ESS - Pour son premier match amical en Espagne

L'Entente s'incline devant le CS Emelec

La formation sétifienne se trouve depuis quelques jours à Alicante pour un stage en prévision de la deuxième phase de la saison. L'équipe drivée par Nabil Kouki travaille dans d'excellentes conditions et elle a livré sa première sortie amicale hier matin face à une équipe du championnat d'Equateur, le CS Emelec.

Les Noir et Blanc se sont inclinés sur le score deux buts à zéro, mais le plus important était de voir la réaction du groupe après trois jours d'intense travail. L'adversaire de l'ES Sétif se trouve en Espagne pour préparer la saison prochaine, qui n'a pas encore débuté en Equateur. Le CS Emelec avait terminé le précédent exercice en première division équatorienne à la 8e place. Il renferme en son sein plusieurs joueurs étrangers, notamment des Argentins, des Uruguayens, des Vénézuéliens et autres Colombiens, le tout entraîné par un coach espagnol, Ismael Rescalvo, en l'occurrence. La rencontre avait mal débuté pour les Sétifiens, qui avaient encaissé un premier but dès la 9e minute, suite à un corner direct. La première mi-temps s'était soldée par un avantage en faveur des Equatoriens, même si les hommes de Nabil Kouki avaient tenté de porter le danger dans le camp adverse. L'Entente avait débuté le match avec Khedaïria dans les buts, alors que la défense était composée de Debbar et Laouafi sur les côtés, Bekakchi et Laribi dans l'axe. Kendoussi, Karaoui, Draoui et Djahnit ont composé le milieu de terrain, alors que le duo offensif comprenait Ghacha et Touré. En deuxième période, le coach avait donné l'occasion à d'autres éléments de faire valoir leur talent, à l'image de Boussouf et Saïdi. Les Sétifiens ont eu plusieurs occasions de revenir dans le match, mais ils avaient manqué de réussite à l'approche des buts. Et lorsqu'on rate, on encaisse. C'est ce qui est arrivé à la 52e minute lorsque les Equatoriens ont réussi à transformer une attaque en but pour faire le break. En somme, c'est une bonne réplique à laquelle a eu droit la formation sétifienne, qui aura l'occasion de disputer un deuxième match dans les jours à venir.

Kouki : "Nous sommes en contact avec un Franco-Algérien"

L'entraîneur de l'ESS a indiqué à son arrivée en Espagne qu'il ferait tout pour que le groupe ait un meilleur visage lors de la phase retour. Concernant l'absence de Bouguelmouna, il a fait savoir qu'il ne pouvait pas prendre part au stage, en raison de sa blessure. "Bouguelmouna ne s'est pas remis de sa blessure, ce qui l'a empêché d'effectuer le voyage avec nous. Il a besoin de repos pour le récupérer lors de la deuxième phase de la saison", a-t-il fait savoir. Le coach a fait savoir que son équipe souffrait beaucoup physiquement, ce qui explique les buts encaissés dans les dernières minutes. "Après avoir doublé le travail, le niveau physique général des joueurs s'est amélioré. Le deuxième préparateur physique aura pour mission de réhabiliter les joueurs blessés, tout en accélérant le rythme de leur rééducation, alors que le premier reste avec les joueurs sur le terrain", a-t-il souligné, avant d'ajouter que ce dernier aura du travail pour remettre à niveau des éléments comme Benyahia, Radouani et Daghmoum. "Ils ont encore beaucoup de travail à réaliser avec eux, nous avons donc besoin de plus de personnel technique pour accélérer leur préparation". A propos de l'objectif de l'équipe, Kouki ne cache pas ses ambitions. "Notre objectif est de terminer dans l'une des trois premières places. Pour l'instant, il nous reste encore beaucoup à faire pour rendre nos supporters heureux", a-t-il fait savoir. Concernant le mercato, il affirme que le marché ne propose pas beaucoup de solutions. "Il est difficile de trouver de bons joueurs. Nous avons trouvé Benyahia et nous sommes en contact avec un émigré. Mais si les négociations n'aboutissent pas, je me contenterai de cet effectif qui fait du très bon travail", a-t-il conclu.

Un staff technique 100% tunisien

L'ancien préparateur physique de l'Entente, Belkheir, a été poussé vers la sortie par Kouki, qui a souhaité avoir son propre staff, composé de techniciens tunisiens avec lesquels il avait l'habitude de travailler. Ainsi, quelques jours après le départ de Belkheir, Qaïss Ghatassi a rejoint l'équipe en Espagne. Ayant un doctorat en physiologie du sport et un diplôme mondial en préparation physique, il a travaillé au sein du club tunisien, le CS Sfaxien, dans toutes les catégories, pendant près de 10 ans, puis il a eu une expérience en Arabie saoudite avec le club d'Al Majzal. Il a rejoint plus tard les Emirats, avant de travailler avec Kouki à Al Hilal du Soudan. Avec l'intégration de Ghatassi, le staff technique de l'Entente est 100% tunisien.

Halfaïa tient à Bekrar

Le jeune joueur de l'ESS, Bekrar, qui se trouve au MCA, mais qui ne peut pas jouer en raison de sa situation administrative avec le club sétifien (lié jusqu'en 2021), doit retourner au club. Le directeur général, Fahd Halfaïa, ne veut aucunement lâcher son joueur et exige la somme d'un milliard de centimes pour sa libération. Bekrar avait réclamé sa lettre de libération, mais il a fait face à un niet catégorique de la part du premier responsable du club sétifien.

W. D.