors face à l'O Magrane, rappelle-t-on. Lors du prochain tour, le MCA recevra le CSC au stade communal de Baraki.

Sakhri interdit d'accéder à l'entraînement

Le désormais ex-DGS du MCA, Fouad Sakhri, a dû subir le même traitement qu'il a lui-même fait subir à Bernard Casoni. Sakhri a été tout simplement interdit d'accéder au lieu d'entraînement de l'équipe au niveau de l'Ecole de l'hôtellerie et de restauration à Aïn Benian, lors de la séance d'entraînement de jeudi passé. L'homme, limogé de son poste la veille, persiste et signe qu'il n'a reçu aucune notification dans ce sens.

Lazizi nommé coordinateur

L'ancien capitaine du MCA, Tarek Lazizi, a été nommé coordinateur entre le conseil d'administration et l'équipe. Lazizi travaillait jusque-là avec les catégories jeunes. Le nouveau président nommera prochainement un manager général, après avoir décidé de supprimer le poste de DGS.

A. B.